Ein Femizid erschütterte im Juni den Kölner Stadtteil Rodenkirchen: Eine 77-jährige Frau wurde von ihrem 83-jährigen Ehemann mit mehreren Messerstichen getötet. Der Fall zeigt auf erschreckende Weise, dass Gewalt gegen Frauen weder vor dem Alter noch vor vermeintlich sicheren Wohnvierteln Halt macht.

Im Rahmen der Orange Days machten fünf Kölner Frauen-Clubs aus den Reihen von Soroptimist und Zonta auf dem Maternusplatz in Rodenkirchen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Neben einem Informationsstand zog vor allem eine Installation aus 130 orangefarbenen Damenschuhen die Blicke auf sich. Jedes Paar steht symbolisch für eine Frau, die im vergangenen Jahr in Deutschland von ihrem Partner oder Ehemann getötet wurde.

Frauenclubs klären in Köln über Gewalt gegen Frauen auf

Seit 2020 sind die Kölner Frauenclubs während der Orange Days in unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs. Sie verteilen Informationsmaterial, suchen den Austausch mit Passantinnen und Passanten und möchten für das Thema sensibilisieren. Denn Gewalt gegen Frauen beginnt häufig viel subtiler, als viele vermuten. Abwertende Bemerkungen, Beleidigungen, Kontrolle und psychischer Druck können erste Anzeichen einer gewaltvollen Beziehung sein. „Wir möchten das Thema enttabuisieren. Gewalt fängt häufig im Kleinen an. Am Anfang steht nicht unbedingt die Ohrfeige, sondern häufig verbale Gewalt. Solche toxischen Beziehungen enden nicht selten in körperlicher Gewalt“, erklärt Pinar Wege vom Zonta Club Köln.

Wie notwendig diese Aufklärungsarbeit ist, zeigen die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamtes. 2025 wurden 280.129 Opfer häuslicher Gewalt registriert – 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Höchststand. Fast jeden Tag wurde eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Statistisch gesehen fügt alle vier Minuten ein Mann seiner (Ex-)Partnerin Gewalt zu. 90 Prozent der jungen Frauen empfinden starke bis extreme Angst, wenn sie nachts unbekannten Männern begegnen.

Orange Day in Rodenkirchen: Gewalt gegen Frauen bleibt auf der Agenda

„Die neuesten Zahlen sind dramatisch. Gleichzeitig steigt aber auch das Bewusstsein für das Thema. Allein die Gedenkminute im Bundestag am Orange Day und die kurze Ansprache von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sind Zeichen dafür, dass es sich lohnt, Gewalt gegen Frauen immer wieder zu thematisieren und sichtbar zu machen“, sagt Wege.

Dass diese Aufmerksamkeit nicht nur bundesweit, sondern gerade auch vor Ort wichtig ist, unterstreicht die Rodenkirchener Bezirksbürgermeisterin Sabine Müller (Bündnis 90/Die Grünen). „Ich finde es gut, dass es diese Aktion auf dem Maternusplatz gab. Der tragische Fall in unserem Stadtteil zeigt, dass Gewalt gegen Frauen keine Frage des Alters oder der sozialen Herkunft ist und auch vor vermeintlich idyllischen Wohnvierteln nicht Halt macht.“

Die Orange Days dauern bundesweit bis zum 10. Dezember. Auch im Kölner Süden gibt es Aktionen, etwa am heutigen Freitag an der Gutenberg-Realschule in Godorf. Schulleiter Andreas Koch hat dazu Bezirksbürgermeisterin Müller eingeladen. „Den Termin werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Prävention ist wichtig. Wir müssen gerade mit jungen Menschen über das Thema sprechen. Sie tragen es auch in ihre Familien“, sagt Müller. Zugleich appelliert sie, aufmerksam hinzuschauen und bei Verdachtsmomenten nicht wegzusehen.

Ein Besuch in einem Frauenhaus in ihrem Regierungsbezirk steht auf der To-do-Liste von Sabine Müller. Damit will sie deutlich machen, dass es neben der öffentlichen Aufmerksamkeit auch konkrete Unterstützung und Schutzangebote für betroffene Frauen braucht.

Infokasten

Der 25. November ist der UN-Aktionstag gegen Gewalt an Frauen (Orange Day). Die Istanbul-Konvention verpflichtet seit 2011 zur Bekämpfung dieser Gewalt und gilt in Deutschland seit 2018.

Die wichtigsten Zahlen des Bundeskriminalamtes für 2025:

Häusliche Gewalt: Fast 198.000 Frauen und Mädchen betroffen (+2,8 %). Sexualstraftaten: Rund 55.000 Betroffene (+2,3 %). Tötungsdelikte: 342 Frauen und Mädchen getötet, davon 209 durch Gewalt in Partnerschaft oder Familie. Mehr als 830 überlebten einen Tötungsversuch. Digitale Gewalt: Mindestens 31.000 Betroffene (+15,7 %). Menschenhandel: Rund 700 weibliche Opfer (+17,7 %).

Das BKA geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist unter 116 016 rund um die Uhr erreichbar. Die Beratung ist anonym, kostenlos und in 18 Sprachen möglich.