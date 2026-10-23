Rabimmel, Rabammel, Rabummbummbumm: Tausende Kinder ziehen im November wieder mit bunten Laternen durch die Kölner Straßen und singen Lieder zu Ehren eines Mannes, der auch rund 1.600 Jahre nach seinem Ableben noch ein leuchtendes Vorbild in Sachen Nächstenliebe ist. Gerade in der aktuellen Situation nach wie vor eine wunderbare Tradition.

Martinszüge 2026: Alle Termine im Überblick

Wer den Martinszügen in Köln zuschauen oder einfach nur wissen möchte, an welchem Abend welche Straße gesperrt ist: Wir haben unten eine Liste der Züge, die zwischen dem 2. und 18. November in Köln stattfinden, für Sie zusammengestellt. Der Martinstag ist am 11. November.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Martinszüge, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Achtung: Noch stehen nicht alle Termine für die Martinszüge in Köln 2026 fest. Sobald weitere Daten und Uhrzeiten bekannt sind, wird die Übersicht nach und nach ergänzt.

Mittwoch, 4. November 2026: Lindenthal – Laternenumzug mit Martinsfeuer, 17.20 Uhr, Bushaltestelle Deckstein. Freitag, 6. November 2026: Martinsfeier im Kölner Dom, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Zug durch die Altstadt bis Groß St. Martin. Freitag, 6. November 2026: Martinszug des 1. FC Köln, 16.45 Uhr Beginn der Veranstaltung, 17.45 Uhr Zugstart am Rhein-Energie-Stadion. Samstag, 7. November 2026: Laternenwanderung auf Gut Leidenhausen, 17 Uhr. Sonntag, 8. November 2026: Martinszug in Auweiler, 17.30 Uhr, Doktorshof. Montag, 9. November 2026: Martinszug der Rheindörfer Langel, Rheinkassel und Kasselberg, 18 Uhr. Dienstag, 10. November 2026: Großer Martinszug in Deutz, 18 Uhr. Donnerstag, 12. November 2026: Martinszug in Neubrück, 17.30 Uhr, Marktplatz. Freitag, 13. November 2026: Martinsfeuer auf dem Holweider Marktplatz, 17.15 Uhr.

Zur Orientierung folgen nachstehend auch die Termine aus dem Jahr 2025, solange noch nicht alle Martinszüge für 2026 feststehen.

Martinszüge 2026 im Bezirk Innenstadt

03.11.2025: KGS Mainzer Str. 30-34, 17.00, Schulgelände 04.11.2025: Bürgervereinigung Köln-Deutz, 17.30, Schulhof Thusneldastr. 04.11.2025: St. Kita Kyllstraße 14, 16.30, Alteburger Platz 05.11.2025: Fröbel KIGA Batavestr. 19, 17.30, KiGa Batavestr. 19 05.11.2025: Fröbel KiGa Matthias-Bernhardstr. 101-103, 17.30, KiGa Bernhardstr. 101-103 05.11.2025: Fröbel KiGa Ursulagartenstr., 17.15, KiGa Ursulagartenstr. 05.11.2025: GGS Stephan-Lochner-Schule Lochnerstr. 13-15, 17.00, Zülpicher Platz 05.11.2025: KGS Zugweg, 17.30, Schulgelände 06.11.2025: Evang. Kita Tempelstr. 29, 17.00, Adolphstr. 06.11.2025: Förderschule Sprachen Alter Mühlenweg 2, 18.00, Schule Alter Mühlenweg 2 06.11.2025: GGS Loreleystr. 3-5, 17.00, Volksgarten Basketballkörbe 06.11.2025: GGS Zwirnerstr., 17.00, Schulgelände 06.11.2025: Kath. Kita St. Josefshaus e.V., An der Eiche 15, 17.30, An der Eiche 06.11.2025: Kinderladen Räuberhöhle Aachener Str. 11, 17.30, Kita-Gelände 06.11.2025: Michaelischule Vorgebirgswall 4-8, 17.00, Schulhof Michaelischule 07.11.2025: Kölner Dom Metropolitankapitel, 17.30, Roncalliplatz 07.11.2025: Diözesanzentrum St. Georg, Georgsplatz, 17.00, Georgsplatz 07.11.2025: Kita Benediktusgasse, 18.00, Schulgelände Neuhöfers Gäßchen 07.11.2025: Kita Burgunder Str., 17.30, Kita-Gelände 07.11.2025: Kita Werderstr., 18.00, Kita Herwarthstr. 7 07.11.2025: Kita Wibbelstetz e. V. Krefelder Str. 57, 17.00, Kita Krefelder Str. 08.11.2025: Funken Pänz und Reitergruppe der Kölsche Funke Rut-Wiess vun 1823 e.V., 16.30, Hellers im Volksgarten 10.11.2025: GGS Antwerpener Str. 19-29, 17.30, Kreutzer Str. 16 10.11.2025: KGS Bernhard-Letterhaus-Str. 17 Nikolaus-Groß-Schule, 17.15, Schulhof Bernhard-Letterhaus-Str. 17 10.11.2025: St. Kita Oberländer Wall, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: Kita Birkenbäumchen, Alteburger Str. 127, 17.00, Kita-Gelände 13.11.2025: Vorschule Gilbachstr. 18, 17.00, Schulgelände 13.11.2025: St. Kita Zugasse 2, 17.30, Zugasse 1a 14.11.2025: Kath. Kirchengemeinde St. Agnes, 18.00, Roeckerathplatz 18.11.2025: Fröbel KiGa Kunibertskloster 8, 17.00, Kunibertsklostergasse

