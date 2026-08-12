„Werden etwas überrannt“Ansturm auf Sternwarte in Köln – Polizei muss Zulauf stoppen

Großer Andrang auf die Volkssternwarte Köln: Hunderte Menschen kamen am Mittwochabend, um die partielle Sonnenfinsternis durch ein Teleskop zu beobachten.

Der Eintritt war kostenlos, eine Reservierung nicht erforderlich. Viele Menschen entschieden sich offenbar spontan für einen Besuch. Zumal bei der Beobachtung durch ein Teleskop keine besonderen Schutzbrillen erforderlich waren. Die waren am Mittwoch in Köln nämlich ausverkauft.

Volkssternwarte Köln: Polizei muss Streitigkeiten schlichten

Die Folge: Am Einlass bildete sich eine lange Schlange. Mit einem solchen Ansturm hatten die Veranstalter nicht gerechnet, wie Isabelle Breloy, wissenschaftliche Koordinatorin der Universität zu Köln, zugab: „Wir werden gerade etwas überrannt.“

Der starke Besucherandrang führte dazu, dass die Polizei zur Unterstützung gerufen wurde. Die Beamten waren nach eigenen Angaben seit 19 Uhr vor Ort. Sie unterbanden den weiteren Zulauf auf das Gelände und regelten die Situation vor Ort. Zudem sorgten sie dafür, dass Zufahrten für Rettungskräfte frei blieben.

Der enorme Andrang führte auch zu Spannungen in der Warteschlange. Einige Besucher ärgerten sich darüber, dass sich andere offenbar vordrängelten. Die Polizei war deshalb auch vor Ort, um die Situation zu beruhigen und Streitigkeiten unter den Wartenden zu schlichten.

Nach Einschätzung der Veranstalter könnte die umfangreiche Werbung für die kostenlose Beobachtung der Sonnenfinsternis ein Grund für den unerwartet großen Besucherandrang gewesen sein. Trotz des Ansturms blieb die Veranstaltung nach Angaben der Polizei überwiegend ruhig.