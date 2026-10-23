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St. Martin 2026 in KölnHier ziehen Martinsumzüge durch die Kölner Straßen

Hier finden Sie ausgewählte Termine 2026 der Martinsumzüge in Köln.

Die Freiwillige Feuerwehr Lange veranstaltet traditionell einen St. Martins Umzug durch Porz-Langel.

Die Freiwillige Feuerwehr Lange veranstaltet traditionell einen St. Martins Umzug durch Porz-Langel. (Archivbild)

Copyright: Martina Goyert

Rabimmel, Rabammel, Rabummbummbumm: Tausende Kinder ziehen im November wieder mit bunten Laternen durch die Kölner Straßen und singen Lieder zu Ehren eines Mannes, der auch rund 1.600 Jahre nach seinem Ableben noch ein leuchtendes Vorbild in Sachen Nächstenliebe ist. Gerade in der aktuellen Situation nach wie vor eine wunderbare Tradition.

Martinszüge 2026: Alle Termine im Überblick

Wer den Martinszügen in Köln zuschauen oder einfach nur wissen möchte, an welchem Abend welche Straße gesperrt ist: Wir haben unten eine Liste der Züge, die zwischen dem 2. und 18. November in Köln stattfinden, für Sie zusammengestellt. Der Martinstag ist am 11. November.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Martinszüge, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Achtung: Noch stehen nicht alle Termine für die Martinszüge in Köln 2026 fest. Sobald weitere Daten und Uhrzeiten bekannt sind, wird die Übersicht nach und nach ergänzt.

  1. Mittwoch, 4. November 2026: Lindenthal – Laternenumzug mit Martinsfeuer, 17.20 Uhr, Bushaltestelle Deckstein.
  2. Freitag, 6. November 2026: Martinsfeier im Kölner Dom, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Zug durch die Altstadt bis Groß St. Martin.
  3. Freitag, 6. November 2026: Martinszug des 1. FC Köln, 16.45 Uhr Beginn der Veranstaltung, 17.45 Uhr Zugstart am Rhein-Energie-Stadion.
  4. Samstag, 7. November 2026: Laternenwanderung auf Gut Leidenhausen, 17 Uhr.
  5. Sonntag, 8. November 2026: Martinszug in Auweiler, 17.30 Uhr, Doktorshof.
  6. Montag, 9. November 2026: Martinszug der Rheindörfer Langel, Rheinkassel und Kasselberg, 18 Uhr.
  7. Dienstag, 10. November 2026: Großer Martinszug in Deutz, 18 Uhr.
  8. Donnerstag, 12. November 2026: Martinszug in Neubrück, 17.30 Uhr, Marktplatz.
  9. Freitag, 13. November 2026: Martinsfeuer auf dem Holweider Marktplatz, 17.15 Uhr.

Zur Orientierung folgen nachstehend auch die Termine aus dem Jahr 2025, solange noch nicht alle Martinszüge für 2026 feststehen.

Martinszüge 2026 im Bezirk Innenstadt

  1. 03.11.2025: KGS Mainzer Str. 30-34, 17.00, Schulgelände
  2. 04.11.2025: Bürgervereinigung Köln-Deutz, 17.30, Schulhof Thusneldastr.
  3. 04.11.2025: St. Kita Kyllstraße 14, 16.30, Alteburger Platz
  4. 05.11.2025: Fröbel KIGA Batavestr. 19, 17.30, KiGa Batavestr. 19
  5. 05.11.2025: Fröbel KiGa Matthias-Bernhardstr. 101-103, 17.30, KiGa Bernhardstr. 101-103
  6. 05.11.2025: Fröbel KiGa Ursulagartenstr., 17.15, KiGa Ursulagartenstr.
  7. 05.11.2025: GGS Stephan-Lochner-Schule Lochnerstr. 13-15, 17.00, Zülpicher Platz
  8. 05.11.2025: KGS Zugweg, 17.30, Schulgelände
  9. 06.11.2025: Evang. Kita Tempelstr. 29, 17.00, Adolphstr.
  10. 06.11.2025: Förderschule Sprachen Alter Mühlenweg 2, 18.00, Schule Alter Mühlenweg 2
  11. 06.11.2025: GGS Loreleystr. 3-5, 17.00, Volksgarten Basketballkörbe
  12. 06.11.2025: GGS Zwirnerstr., 17.00, Schulgelände
  13. 06.11.2025: Kath. Kita St. Josefshaus e.V., An der Eiche 15, 17.30, An der Eiche
  14. 06.11.2025: Kinderladen Räuberhöhle Aachener Str. 11, 17.30, Kita-Gelände
  15. 06.11.2025: Michaelischule Vorgebirgswall 4-8, 17.00, Schulhof Michaelischule
  16. 07.11.2025: Kölner Dom Metropolitankapitel, 17.30, Roncalliplatz
  17. 07.11.2025: Diözesanzentrum St. Georg, Georgsplatz, 17.00, Georgsplatz
  18. 07.11.2025: Kita Benediktusgasse, 18.00, Schulgelände Neuhöfers Gäßchen
  19. 07.11.2025: Kita Burgunder Str., 17.30, Kita-Gelände
  20. 07.11.2025: Kita Werderstr., 18.00, Kita Herwarthstr. 7
  21. 07.11.2025: Kita Wibbelstetz e. V. Krefelder Str. 57, 17.00, Kita Krefelder Str.
  22. 08.11.2025: Funken Pänz und Reitergruppe der Kölsche Funke Rut-Wiess vun 1823 e.V., 16.30, Hellers im Volksgarten
  23. 10.11.2025: GGS Antwerpener Str. 19-29, 17.30, Kreutzer Str. 16
  24. 10.11.2025: KGS Bernhard-Letterhaus-Str. 17 Nikolaus-Groß-Schule, 17.15, Schulhof Bernhard-Letterhaus-Str. 17
  25. 10.11.2025: St. Kita Oberländer Wall, 17.00, Kita-Gelände
  26. 12.11.2025: Kita Birkenbäumchen, Alteburger Str. 127, 17.00, Kita-Gelände
  27. 13.11.2025: Vorschule Gilbachstr. 18, 17.00, Schulgelände
  28. 13.11.2025: St. Kita Zugasse 2, 17.30, Zugasse 1a
  29. 14.11.2025: Kath. Kirchengemeinde St. Agnes, 18.00, Roeckerathplatz
  30. 18.11.2025: Fröbel KiGa Kunibertskloster 8, 17.00, Kunibertsklostergasse