Martinszüge 2026 im Bezirk Rodenkirchen

03.11.2025: KitaMare Sürth, Grüner Weg 6, Treffpunkt Bolzplatz Kölnweg, 17 Uhr 03.11.2025: Kath. KiTa St. Joseph, Saarstr. 45, 17.30, Kirche St. Joseph 03.11.2025: St. Kita Mathiaskirchplatz 21 a, 16.45, Kita-Gelände 03.11.2025: St. Kita Rondorfer Hauptstr. 100, 17.00, vor Kita-Gelände 04.11.2025: Kath. KiGa St. Blasius, Petersbergstr. 40, 18.00, Kirche St. Blasius 04.11.2025: Kita Elfenland, Kölnstraße 51, 17.00, Grünanlage 04.11.2025: OSK Grundschule, Sürther Str. 199, 18.00, Schulgelände 05.11.2025: GGS Annastr. 63, 17.30, Annastraße 05.11.2025: GGS Godorfer Hauptstr. 73, 17.15, Schulgelände 05.11.2025: Städt. Kita Trenkebergstr. 33, 17.30, Kita-Gelände 05.11.2025: St. Kita Am Hilgerskreuz 2, 18.00, Kita-Gelände 06.11.2025: Deutsch-franz. Kita „Les Petits Malins“, Gottesweg 72–76, 16.45, Kita-Gelände 06.11.2025: GGS Brüder-Grimm-Schule, 17.15, Sürther Hauptstr. 149 06.11.2025: KiGa St. Maria Königin, Goethestr. 84, 17.15, Kita-Gelände 06.11.2025: St. Georges School Cologne, Husarenstr. 20, 17.00, Schulgelände 07.11.2025: Ev. KiGa Mehlemer Str. 27, 17.30, ab Reformationskirche 07.11.2025: Ev. KiGa Rodenkirchen – Michaelshoven Kitas, Sürther Str. 34, 17.00, ev. Kirche Rodenkirchen 10.11.2025: Diakonie Michaelshoven, Pfarrer-te-Reh-Str. 1, 17.00, Kitagelände 10.11.2025: GGS Cäsarstr. 21, 18.00, Schulgelände 10.11.2025: GGS Gaedestr. 31, 17.00, Kita-Gelände (Reiterstaffel) 10.11.2025: GGS Rosenzweigweg 3, 17.00, Schulgelände 10.11.2025: ISS-Mehrsprachige Kindertagesstätten gGmbH, Gaedestr. 33, 17.00, Kita-Gelände 10.11.2025: Kita Sommersprossen, Schützstr. 56, 17.00, Kita-Gelände 10.11.2025: Köln Kitas gGmbH, Adlerstraße 18, 17.15, Adlerstr. 18 10.11.2025: Köln Kitas GmbH, Feldhamsterstr. 65, 17.30, Eygelshovener Str. 11.11.2025: Köln-Weiß: Albert-Schweitzer-Grundschule, 17, Zum Hedelsberg 13 11.11.2025: GGS Zum Hedelsberg 13, 17.00, Schulgelände 11.11.2025: KitaMare, Fritz-Hecker-Str. 63, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: Ev. Grundschule Emanuel-Schule, Sürther Str. 201, 17.00, Schulgelände 12.11.2025: Grüngürtelschule KGS Mainstr. 75, 17.30, Schulgelände 12.11.2025: Kath. KiGa St. Maternus, Augustastr. 21, 17.00, Pfarrkirche St. Maternus 12.11.2025: Kita Domwichtel, Buchfinkenstr. 16–20, 17.30, Kita-Gelände 12.11.2025: St. Kita Koblenzer Str. 58, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: St. Kita Marktstr. 61, 17.00, Kita-Gelände 13.11.2025: GGS Adlerstr. 13 Anne-Frank-Schule, 17.15, Schulgelände Adlerstraße 13.11.2025: GGS Bernkasteler Str. 9, 17.15, Schulgelände 13.11.2025: GGS im Süden – Mer us Meschenisch e.V., Kettelerstr. 14, 17.00, Schulgelände 13.11.2025: Kath. Kita St. Georg, Weißer Hauptstr. 17, 17.30, Kita-Gelände 14.11.2025: Ev. Kita, Auferstehungskirchweg 7, 17.30, Kita-Gelände 14.11.2025: IG Immendorfer Sankt Martin, 18.00, Alte Schule, Godorfer Str. 2 14.11.2025: Kath. Kita Hl. Drei Könige, Am Höfchen 18, 17.30, Kita-Gelände 14.11.2025: Kindertreff Kunterbunt e.V., 17.00, Kita-Gelände Sürther Hauptstr. 149

