Köln – Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen eine Spielhalle in Köln-Zollstock überfallen. Das teilt die Polizei Köln am Sonntag mit. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verdächtigen und zur Tat machen können.

Der 30 bis 40 Jahre alte Mann soll gegen 6 Uhr in der Spielhalle am Höninger Weg den Angestellten in den Kassenbereich gedrängt und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Anschließend lief er mit der Beute über den Höninger Weg davon.

Der Verdächtige trug nach Angaben der Polizei zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose mit weißen Streifen, eine Bauchtasche mit roter Aufschrift und einen weißen Mund-Nasen-Schutz.



Hinweise zum Überfall oder zum Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)