Martinszüge 2026 im Bezirk Rodenkirchen

  1. 03.11.2025: KitaMare Sürth, Grüner Weg 6, Treffpunkt Bolzplatz Kölnweg, 17 Uhr
  2. 03.11.2025: Kath. KiTa St. Joseph, Saarstr. 45, 17.30, Kirche St. Joseph
  3. 03.11.2025: St. Kita Mathiaskirchplatz 21 a, 16.45, Kita-Gelände
  4. 03.11.2025: St. Kita Rondorfer Hauptstr. 100, 17.00, vor Kita-Gelände
  5. 04.11.2025: Kath. KiGa St. Blasius, Petersbergstr. 40, 18.00, Kirche St. Blasius
  6. 04.11.2025: Kita Elfenland, Kölnstraße 51, 17.00, Grünanlage
  7. 04.11.2025: OSK Grundschule, Sürther Str. 199, 18.00, Schulgelände
  8. 05.11.2025: GGS Annastr. 63, 17.30, Annastraße
  9. 05.11.2025: GGS Godorfer Hauptstr. 73, 17.15, Schulgelände
  10. 05.11.2025: Städt. Kita Trenkebergstr. 33, 17.30, Kita-Gelände
  11. 05.11.2025: St. Kita Am Hilgerskreuz 2, 18.00, Kita-Gelände
  12. 06.11.2025: Deutsch-franz. Kita „Les Petits Malins“, Gottesweg 72–76, 16.45, Kita-Gelände
  13. 06.11.2025: GGS Brüder-Grimm-Schule, 17.15, Sürther Hauptstr. 149
  14. 06.11.2025: KiGa St. Maria Königin, Goethestr. 84, 17.15, Kita-Gelände
  15. 06.11.2025: St. Georges School Cologne, Husarenstr. 20, 17.00, Schulgelände
  16. 07.11.2025: Ev. KiGa Mehlemer Str. 27, 17.30, ab Reformationskirche
  17. 07.11.2025: Ev. KiGa Rodenkirchen – Michaelshoven Kitas, Sürther Str. 34, 17.00, ev. Kirche Rodenkirchen
  18. 10.11.2025: Diakonie Michaelshoven, Pfarrer-te-Reh-Str. 1, 17.00, Kitagelände
  19. 10.11.2025: GGS Cäsarstr. 21, 18.00, Schulgelände
  20. 10.11.2025: GGS Gaedestr. 31, 17.00, Kita-Gelände (Reiterstaffel)
  21. 10.11.2025: GGS Rosenzweigweg 3, 17.00, Schulgelände
  22. 10.11.2025: ISS-Mehrsprachige Kindertagesstätten gGmbH, Gaedestr. 33, 17.00, Kita-Gelände
  23. 10.11.2025: Kita Sommersprossen, Schützstr. 56, 17.00, Kita-Gelände
  24. 10.11.2025: Köln Kitas gGmbH, Adlerstraße 18, 17.15, Adlerstr. 18
  25. 10.11.2025: Köln Kitas GmbH, Feldhamsterstr. 65, 17.30, Eygelshovener Str.
  26. 11.11.2025: Köln-Weiß: Albert-Schweitzer-Grundschule, 17, Zum Hedelsberg 13
  27. 11.11.2025: GGS Zum Hedelsberg 13, 17.00, Schulgelände
  28. 11.11.2025: KitaMare, Fritz-Hecker-Str. 63, 17.00, Kita-Gelände
  29. 12.11.2025: Ev. Grundschule Emanuel-Schule, Sürther Str. 201, 17.00, Schulgelände
  30. 12.11.2025: Grüngürtelschule KGS Mainstr. 75, 17.30, Schulgelände
  31. 12.11.2025: Kath. KiGa St. Maternus, Augustastr. 21, 17.00, Pfarrkirche St. Maternus
  32. 12.11.2025: Kita Domwichtel, Buchfinkenstr. 16–20, 17.30, Kita-Gelände
  33. 12.11.2025: St. Kita Koblenzer Str. 58, 17.00, Kita-Gelände
  34. 12.11.2025: St. Kita Marktstr. 61, 17.00, Kita-Gelände
  35. 13.11.2025: GGS Adlerstr. 13 Anne-Frank-Schule, 17.15, Schulgelände Adlerstraße
  36. 13.11.2025: GGS Bernkasteler Str. 9, 17.15, Schulgelände
  37. 13.11.2025: GGS im Süden – Mer us Meschenisch e.V., Kettelerstr. 14, 17.00, Schulgelände
  38. 13.11.2025: Kath. Kita St. Georg, Weißer Hauptstr. 17, 17.30, Kita-Gelände
  39. 14.11.2025: Ev. Kita, Auferstehungskirchweg 7, 17.30, Kita-Gelände
  40. 14.11.2025: IG Immendorfer Sankt Martin, 18.00, Alte Schule, Godorfer Str. 2
  41. 14.11.2025: Kath. Kita Hl. Drei Könige, Am Höfchen 18, 17.30, Kita-Gelände
  42. 14.11.2025: Kindertreff Kunterbunt e.V., 17.00, Kita-Gelände Sürther Hauptstr. 149