Martinszüge 2026 im Bezirk Lindenthal

02.11.2025: St. Kita Düstemichstr. 1, 17.30, Kita-Gelände 03.11.2025: Kath. Kita St. Pankratius, Am Schulberg 8, 17.45, Pfarrhof St. Pankratius 03.11.2025: Kita Eichenstr. 15, 17.00, Kita-Gelände 04.11.2025: FRÖBEL KiGa Hohenlind, Blandina-Ridder-Str. 4, 17.15, KiGa-Gelände 04.11.2025: FRÖBEL KiGa Lövenherz, 17.00, Kita-Gelände Kölner Str. 58 04.11.2025: GGS Freiligrathstraße, 17.15, Schulgelände 04.11.2025: Kath. Kita St. Marien, Goethestr. 31, 17.30, Kita-Gelände 04.11.2025: KGS Lohrbergstr. 46, 17.15, Schulgelände 04.11.2025: SKM-Familienzentrum, Geisbergstr. 53b, 17.15, Kita-Gelände 05.11.2025: Förderschule Redwitzstraße 80, 17.30, Schulgelände 05.11.2025: Kath. Kita St. Albertus Magnus, Suitbert-Heimbach-Platz 5, 17.30, Kita-Gelände Suitbert-Heimbach-Platz 05.11.2025: Kath. Kita St. Jakobus, Heckgasse 3, 16.00, Kita-Gelände Heckgasse 05.11.2025: Louna Kita, Mörikestr. 14, 17.00, Mörikestr. 14 06.11.2025: GGS Ildefons-Herwegen, Kirchweg 138, 17.30, Schulgelände 06.11.2025: GGS Johanniter Schule, 17.30, Schulgelände 06.11.2025: GGS Pater Delp-Schule, Im Kamp 14, 17.15, Schulgelände 06.11.2025: KGS Hans-Christian-Andersen-Schule, Freiligrathstr. 60, 17.15, Schulgelände 07.11.2025: 1. FC Köln GmbH, 17.45, Rhein-Energie-Stadion Nordseite 07.11.2025: GGS Müngersdorf, 17.15, Schulgelände 07.11.2025: Kinderhaus Mimis Pänz e.V., Gleueler Str. 275, 17.00, Kita-Gelände 07.11.2025: Kita Mozartkugel e.V., Aachener Str. 239, 16.00, Kita-Gelände 07.11.2025: Kita Zauberwald – Netzwerk e.V., Am Lindenweg 1, 17.00, Kita-Gelände 10.11.2025: GGS Domsingschule, Clarenbachstr. 5–15, 17.00, Rautenstrauchkanal 10.11.2025: GGS Mommsenstr. 5–11, 17.00, Kita Kaisersescher Str. 10.11.2025: Integrative Kita Nikolausstr. 103, 17.15, Kita-Gelände Nikolausstr. 10.11.2025: KGS Lindenburger Allee 38, 17.30, nach Kirchgang St. Stephan, ab dort 10.11.2025: Kita Bistritzer Str. 114, 17.40, Kita-Gelände 10.11.2025: St. Kita Düstemichstr. 3, 17.30, Kita-Gelände 10.11.2025: St. Kita Eva-Hesse-Str. 31, 16.50, Kita-Gelände 10.11.2025: St. Kita Kirchenhof 9, 17.30, Kita-Gelände 10.11.2025: Ev. Kita Emmastr. 6, 17.40, Kita-Gelände 12.11.2025: Ev. Kita Grafenwerthstraße, 17.45, Johanneskirche 12.11.2025: GGS Alfons-Nowak-Str., 17.00, Schulgelände 12.11.2025: Kath. Kita St. Karl Borromäus, 17.30, Nikolausstr. 52 12.11.2025: Kath. Kita St. Pankratius, Brucknerstr. 18, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: KiGa Sülzbande e.V., Münstereifeler Str., 16.00, Kita-Gelände 12.11.2025: Kita Siegstr. 12, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: Kita Sülz e.V., Herderstr. 94, 16.30, Kita-Gelände 12.11.2025: Kita Waldzwerge, Militärring 55, 16.30, Bauwagenplatz neben Schießstand 12.11.2025: Kitz e.V., Anton-Antweiler-Str. 2, 17.15, Beethovenpark 12.11.2025: St. Kita Drachenfelsstr. 