Köln – Gerade ist ein mobiles Riesenrad am Zoo errichtet worden, da steht schon fest, dass es auch im Sommer ein Riesenrad in Köln geben wird. „Es wird im Sommer wieder bei uns stehen“, sagt Annette Imhoff, Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums, im Podcast „ekonomy mit K“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Im Jahr 2020 hatte das Rad bereits für sechs Montage auf dem Platz vor dem Museum im Rheinauhafen gestanden und laut Imhoff „die Leute ans Haus gezogen“. Ob es wieder das identische Riesenrad ist, das zuletzt während des Weihnachtsmarkts im Winter dort stand, steht nach Angaben des Schaustellers noch nicht fest.

Einschränkungen im Schokoladenmuseum

Die Besucherzahlen des Museums waren in den vergangenen beiden Jahren dennoch deutlich zurückgegangen, berichtet Imhoff im Gespräch. Zweimal musste das Museum wegen der Corona-Regeln für Monate komplett geschlossen werden. Immer wieder gab es Grenzen für die maximale Besucherkapazität.

Derzeit verhindert die Maskenpflicht in Innenräumen, das am berühmten Schokoladenbrunnen in Schokolade getauchte Waffeln an die Besucher ausgegeben werden dürfen.

Im Jahr 2020 und 2021 seien jeweils etwa 210.000 Besucher ins Museum gekommen, so die Managerin. Das seien „in zwei Jahren zwei Drittel der Besucher, die wir sonst in einem Jahr haben.“

„Nur ein ganz leichtes Minus“

Im letzten Jahr ohne pandemiebedingte Beschränkungen hatte fast 600.000 Menschen das Museum besucht. Dadurch waren fast sechs Millionen Euro an Eintrittsgeldern geflossen. Wie andere Unternehmen auch, erhielt das Museum staatliche Unterstützung. Im Jahr 2020 sei es vor allem durch die damals ausgeschütteten November- und Dezember-Hilfen geglückt, „nur ein ganz leichtes Minus“ zu machen.

Das könnte Sie auch interessieren:

55 Meter hoch Anzeige Das Riesenrad kehrt zurück an den Kölner Zoo von Oliver Görtz

100 Jahre Hans Imhoff Anzeige Kölner Unternehmer mit „Herz aus Schokolade" von Stefan Worring

Mit Büchern gegen Vorurteile Anzeige Erste Bibliothek zu schwarzen Kulturen öffnet in Köln von Dirk Riße

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums waren während der erzwungenen Schließungen in Kurzarbeit, doch sie habe die Beschäftigten im April 2021 noch während des zweiten Lockdowns komplett zurückgeholt, da die Situation für viele zu belastend geworden sei, so Annette Imhoff.

Dennoch habe man sich in den zwei Jahren viele Neuerungen ausgedacht wie eben den Aufbau des Riesenrads im Sommer 2020. Vom Anruf des Schaustellers bis zum Errichten des Riesenrads seien kaum vier Wochen vergangen, sagt Imhoff.

Der Platz vor dem Museum an der Nordspitze des Rheinauhafens gehört wie das Museum, die Drehbrücke und der Malakoffturm der Imhoff Stiftung. Die Museumsmiete fließt in die gemeinnützige Stiftung, die in den vergangenen zwanzig Jahren soziale Projekte in Köln im Umfang von 20 Millionen Euro finanziert hat.