Martinszüge 2026 im Bezirk Lindenthal

  1. 02.11.2025: St. Kita Düstemichstr. 1, 17.30, Kita-Gelände
  2. 03.11.2025: Kath. Kita St. Pankratius, Am Schulberg 8, 17.45, Pfarrhof St. Pankratius
  3. 03.11.2025: Kita Eichenstr. 15, 17.00, Kita-Gelände
  4. 04.11.2025: FRÖBEL KiGa Hohenlind, Blandina-Ridder-Str. 4, 17.15, KiGa-Gelände
  5. 04.11.2025: FRÖBEL KiGa Lövenherz, 17.00, Kita-Gelände Kölner Str. 58
  6. 04.11.2025: GGS Freiligrathstraße, 17.15, Schulgelände
  7. 04.11.2025: Kath. Kita St. Marien, Goethestr. 31, 17.30, Kita-Gelände
  8. 04.11.2025: KGS Lohrbergstr. 46, 17.15, Schulgelände
  9. 04.11.2025: SKM-Familienzentrum, Geisbergstr. 53b, 17.15, Kita-Gelände
  10. 05.11.2025: Förderschule Redwitzstraße 80, 17.30, Schulgelände
  11. 05.11.2025: Kath. Kita St. Albertus Magnus, Suitbert-Heimbach-Platz 5, 17.30, Kita-Gelände Suitbert-Heimbach-Platz
  12. 05.11.2025: Kath. Kita St. Jakobus, Heckgasse 3, 16.00, Kita-Gelände Heckgasse
  13. 05.11.2025: Louna Kita, Mörikestr. 14, 17.00, Mörikestr. 14
  14. 06.11.2025: GGS Ildefons-Herwegen, Kirchweg 138, 17.30, Schulgelände
  15. 06.11.2025: GGS Johanniter Schule, 17.30, Schulgelände
  16. 06.11.2025: GGS Pater Delp-Schule, Im Kamp 14, 17.15, Schulgelände
  17. 06.11.2025: KGS Hans-Christian-Andersen-Schule, Freiligrathstr. 60, 17.15, Schulgelände
  18. 07.11.2025: 1. FC Köln GmbH, 17.45, Rhein-Energie-Stadion Nordseite
  19. 07.11.2025: GGS Müngersdorf, 17.15, Schulgelände
  20. 07.11.2025: Kinderhaus Mimis Pänz e.V., Gleueler Str. 275, 17.00, Kita-Gelände
  21. 07.11.2025: Kita Mozartkugel e.V., Aachener Str. 239, 16.00, Kita-Gelände
  22. 07.11.2025: Kita Zauberwald – Netzwerk e.V., Am Lindenweg 1, 17.00, Kita-Gelände
  23. 10.11.2025: GGS Domsingschule, Clarenbachstr. 5–15, 17.00, Rautenstrauchkanal
  24. 10.11.2025: GGS Mommsenstr. 5–11, 17.00, Kita Kaisersescher Str.
  25. 10.11.2025: Integrative Kita Nikolausstr. 103, 17.15, Kita-Gelände Nikolausstr.
  26. 10.11.2025: KGS Lindenburger Allee 38, 17.30, nach Kirchgang St. Stephan, ab dort
  27. 10.11.2025: Kita Bistritzer Str. 114, 17.40, Kita-Gelände
  28. 10.11.2025: St. Kita Düstemichstr. 3, 17.30, Kita-Gelände
  29. 10.11.2025: St. Kita Eva-Hesse-Str. 31, 16.50, Kita-Gelände
  30. 10.11.2025: St. Kita Kirchenhof 9, 17.30, Kita-Gelände
  31. 10.11.2025: Ev. Kita Emmastr. 6, 17.40, Kita-Gelände
  32. 12.11.2025: Ev. Kita Grafenwerthstraße, 17.45, Johanneskirche
  33. 12.11.2025: GGS Alfons-Nowak-Str., 17.00, Schulgelände
  34. 12.11.2025: Kath. Kita St. Karl Borromäus, 17.30, Nikolausstr. 52
  35. 12.11.2025: Kath. Kita St. Pankratius, Brucknerstr. 18, 17.00, Kita-Gelände
  36. 12.11.2025: KiGa Sülzbande e.V., Münstereifeler Str., 16.00, Kita-Gelände
  37. 12.11.2025: Kita Siegstr. 12, 17.00, Kita-Gelände
  38. 12.11.2025: Kita Sülz e.V., Herderstr. 94, 16.30, Kita-Gelände
  39. 12.11.2025: Kita Waldzwerge, Militärring 55, 16.30, Bauwagenplatz neben Schießstand
  40. 12.11.2025: Kitz e.V., Anton-Antweiler-Str. 2, 17.15, Beethovenpark
  41. 12.11.2025: St. Kita Drachenfelsstr. 20, 17.15, Kita-Gelände
  42. 13.11.2025: GGS Manderscheider Platz, 17.00, Spielplatz Beethovenpark Neuenhöfer
  43. 13.11.2025: GGS Olympia-Schule, 17.00, Schulgelände
  44. 13.11.2025: Kath. KiGa St. Stephan, Herderstr. 13a, 17.30, Kirchplatz St. Stephan Bachemer Str. 106–108
  45. 13.11.2025: LVR Förderschule Belvedere, Belvederestr. 149, 16.50, Schulgelände
  46. 13.11.2025: St. Kita Berrenrather Str. 337c, 17.45, Kita-Gelände
  47. 14.11.2025: BilinGO Bilinguale GS, 17.30, Schulgelände Stolberger Str. 311
  48. 14.11.2025: GGS Clarenhofschule, Schulstr. 2, 17.15, Schulgelände
  49. 14.11.2025: GGS Stenzelbergstr. 3–7, 17.00, Schulgelände
  50. 18.11.2025: Ev. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Kirche & Ev. Kita Matthäuskirche, 17.30, Gleueler Straße in der Nähe der Bushaltestelle Deckstein