20, 17.15, Kita-Gelände 13.11.2025: GGS Manderscheider Platz, 17.00, Spielplatz Beethovenpark Neuenhöfer 13.11.2025: GGS Olympia-Schule, 17.00, Schulgelände 13.11.2025: Kath. KiGa St. Stephan, Herderstr. 13a, 17.30, Kirchplatz St. Stephan Bachemer Str. 106–108 13.11.2025: LVR Förderschule Belvedere, Belvederestr. 149, 16.50, Schulgelände 13.11.2025: St. Kita Berrenrather Str. 337c, 17.45, Kita-Gelände 14.11.2025: BilinGO Bilinguale GS, 17.30, Schulgelände Stolberger Str. 311 14.11.2025: GGS Clarenhofschule, Schulstr. 2, 17.15, Schulgelände 14.11.2025: GGS Stenzelbergstr. 3–7, 17.00, Schulgelände 18.11.2025: Ev. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Kirche & Ev. Kita Matthäuskirche, 17.30, Gleueler Straße in der Nähe der Bushaltestelle Deckstein

Martinszüge 2026 im Bezirk Ehrenfeld

04.11.2025: St. Kita Ottostr. 76, 17.30, Kita-Gelände 05.11.2025: KGS Mengenicher Str. 28, 18.00, Schulgelände 05.11.2025: Rolf-Lappe Kita, Obere Dorfstr. 85, 16.45, ab Kita-Gelände 06.11.2025: Kath. Kita St. Dreikönigen, Bodenheimer Str. 1, 17.30, Kita-Gelände 06.11.2025: Kita Sternschnuppen e.V., Piusstr. 70–72, 17.15, Kita-Gelände 06.11.2025: Montessori-Grundschule, Am Pistorhof 11, 17.45, Schulgelände 07.11.2025: Förderschule Geistige Entwicklung, Kolkrabenweg, 17.00, Schulgelände 07.11.2025: KGS Baadenberger Str. 111, 17.45, Schulgelände 07.11.2025: St. Kita Vogelsanger Str. 129, 17.30, Kita-Gelände 10.11.2025: GGS Astrid-Lindgren, Borsigstr. 13, 16.45, Schulgelände 10.11.2025: KGS Everhardstr. 60, 18.00, Schulgelände 10.11.2025: KGS Platenstr. 7–9 (Michael-Ende-Schule), 18.10, Kirche St. Peter Simarplatz 10.11.2025: Kita Brunnenkinder e.V., Venloer Str. 725, 17.00, Bisterfeld (Park in Bickendorf) 11.11.2025: Cologne International School, Rudi-Conin-Str. 10, 17.15, Schulgelände 11.11.2025: FRÖBEL KiGa An St. Peter, Schönsteinstr. 24, 17.30, Kita-Gelände 11.11.2025: Kita „Die wilden Füchse“, Schumacherring 65, 17.00, Schumacherring 65 11.11.2025: St. TE für Kinder, Rochusstr. 145, 17.30, KiGa-Gelände 12.11.2025: GGS Lindenbornschule (KGS Vincenz-Statz), 17.00, Schulgelände 12.11.2025: KGS Kardinal-Frings-Schule, Vogelsanger Str. 453, 17.15, Schulgelände 12.11.2025: KGS Wilhelm-Schreiber-Str. 56, 17.00, Schulgelände 12.11.2025: Kita Domwichtel, Hadersleberstr., 18.00, Kita-Gelände 12.11.2025: KölnKita, Takustr. 27, 17.15, Kita-Gelände 12.11.2025: Paul-Klee-Schule, Ottostr. 76, 17.15, Schulgelände 13.11.2025: AWO Kita Rewelinos II, Maarweg 137, 17.00, Lindenthaler Tierpark, Stadtwald 13.11.2025: Diakonie Kitas Köln und Region gGmbH, 16.45, Kita-Gelände 14.11.2025: Kath. Kita St. Ansgar/St. Barbara, 17.00, Kita-Gelände 17.11.2025: St. Kita Gutenbergstr. 59b, 17.30, Kita-Gelände 20.11.2025: Ev. Kita Fröbelstr., 17.30, Kita-Gelände

