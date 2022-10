So wohnt Köln: Sürther lebt zwischen „Zugabteil“ und „russischem Zimmer“

Köln-Sürth -

Eher unscheinbar wirkt das alte Haus von 1906 an der Falderstraße in Sürth. Für seinen Eigentümer Kurt Schreiner ist es so interessant, dass er mit „Altbau-Leben: verrückte Hausgeschichten“ dem Haus, und damit auch seinem Ort, sogar ein Buch gewidmet hat. Es ist ein Buch mit dutzenden Anekdoten rund um sein Leben. „Man hat ja nur dann gelebt, wenn man etwas zu erzählen hat. Das hat zwar Gabriel García Márquez gesagt, aber ich sage das auch“, sagt der ehemalige Lehrer, Künstler und Autor zahlreicher Bücher, hauptsächlich Reiseführer.