Martinszüge 2026 im Bezirk Ehrenfeld

  1. 04.11.2025: St. Kita Ottostr. 76, 17.30, Kita-Gelände
  2. 05.11.2025: KGS Mengenicher Str. 28, 18.00, Schulgelände
  3. 05.11.2025: Rolf-Lappe Kita, Obere Dorfstr. 85, 16.45, ab Kita-Gelände
  4. 06.11.2025: Kath. Kita St. Dreikönigen, Bodenheimer Str. 1, 17.30, Kita-Gelände
  5. 06.11.2025: Kita Sternschnuppen e.V., Piusstr. 70–72, 17.15, Kita-Gelände
  6. 06.11.2025: Montessori-Grundschule, Am Pistorhof 11, 17.45, Schulgelände
  7. 07.11.2025: Förderschule Geistige Entwicklung, Kolkrabenweg, 17.00, Schulgelände
  8. 07.11.2025: KGS Baadenberger Str. 111, 17.45, Schulgelände
  9. 07.11.2025: St. Kita Vogelsanger Str. 129, 17.30, Kita-Gelände
  10. 10.11.2025: GGS Astrid-Lindgren, Borsigstr. 13, 16.45, Schulgelände
  11. 10.11.2025: KGS Everhardstr. 60, 18.00, Schulgelände
  12. 10.11.2025: KGS Platenstr. 7–9 (Michael-Ende-Schule), 18.10, Kirche St. Peter Simarplatz
  13. 10.11.2025: Kita Brunnenkinder e.V., Venloer Str. 725, 17.00, Bisterfeld (Park in Bickendorf)
  14. 11.11.2025: Cologne International School, Rudi-Conin-Str. 10, 17.15, Schulgelände
  15. 11.11.2025: FRÖBEL KiGa An St. Peter, Schönsteinstr. 24, 17.30, Kita-Gelände
  16. 11.11.2025: Kita „Die wilden Füchse“, Schumacherring 65, 17.00, Schumacherring 65
  17. 11.11.2025: St. TE für Kinder, Rochusstr. 145, 17.30, KiGa-Gelände
  18. 12.11.2025: GGS Lindenbornschule (KGS Vincenz-Statz), 17.00, Schulgelände
  19. 12.11.2025: KGS Kardinal-Frings-Schule, Vogelsanger Str. 453, 17.15, Schulgelände
  20. 12.11.2025: KGS Wilhelm-Schreiber-Str. 56, 17.00, Schulgelände
  21. 12.11.2025: Kita Domwichtel, Hadersleberstr., 18.00, Kita-Gelände
  22. 12.11.2025: KölnKita, Takustr. 27, 17.15, Kita-Gelände
  23. 12.11.2025: Paul-Klee-Schule, Ottostr. 76, 17.15, Schulgelände
  24. 13.11.2025: AWO Kita Rewelinos II, Maarweg 137, 17.00, Lindenthaler Tierpark, Stadtwald
  25. 13.11.2025: Diakonie Kitas Köln und Region gGmbH, 16.45, Kita-Gelände
  26. 14.11.2025: Kath. Kita St. Ansgar/St. Barbara, 17.00, Kita-Gelände
  27. 17.11.2025: St. Kita Gutenbergstr. 59b, 17.30, Kita-Gelände
  28. 20.11.2025: Ev. Kita Fröbelstr., 17.30, Kita-Gelände

Martinszüge 2026 im Bezirk Nippes