Martinszüge 2026 im Bezirk Nippes

04.11.2025: Kath. Kita St. Christopherus, Allensteiner Str. 5, 17.30, St. Clemens Kirche 04.11.2025: KGS Bülowstr. 90, 18.00, Kirche St. Bonifatius 04.11.2025: KGS Osterather Str. 13, 18.00, Schulhof 04.11.2025: St. Kita Ginsterpfad 29, 17.30, Kita-Gelände 05.11.2025: Stepke Kitas – Kita Niehler Pänz, 16.30, Kita-Gelände 05.11.2025: Diakonische Kitas, Familienzentrum Bilderstöckchen, Am Bilderstöckchen 60c, 17.00, Kita-Gelände 06.11.2025: Kath. Kita Hl. Kreuz, Kapuziner Str. 5, 17.00, Kirchengelände Heilig Kreuz 06.11.2025: Kita NEV e.V., Hamborner Str. 9, 18.00, Kita-Gelände 07.11.2025: Gesellschaftskreis St. Quirinus, 17.00, Bergstr. 91, vor Kirche 07.11.2025: Kita Grethenwichtel – Wichtel am Ring gGmbH, Grethenstr. 42, 17.30, Kita-Gelände 10.11.2025: Förderschule Auguststr. 1, 17.00, Schulgelände 10.11.2025: GGS Steinbergerstr. 40, 18.00, Schulgelände 10.11.2025: Kath. Kita St. Franziskus, Wilensteinweg 15, 17.00, Kita-Gelände 10.11.2025: Kita SandkastenFeger, Stuttgarter Str. 62, 17.00, Blücherpark 10.11.2025: Pfarrei St. Dionysius Köln, 16.45, Bielefelder Str. 10.11.2025: Städt. Kita Escher Str. 152, 17.00, Kita-Gelände 11.11.2025: Kath. Kita St. Engelbert, Ph.-Wirtgen-Str., 17.00, Innenhof Kita 12.11.2025: KölnKitas gGmbH, Mönchsgasse 45, 16.45, Kita-Gelände 12.11.2025: Fröbel Kindergarten Die Spürnasen, 17.30, KiGa-Gelände 12.11.2025: Fröbel Kindergarten An St. Bonifatius, Gneisenaustr. 1–3, 17.15, Kita-Gelände 12.11.2025: GGS Alzeyer Str. 12, 17.15, Schulgelände 12.11.2025: GGS Mathilde-von-Mevissen, 18.00, Schulgelände 12.11.2025: KGS Longericher Hauptstr. 83–85, 18.15, Schulgelände 13.11.2025: GGS Gartenstadt, Altonaer Str. 32, 17.00, Schulgelände 13.11.2025: GGS Neusser Str. 605 (Florianschule), 18.00, Schulhof Eingang Floriansgasse 13.11.2025: KGS Alzeyer Str. 12 (Lukasschule), 17.00, Schulgelände 13.11.2025: Kita Wichtelstadt, Niehler Kirchweg 75, 17.30, Toni-Steingasse-Park 13.11.2025: Montessorischule FKS, Friedrich-Karl-Str., 17.30, Park 18.11.2025: GGS Nesselrodestr. 15, 18.15, Schulgelände 18.11.2025: Kath. Kita St. Joseph, 17.00, Josephkirchplatz

