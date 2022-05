Schwerer Unfall in Köln: Drei Personen bei Kollision in Kölner Innenstadt verletzt

Köln -

Bei einem schweren Unfall auf der Victoriastraße in der Kölner Innenstadt sind am Samstagmittag mehrere Menschen schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt.

Ein Porsche fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Victoriastraße in Richtung Ringe und kollidierte an der Kreuzung Ecke Klingelpütz mit einem Mercedes. Der Mercedesfahrer war in der entgegengesetzten Richtung auf der Kyotostraße, wie die Victoriastraße in diesem Abschnitt heißt, unterwegs und wollte nach links in den Klingelpütz einbiegen.

Dabei wurde nach ersten Informationen das Fahrzeug vom Porsche erfasst. Zur genauen Unfallursache ist noch nichts bekannt. (cme)