  1. 04.11.2025: Kath. Kita St. Christopherus, Allensteiner Str. 5, 17.30, St. Clemens Kirche
  2. 04.11.2025: KGS Bülowstr. 90, 18.00, Kirche St. Bonifatius
  3. 04.11.2025: KGS Osterather Str. 13, 18.00, Schulhof
  4. 04.11.2025: St. Kita Ginsterpfad 29, 17.30, Kita-Gelände
  5. 05.11.2025: Stepke Kitas – Kita Niehler Pänz, 16.30, Kita-Gelände
  6. 05.11.2025: Diakonische Kitas, Familienzentrum Bilderstöckchen, Am Bilderstöckchen 60c, 17.00, Kita-Gelände
  7. 06.11.2025: Kath. Kita Hl. Kreuz, Kapuziner Str. 5, 17.00, Kirchengelände Heilig Kreuz
  8. 06.11.2025: Kita NEV e.V., Hamborner Str. 9, 18.00, Kita-Gelände
  9. 07.11.2025: Gesellschaftskreis St. Quirinus, 17.00, Bergstr. 91, vor Kirche
  10. 07.11.2025: Kita Grethenwichtel – Wichtel am Ring gGmbH, Grethenstr. 42, 17.30, Kita-Gelände
  11. 10.11.2025: Förderschule Auguststr. 1, 17.00, Schulgelände
  12. 10.11.2025: GGS Steinbergerstr. 40, 18.00, Schulgelände
  13. 10.11.2025: Kath. Kita St. Franziskus, Wilensteinweg 15, 17.00, Kita-Gelände
  14. 10.11.2025: Kita SandkastenFeger, Stuttgarter Str. 62, 17.00, Blücherpark
  15. 10.11.2025: Pfarrei St. Dionysius Köln, 16.45, Bielefelder Str.
  16. 10.11.2025: Städt. Kita Escher Str. 152, 17.00, Kita-Gelände
  17. 11.11.2025: Kath. Kita St. Engelbert, Ph.-Wirtgen-Str., 17.00, Innenhof Kita
  18. 12.11.2025: KölnKitas gGmbH, Mönchsgasse 45, 16.45, Kita-Gelände
  19. 12.11.2025: Fröbel Kindergarten Die Spürnasen, 17.30, KiGa-Gelände
  20. 12.11.2025: Fröbel Kindergarten An St. Bonifatius, Gneisenaustr. 1–3, 17.15, Kita-Gelände
  21. 12.11.2025: GGS Alzeyer Str. 12, 17.15, Schulgelände
  22. 12.11.2025: GGS Mathilde-von-Mevissen, 18.00, Schulgelände
  23. 12.11.2025: KGS Longericher Hauptstr. 83–85, 18.15, Schulgelände
  24. 13.11.2025: GGS Gartenstadt, Altonaer Str. 32, 17.00, Schulgelände
  25. 13.11.2025: GGS Neusser Str. 605 (Florianschule), 18.00, Schulhof Eingang Floriansgasse
  26. 13.11.2025: KGS Alzeyer Str. 12 (Lukasschule), 17.00, Schulgelände
  27. 13.11.2025: Kita Wichtelstadt, Niehler Kirchweg 75, 17.30, Toni-Steingasse-Park
  28. 13.11.2025: Montessorischule FKS, Friedrich-Karl-Str., 17.30, Park
  29. 18.11.2025: GGS Nesselrodestr. 15, 18.15, Schulgelände
  30. 18.11.2025: Kath. Kita St. Joseph, 17.00, Josephkirchplatz