Martinszüge 2026 im Bezirk Chorweiler

05.11.2025: DG Greesberger Esch, 17.00, Konrad-Adenauer-Schule / Martinusstr. 05.11.2025: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Hartenfelsweg 12, 17.00, Kita-Gelände 06.11.2025: FFW Roggendorf / Thenhoven, 17.30, Schulgelände Gutnickstraße 06.11.2025: GGS Ernstbergstraße, 18.00, GGS Ernstberrgstraße 10.11.2025: GGS Riphahnstraße, Riphahnstra. 40A, 17.00 (St. Martinsfest) 10.11.2025: BV Rheinkassel-Langel-Kasselberg, 17.30, Mennweg 40 10.11.2025: Kath. Kita St. Martinus, Martinusstr. 26a, 17.30, Kita-Gelände 10.11.2025: Kita Matschpiraten, Elvira-Tuszik-Str. 1, 17.30, Kita-Gelände 12.11.2025: KGS St. Martin-Schule, Balsamienweg, 18.00, Schulgelände 13.11.2025: Anna-Langohr-Schule, Fühlinger Weg 7, 17.30, Schulgelände 13.11.2025: GGS Merianstraße, 18.00, Merianstraße 13.11.2025: KGS An den Kaulen, 17.00, An den Kaulen

Martinszüge 2026 im Bezirk Porz

03.11.2025: Kita Domwichtel, Josefstraße, 18.00, Kita-Gelände 03.11.2025: St. Kita Oberstr. 119, 18.00, Kita-Gelände 04.11.2025: Sozialdienst Katholische Männer e.V., 16.30, Spielplatz Am Rolshover Hof 05.11.2025: Kita St. Josef, Josefstr. 38, 18.00, Kirche St. Josef, Fr.-Ebert-Platz 05.11.2025: Kath. Kita St. Joseph, Poller Haupt 26b, 17.30, Kita-Gelände Am Kielshof 05.11.2025: Kita Drachenflieger, Johannesstr. 12, 17.00, Kita-Gelände 05.11.2025: St. Kita Urbacher Weg 33, 17.00, Krankenhausgelände Urbacher Weg 05.11.2025: St. Kita Wiesenweg 29, 17.00, Kita-Gelände 06.11.2025: GGS Friedrich-List, Breitenbachstr., 17.15, Schulgelände 06.11.2025: GGS Hauptstraße, 18.00, Schulgelände 06.11.2025: GGS Hohe Straße 77–79, 18.00, Schulgelände 06.11.2025: GGS Humboldtstr. 81 (Don Bosco), 17.45, Schulgelände 06.11.2025: GGS Poller Hauptstr. 61–65, 18.00, Schulgelände 06.11.2025: Kita St. Josef, Josefstr. 83, 18.45, Kita-Gelände 06.11.2025: Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt, Grengel, 17.30, Friedenstr. 37 06.11.2025: TV Rheingold Zündorf 1914 e.V., In der Bohnenbitze 232, 17.30, In der Bohnenbitze 07.11.2025: Diakonie Michaelshoven, Helmholtzstr., 17.00, Helmholtzstr. 11 07.11.2025: FFW Porz-Eil, Schule Schulstraße, 18.00, Schulgelände 07.11.2025: Kita ZwergenReich Zündorf, Hauptstr. 136, 17.00, Parkplatz Unterm Berg 07.11.2025: AWO Familienzentrum Doppeltes Lottchen, Houdainerstr. 28, 17.00, Kita-Gelände 08.11.2025: FFW Porz-Langel, 16.30, Schulgelände Hinter der Kirche 08.11.2025: FFW Porz-Libur, 18.00, Freiheit / Pastor-Huthmacher-Str. 08.11.2025: FFW Urbach-Elsdorf-Grengel, 17.30, GGS Kupfergasse / Elsdorfer Str. 09.11.2025: RV „Diamant Lind“, 17.30, Linder Mauspfad / Ecke Viehtrift 10.11.2025: Städt. Kita Dülenstr., 17.00, Kita-Gelände 10.11.2025: FFW Porz-Zündorf, 18.00, Schulgelände Schmittgasse 10.11.2025: Kath. Kita St. Laurentius, 16.30, Kita-Gelände Engelstr. 7 10.11.2025: Kita Feldstr. 13, 17.00, Feldstr. 11.11.2025: Kita Goldfisch, Rosenhügel 25, 16.45, Kita-Gelände 12.11.2025: GGS Heideschule, Neue Heide 25–27, 17.15, Bieselweg 13.11.2025: GGS Irisweg 2, 18.00, Schulgelände 13.11.2025: Kita Zwergenreich Elsdorf, Gilsonstr. 45–47, 17.45, Kita-Gelände

