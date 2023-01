Raub mit Schusswaffe Kölner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Täter

Köln – Nach einem Raubüberfall im April 2022 fahndet die Kölner Polizei mit einem Bild nach einem unbekannten Täter. Der Mann wird beschuldigt, am 25. April mit einem Begleiter Interesse an einem Autoverkauf vorgetäuscht zu haben. Beim Treffen mit einem Interessenten in dessen Privatwohnung zogen die beiden mutmaßlichen Täter Schusswaffen und flohen mit dem Geld sowie dem angebotenen AMG Mercedes. Die Tat spielte sich in der Nähe des Neumarkts ab.

Fahndungsbild der Polizei Köln Copyright: Polizei Köln

Vorgetäuschter Raub: Gesuchter Täter ist auf Fahndungsbild zu erkennen

Der Gesuchte ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und trug während der Tat einen langen, schwarzen Mantel. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 / 229-0 sowie per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entegegen.