Martinszüge 2026 im Bezirk Chorweiler

  1. 05.11.2025: DG Greesberger Esch, 17.00, Konrad-Adenauer-Schule / Martinusstr.
  2. 05.11.2025: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Hartenfelsweg 12, 17.00, Kita-Gelände
  3. 06.11.2025: FFW Roggendorf / Thenhoven, 17.30, Schulgelände Gutnickstraße
  4. 06.11.2025: GGS Ernstbergstraße, 18.00, GGS Ernstberrgstraße
  5. 10.11.2025: GGS Riphahnstraße, Riphahnstra. 40A, 17.00 (St. Martinsfest)
  6. 10.11.2025: BV Rheinkassel-Langel-Kasselberg, 17.30, Mennweg 40
  7. 10.11.2025: Kath. Kita St. Martinus, Martinusstr. 26a, 17.30, Kita-Gelände
  8. 10.11.2025: Kita Matschpiraten, Elvira-Tuszik-Str. 1, 17.30, Kita-Gelände
  9. 12.11.2025: KGS St. Martin-Schule, Balsamienweg, 18.00, Schulgelände
  10. 13.11.2025: Anna-Langohr-Schule, Fühlinger Weg 7, 17.30, Schulgelände
  11. 13.11.2025: GGS Merianstraße, 18.00, Merianstraße
  12. 13.11.2025: KGS An den Kaulen, 17.00, An den Kaulen

Martinszüge 2026 im Bezirk Porz

  1. 03.11.2025: Kita Domwichtel, Josefstraße, 18.00, Kita-Gelände
  2. 03.11.2025: St. Kita Oberstr. 119, 18.00, Kita-Gelände
  3. 04.11.2025: Sozialdienst Katholische Männer e.V., 16.30, Spielplatz Am Rolshover Hof
  4. 05.11.2025: Kita St. Josef, Josefstr. 38, 18.00, Kirche St. Josef, Fr.-Ebert-Platz
  5. 05.11.2025: Kath. Kita St. Joseph, Poller Haupt 26b, 17.30, Kita-Gelände Am Kielshof
  6. 05.11.2025: Kita Drachenflieger, Johannesstr. 12, 17.00, Kita-Gelände
  7. 05.11.2025: St. Kita Urbacher Weg 33, 17.00, Krankenhausgelände Urbacher Weg
  8. 05.11.2025: St. Kita Wiesenweg 29, 17.00, Kita-Gelände
  9. 06.11.2025: GGS Friedrich-List, Breitenbachstr., 17.15, Schulgelände
  10. 06.11.2025: GGS Hauptstraße, 18.00, Schulgelände
  11. 06.11.2025: GGS Hohe Straße 77–79, 18.00, Schulgelände
  12. 06.11.2025: GGS Humboldtstr. 81 (Don Bosco), 17.45, Schulgelände
  13. 06.11.2025: GGS Poller Hauptstr. 61–65, 18.00, Schulgelände
  14. 06.11.2025: Kita St. Josef, Josefstr. 83, 18.45, Kita-Gelände
  15. 06.11.2025: Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt, Grengel, 17.30, Friedenstr. 37
  16. 06.11.2025: TV Rheingold Zündorf 1914 e.V., In der Bohnenbitze 232, 17.30, In der Bohnenbitze
  17. 07.11.2025: Diakonie Michaelshoven, Helmholtzstr., 17.00, Helmholtzstr. 11
  18. 07.11.2025: FFW Porz-Eil, Schule Schulstraße, 18.00, Schulgelände
  19. 07.11.2025: Kita ZwergenReich Zündorf, Hauptstr. 136, 17.00, Parkplatz Unterm Berg
  20. 07.11.2025: AWO Familienzentrum Doppeltes Lottchen, Houdainerstr. 28, 17.00, Kita-Gelände
  21. 08.11.2025: FFW Porz-Langel, 16.30, Schulgelände Hinter der Kirche
  22. 08.11.2025: FFW Porz-Libur, 18.00, Freiheit / Pastor-Huthmacher-Str.
  23. 08.11.2025: FFW Urbach-Elsdorf-Grengel, 17.30, GGS Kupfergasse / Elsdorfer Str.
  24. 09.11.2025: RV „Diamant Lind“, 17.30, Linder Mauspfad / Ecke Viehtrift
  25. 10.11.2025: Städt. Kita Dülenstr., 17.00, Kita-Gelände
  26. 10.11.2025: FFW Porz-Zündorf, 18.00, Schulgelände Schmittgasse
  27. 10.11.2025: Kath. Kita St. Laurentius, 16.30, Kita-Gelände Engelstr. 7
  28. 10.11.2025: Kita Feldstr. 13, 17.00, Feldstr.
  29. 11.11.2025: Kita Goldfisch, Rosenhügel 25, 16.45, Kita-Gelände
  30. 12.11.2025: GGS Heideschule, Neue Heide 25–27, 17.15, Bieselweg
  31. 13.11.2025: GGS Irisweg 2, 18.00, Schulgelände
  32. 13.11.2025: Kita Zwergenreich Elsdorf, Gilsonstr. 45–47, 17.45, Kita-Gelände