Martinszüge 2026 im Bezirk Kalk

05.11.2025: GGS Heßhofstraße mit KGS Heßhofstraße, 17.30, Schulgelände 05.11.2025: Grundschule am Bildungscampus Köln-Kalk, 18.00, Kirche Kapellenstr. 05.11.2025: James-Krüss-Grundschule, Zehnthofstr. 22–24, 17.30, Schulgelände 06.11.2025: Janusz-Korczak-Schule, Altenberger Kreuz 14, 17.00, vor der Schule 06.11.2025: GGS Diesterwegstraße, 17.15, Schulgelände Diesterwegstr. 06.11.2025: Kath. Kita St. Cornelius, Moosweg 3, 18.00, Kita-Gelände 07.11.2025: GGS Volberger Weg 17, 17.15, Schulgelände 07.11.2025: Kita Kleine Riesen, 17.00, Kita-Gelände 08.11.2025: FFW Köln, Löschgruppe Heumar, 17.00, Forststr., Marstr., Rather Schulstr., Auf der Bitze, Eiler Str., Veilchenweg, Waldbeerweg, Röttgensweg, Forststr., Schulhof 10.11.2025: Ev. Kita „Paul Gerhardt“, Eythstr. 5, 17.00, Kita 10.11.2025: Kath. Kita St. Elisabeth, An St. Elisabeth 11, 17.15, Kita-Gelände 11.11.2025: Inklusive Kita Maria Hilf, Bertramstr. 12–22, 17.30, Caritas Werkstätten, Parkplatz Manteuffelstr. 11.11.2025: Städt. Kita Anisweg, 16.45, Kita-Gelände 12.11.2025: FRÖBEL KiGa Familienzentrum, Lustheider Str. 35, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: GGS Lustheider Str. 43, 18.00, Schulhofgelände 12.11.2025: KGS Fußfallstr., 18.00, Schulgelände 12.11.2025: KGS Zehnthofstr. 22–24, 17.15, Schulgelände 12.11.2025: Kita Kalker Riesen, Kalker Hauptstr. 42, 17.25, Kita-Gelände 12.11.2025: Köln Kitas, Lohmarer Str. 13, 17.45, Kita-Gelände 12.11.2025: Köln Kitas, Sieversstr. 19, 17.00, Kita-Gelände 12.11.2025: St. Kita Josef-Boschbach-Weg & Kita Waldstr., 17.15, Kita-Gelände 12.11.2025: Kita Buchheimer Pänz, Wuppertaler Str. 32c, 17.00, Kita-Gelände 13.11.2025: GGS Weimarer Str., 16.45, Schulgelände 13.11.2025: KGS Andreas-Hermes / Europaring, 17.30, Schulgelände 13.11.2025: Kita Löwenherz, Wilhelm-Griesinger-Str. 6, 17.30, Kita-Eingang 14.11.2025: Kita Kieskaulerweg 55, 17.30, Kita-Gelände 14.11.2025: Kita Walnussweg, 18.00, Kita-Gelände 14.11.2025: Kita Zuckerhut, Ostmerheimer Str. 214a, 17.00, Heinrich-Schäfer-Weg 14.11.2025: St. Kita Änne-Schulte-Str. 12, 16.30, Kita-Gelände 17.11.2025: Grüneberg-Schule, 17.45, Schulgelände 18.11.2025: Familienzentrum St. Marien und St. Joseph, Thumbstr. 26, 17.30, Kirche St. Marien

