Stadt Köln prüft Rattenplage Gesundheitsamt nimmt Kölnberg unter die Lupe

Köln – Wegen einer Rattenplage am Kölnberg hat das städtische Gesundheitsamt angekündigt, die Situation in der Hochhaussiedlung in den kommenden Tagen unter die Lupe zu nehmen. Die Desinfektoren- und Schädlingsbekämpferstelle des Gesundheitsamts werde „den Kölnberg und die öffentlichen Bereiche rundherum in den kommenden Tagen noch einmal begehen“, teilte ein Stadtsprecher am Freitag auf Anfrage mit.



In den vergangenen Wochen hatte sich die Rattenpopulation in dem sozialen Brennpunkt stark vergrößert. Müll auf den Wiesen und steigende Temperaturen ziehen die Tiere an. Das Gesundheitsamt überwache und kontrolliere nur die Rattenpopulation rund um das private Gelände auf städtischem Grund, hieß es von der Stadt. (hol)