Martinszüge 2026 im Bezirk Kalk

  1. 05.11.2025: GGS Heßhofstraße mit KGS Heßhofstraße, 17.30, Schulgelände
  2. 05.11.2025: Grundschule am Bildungscampus Köln-Kalk, 18.00, Kirche Kapellenstr.
  3. 05.11.2025: James-Krüss-Grundschule, Zehnthofstr. 22–24, 17.30, Schulgelände
  4. 06.11.2025: Janusz-Korczak-Schule, Altenberger Kreuz 14, 17.00, vor der Schule
  5. 06.11.2025: GGS Diesterwegstraße, 17.15, Schulgelände Diesterwegstr.
  6. 06.11.2025: Kath. Kita St. Cornelius, Moosweg 3, 18.00, Kita-Gelände
  7. 07.11.2025: GGS Volberger Weg 17, 17.15, Schulgelände
  8. 07.11.2025: Kita Kleine Riesen, 17.00, Kita-Gelände
  9. 08.11.2025: FFW Köln, Löschgruppe Heumar, 17.00, Forststr., Marstr., Rather Schulstr., Auf der Bitze, Eiler Str., Veilchenweg, Waldbeerweg, Röttgensweg, Forststr., Schulhof
  10. 10.11.2025: Ev. Kita „Paul Gerhardt“, Eythstr. 5, 17.00, Kita
  11. 10.11.2025: Kath. Kita St. Elisabeth, An St. Elisabeth 11, 17.15, Kita-Gelände
  12. 11.11.2025: Inklusive Kita Maria Hilf, Bertramstr. 12–22, 17.30, Caritas Werkstätten, Parkplatz Manteuffelstr.
  13. 11.11.2025: Städt. Kita Anisweg, 16.45, Kita-Gelände
  14. 12.11.2025: FRÖBEL KiGa Familienzentrum, Lustheider Str. 35, 17.00, Kita-Gelände
  15. 12.11.2025: GGS Lustheider Str. 43, 18.00, Schulhofgelände
  16. 12.11.2025: KGS Fußfallstr., 18.00, Schulgelände
  17. 12.11.2025: KGS Zehnthofstr. 22–24, 17.15, Schulgelände
  18. 12.11.2025: Kita Kalker Riesen, Kalker Hauptstr. 42, 17.25, Kita-Gelände
  19. 12.11.2025: Köln Kitas, Lohmarer Str. 13, 17.45, Kita-Gelände
  20. 12.11.2025: Köln Kitas, Sieversstr. 19, 17.00, Kita-Gelände
  21. 12.11.2025: St. Kita Josef-Boschbach-Weg & Kita Waldstr., 17.15, Kita-Gelände
  22. 12.11.2025: Kita Buchheimer Pänz, Wuppertaler Str. 32c, 17.00, Kita-Gelände
  23. 13.11.2025: GGS Weimarer Str., 16.45, Schulgelände
  24. 13.11.2025: KGS Andreas-Hermes / Europaring, 17.30, Schulgelände
  25. 13.11.2025: Kita Löwenherz, Wilhelm-Griesinger-Str. 6, 17.30, Kita-Eingang
  26. 14.11.2025: Kita Kieskaulerweg 55, 17.30, Kita-Gelände
  27. 14.11.2025: Kita Walnussweg, 18.00, Kita-Gelände
  28. 14.11.2025: Kita Zuckerhut, Ostmerheimer Str. 214a, 17.00, Heinrich-Schäfer-Weg
  29. 14.11.2025: St. Kita Änne-Schulte-Str. 12, 16.30, Kita-Gelände
  30. 17.11.2025: Grüneberg-Schule, 17.45, Schulgelände
  31. 18.11.2025: Familienzentrum St. Marien und St. Joseph, Thumbstr. 26, 17.30, Kirche St. Marien

