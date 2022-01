Unter einer Plane: Kölner Polizeihund Ali Baba findet Einbrecher in Silvesternacht

Köln -

Der Kölner Polizeihund Ali Baba hat in der Silvesternacht einen Einbrecher im Stadtteil Weiß gefunden. Nachbarn hatten am 31. Dezember gegen 21.40 Uhr beobachtet, wie sich ein junger Mann an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Garten“ zu schaffen machte und das Haus mit einer Taschenlampe durchsuchte.

Als die Polizei mit Ali Baba eintraf, verfolgte der Hund die Spur des Einbrechers über mehrere Gärten. Auf dem Fluchtweg fand er bereits Diebesgut und mutmaßliches Werkzeug. An einem ebenfalls aufgebrochenen Gartenschuppen in der Straße „Auf der Ruhr“ blieb der Hund stehen und bellte laut.

Der Einbrecher hatte sich dort unter einer Plane versteckt. Der Mann, der der Polizei bereits wegen Einbrüchen bekannt ist, ließ sich widerstandslos festnehmen. (red)