Martinszüge 2026 im Bezirk Mülheim

03.11.2025: Kath. Kita St. Petrus Canisius, 17.30, Kopernikusstr. 160 04.11.2025: Kita Dellbrücker Waldkäuzchen e.V., 17.00, Kita-Gelände 05.11.2025: GGS Von Bodelschwinghstr., 17.30, Von-Bodelschwinghstr. 06.11.2025: Kath. Kita Herz Jesu, Schleiermacherstr. 14, 17.00, Kita-Gelände 06.11.2025: GGS Ricarda-Huch-Str. 60, 17.30, Schulgelände, anschließend Martinsfeuer 06.11.2025: KGS Langemaß, 17.15, Schulhofgelände 06.11.2025: Städt. Kita Berliner Str. 450, 17.15, Wiese am Emberg 07.11.2025: Kath. Kita Liebfrauen, Adamsstr., 17.00, Kita-Gelände 07.11.2025: KGS Luzerner Weg 72, 17.00, Schulgelände 07.11.2025: KGS Neufelder Str. 2–4, 17.45, Schulgelände 07.11.2025: SKM-Zentrum Dünnwald, 17.00, Außengelände Auguste-Kowalski-Str. 07.11.2025: Vincerola International Montessori Day Nursery, Clevischer Ring 172a, 17.00, Kita-Gelände 10.11.2025: GGS Flittard, Am Feldrain / Peter-Grieß-Str., 17.00, Schulgelände 10.11.2025: GGS Leuchterstr., Leuchterstr. 25, 17.30, Schulgelände 10.11.2025: Kath. Kita St. Johann-Baptist, Honschaftstr. 339, 17.30, Honschaftstr. 339 10.11.2025: KiGa Schmetterlinge e.V., Dellbrücker Mauspfad 345, 17.15, Hagedornstr. 7–17 10.11.2025: Kita „Märchenwald“, Kopernikusstr. 44, 16.30, Kita-Gelände 10.11.2025: Kita St. Joseph, Thurner Str. 8, 18.00, Kita-Gelände 11.11.2025: AWO Betriebskindertagesstätte Axa Pänz, Colonia-Allee 26, 17.30, Kita-Gelände 12.11.2025: Ev. Familienzentrum „fair-eint“, Buschfeldstr. 30, 17.30, Buschfeldstr. 12.11.2025: GGS Alte Wipperfürther Str. 49–51, 17.30, Schulgelände 12.11.2025: GGS Dellbrücker Hauptstr. 16–18, 17.30, Schulgelände 12.11.2025: GGS Honschaftstr. 312 (Johannesschule), 17.30, Schulgelände 12.11.2025: GGS Kopernikusstr. 40–42, 17.30, Schulgelände 12.11.2025: KGS Friedlandstr. 5, 18.00, Schulgelände 12.11.2025: Montessori-Grundschule, Ferdinandstr., 17.00, Schulgelände 13.11.2025: Berthold-Otto-Schule, 18.00, Schulgelände 13.11.2025: KGS St. Mauritius, Alte Wipperfürther Str. 49–51, 17.00, Schulgelände 13.11.2025: KGS Diependahlstr. 12, 18.00, Diependahlstr. 13.11.2025: KGS Dellbrück, Thurner Str. 23 / Urnenstr. 7, 17.00, Urnenstr. 7 (Schulgelände) 13.11.2025: SKM-Zentrum Höhenhaus St. Hedwig, Von-Ketteler-Str. 2, 17.20, Kita-Gelände 14.11.2025: Fröbel gGmbH KiGa Tausendfüßler, Ulitzkastr. 34, 17.15, Kita-Gelände 14.11.2025: Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt, 16.45, Maria-Himmelfahrt-Str. 1 14.11.2025: Städt. Kita Im Riephagen 18, 17.15, Kita-Gelände 14.11.2025: Waldorf-KiGa, An der Aue, 17.00, Seels Klosterhöfchen 4, Kita-Gelände 17.11.2025: Köln Kitas gGmbH, Kopischstr. 14, 17.30, Kita-Gelände 17.11.2025: KölnKita, Clevischer Ring 130–134, 17.45, Kita-Gelände 18.11.2025: GGS Mülheimer Freiheit, 17.00, Schulhof Mülheimer Freiheit 99

(jag)