Martinszüge 2026 im Bezirk Mülheim

  1. 03.11.2025: Kath. Kita St. Petrus Canisius, 17.30, Kopernikusstr. 160
  2. 04.11.2025: Kita Dellbrücker Waldkäuzchen e.V., 17.00, Kita-Gelände
  3. 05.11.2025: GGS Von Bodelschwinghstr., 17.30, Von-Bodelschwinghstr.
  4. 06.11.2025: Kath. Kita Herz Jesu, Schleiermacherstr. 14, 17.00, Kita-Gelände
  5. 06.11.2025: GGS Ricarda-Huch-Str. 60, 17.30, Schulgelände, anschließend Martinsfeuer
  6. 06.11.2025: KGS Langemaß, 17.15, Schulhofgelände
  7. 06.11.2025: Städt. Kita Berliner Str. 450, 17.15, Wiese am Emberg
  8. 07.11.2025: Kath. Kita Liebfrauen, Adamsstr., 17.00, Kita-Gelände
  9. 07.11.2025: KGS Luzerner Weg 72, 17.00, Schulgelände
  10. 07.11.2025: KGS Neufelder Str. 2–4, 17.45, Schulgelände
  11. 07.11.2025: SKM-Zentrum Dünnwald, 17.00, Außengelände Auguste-Kowalski-Str.
  12. 07.11.2025: Vincerola International Montessori Day Nursery, Clevischer Ring 172a, 17.00, Kita-Gelände
  13. 10.11.2025: GGS Flittard, Am Feldrain / Peter-Grieß-Str., 17.00, Schulgelände
  14. 10.11.2025: GGS Leuchterstr., Leuchterstr. 25, 17.30, Schulgelände
  15. 10.11.2025: Kath. Kita St. Johann-Baptist, Honschaftstr. 339, 17.30, Honschaftstr. 339
  16. 10.11.2025: KiGa Schmetterlinge e.V., Dellbrücker Mauspfad 345, 17.15, Hagedornstr. 7–17
  17. 10.11.2025: Kita „Märchenwald“, Kopernikusstr. 44, 16.30, Kita-Gelände
  18. 10.11.2025: Kita St. Joseph, Thurner Str. 8, 18.00, Kita-Gelände
  19. 11.11.2025: AWO Betriebskindertagesstätte Axa Pänz, Colonia-Allee 26, 17.30, Kita-Gelände
  20. 12.11.2025: Ev. Familienzentrum „fair-eint“, Buschfeldstr. 30, 17.30, Buschfeldstr.
  21. 12.11.2025: GGS Alte Wipperfürther Str. 49–51, 17.30, Schulgelände
  22. 12.11.2025: GGS Dellbrücker Hauptstr. 16–18, 17.30, Schulgelände
  23. 12.11.2025: GGS Honschaftstr. 312 (Johannesschule), 17.30, Schulgelände
  24. 12.11.2025: GGS Kopernikusstr. 40–42, 17.30, Schulgelände
  25. 12.11.2025: KGS Friedlandstr. 5, 18.00, Schulgelände
  26. 12.11.2025: Montessori-Grundschule, Ferdinandstr., 17.00, Schulgelände
  27. 13.11.2025: Berthold-Otto-Schule, 18.00, Schulgelände
  28. 13.11.2025: KGS St. Mauritius, Alte Wipperfürther Str. 49–51, 17.00, Schulgelände
  29. 13.11.2025: KGS Diependahlstr. 12, 18.00, Diependahlstr.
  30. 13.11.2025: KGS Dellbrück, Thurner Str. 23 / Urnenstr. 7, 17.00, Urnenstr. 7 (Schulgelände)
  31. 13.11.2025: SKM-Zentrum Höhenhaus St. Hedwig, Von-Ketteler-Str. 2, 17.20, Kita-Gelände
  32. 14.11.2025: Fröbel gGmbH KiGa Tausendfüßler, Ulitzkastr. 34, 17.15, Kita-Gelände
  33. 14.11.2025: Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt, 16.45, Maria-Himmelfahrt-Str. 1
  34. 14.11.2025: Städt. Kita Im Riephagen 18, 17.15, Kita-Gelände
  35. 14.11.2025: Waldorf-KiGa, An der Aue, 17.00, Seels Klosterhöfchen 4, Kita-Gelände
  36. 17.11.2025: Köln Kitas gGmbH, Kopischstr. 14, 17.30, Kita-Gelände
  37. 17.11.2025: KölnKita, Clevischer Ring 130–134, 17.45, Kita-Gelände
  38. 18.11.2025: GGS Mülheimer Freiheit, 17.00, Schulhof Mülheimer Freiheit 99

(jag)

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