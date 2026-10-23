Rabimmel, Rabammel, Rabummbummbumm: Tausende Kinder ziehen im November wieder mit bunten Laternen durch die Kölner Straßen und singen Lieder zu Ehren eines Mannes, der auch rund 1.600 Jahre nach seinem Ableben noch ein leuchtendes Vorbild in Sachen Nächstenliebe ist. Gerade in der aktuellen Situation nach wie vor eine wunderbare Tradition.
Martinszüge 2026: Alle Termine im Überblick
Wer den Martinszügen in Köln zuschauen oder einfach nur wissen möchte, an welchem Abend welche Straße gesperrt ist: Wir haben unten eine Liste der Züge, die zwischen dem 2. und 18. November in Köln stattfinden, für Sie zusammengestellt. Der Martinstag ist am 11. November.
Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Martinszüge, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.
Achtung: Noch stehen nicht alle Termine für die Martinszüge in Köln 2026 fest. Sobald weitere Daten und Uhrzeiten bekannt sind, wird die Übersicht nach und nach ergänzt.
- Mittwoch, 4. November 2026: Lindenthal – Laternenumzug mit Martinsfeuer, 17.20 Uhr, Bushaltestelle Deckstein.
- Freitag, 6. November 2026: Martinsfeier im Kölner Dom, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Zug durch die Altstadt bis Groß St. Martin.
- Freitag, 6. November 2026: Martinszug des 1. FC Köln, 16.45 Uhr Beginn der Veranstaltung, 17.45 Uhr Zugstart am Rhein-Energie-Stadion.
- Samstag, 7. November 2026: Laternenwanderung auf Gut Leidenhausen, 17 Uhr.
- Sonntag, 8. November 2026: Martinszug in Auweiler, 17.30 Uhr, Doktorshof.
- Montag, 9. November 2026: Martinszug der Rheindörfer Langel, Rheinkassel und Kasselberg, 18 Uhr.
- Dienstag, 10. November 2026: Großer Martinszug in Deutz, 18 Uhr.
- Donnerstag, 12. November 2026: Martinszug in Neubrück, 17.30 Uhr, Marktplatz.
- Freitag, 13. November 2026: Martinsfeuer auf dem Holweider Marktplatz, 17.15 Uhr.
Zur Orientierung folgen nachstehend auch die Termine aus dem Jahr 2025, solange noch nicht alle Martinszüge für 2026 feststehen.
Martinszüge 2026 im Bezirk Innenstadt
- 03.11.2025: KGS Mainzer Str. 30-34, 17.00, Schulgelände
- 04.11.2025: Bürgervereinigung Köln-Deutz, 17.30, Schulhof Thusneldastr.
- 04.11.2025: St. Kita Kyllstraße 14, 16.30, Alteburger Platz
- 05.11.2025: Fröbel KIGA Batavestr. 19, 17.30, KiGa Batavestr. 19
- 05.11.2025: Fröbel KiGa Matthias-Bernhardstr. 101-103, 17.30, KiGa Bernhardstr. 101-103
- 05.11.2025: Fröbel KiGa Ursulagartenstr., 17.15, KiGa Ursulagartenstr.
- 05.11.2025: GGS Stephan-Lochner-Schule Lochnerstr. 13-15, 17.00, Zülpicher Platz
- 05.11.2025: KGS Zugweg, 17.30, Schulgelände
- 06.11.2025: Evang. Kita Tempelstr. 29, 17.00, Adolphstr.
- 06.11.2025: Förderschule Sprachen Alter Mühlenweg 2, 18.00, Schule Alter Mühlenweg 2
- 06.11.2025: GGS Loreleystr. 3-5, 17.00, Volksgarten Basketballkörbe
- 06.11.2025: GGS Zwirnerstr., 17.00, Schulgelände
- 06.11.2025: Kath. Kita St. Josefshaus e.V., An der Eiche 15, 17.30, An der Eiche
- 06.11.2025: Kinderladen Räuberhöhle Aachener Str. 11, 17.30, Kita-Gelände
- 06.11.2025: Michaelischule Vorgebirgswall 4-8, 17.00, Schulhof Michaelischule
- 07.11.2025: Kölner Dom Metropolitankapitel, 17.30, Roncalliplatz
- 07.11.2025: Diözesanzentrum St. Georg, Georgsplatz, 17.00, Georgsplatz
- 07.11.2025: Kita Benediktusgasse, 18.00, Schulgelände Neuhöfers Gäßchen
- 07.11.2025: Kita Burgunder Str., 17.30, Kita-Gelände
- 07.11.2025: Kita Werderstr., 18.00, Kita Herwarthstr. 7
- 07.11.2025: Kita Wibbelstetz e. V. Krefelder Str. 57, 17.00, Kita Krefelder Str.
- 08.11.2025: Funken Pänz und Reitergruppe der Kölsche Funke Rut-Wiess vun 1823 e.V., 16.30, Hellers im Volksgarten
- 10.11.2025: GGS Antwerpener Str. 19-29, 17.30, Kreutzer Str. 16
- 10.11.2025: KGS Bernhard-Letterhaus-Str. 17 Nikolaus-Groß-Schule, 17.15, Schulhof Bernhard-Letterhaus-Str. 17
- 10.11.2025: St. Kita Oberländer Wall, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Kita Birkenbäumchen, Alteburger Str. 127, 17.00, Kita-Gelände
- 13.11.2025: Vorschule Gilbachstr. 18, 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: St. Kita Zugasse 2, 17.30, Zugasse 1a
- 14.11.2025: Kath. Kirchengemeinde St. Agnes, 18.00, Roeckerathplatz
- 18.11.2025: Fröbel KiGa Kunibertskloster 8, 17.00, Kunibertsklostergasse
Martinszüge 2026 im Bezirk Rodenkirchen
- 03.11.2025: KitaMare Sürth, Grüner Weg 6, Treffpunkt Bolzplatz Kölnweg, 17 Uhr
- 03.11.2025: Kath. KiTa St. Joseph, Saarstr. 45, 17.30, Kirche St. Joseph
- 03.11.2025: St. Kita Mathiaskirchplatz 21 a, 16.45, Kita-Gelände
- 03.11.2025: St. Kita Rondorfer Hauptstr. 100, 17.00, vor Kita-Gelände
- 04.11.2025: Kath. KiGa St. Blasius, Petersbergstr. 40, 18.00, Kirche St. Blasius
- 04.11.2025: Kita Elfenland, Kölnstraße 51, 17.00, Grünanlage
- 04.11.2025: OSK Grundschule, Sürther Str. 199, 18.00, Schulgelände
- 05.11.2025: GGS Annastr. 63, 17.30, Annastraße
- 05.11.2025: GGS Godorfer Hauptstr. 73, 17.15, Schulgelände
- 05.11.2025: Städt. Kita Trenkebergstr. 33, 17.30, Kita-Gelände
- 05.11.2025: St. Kita Am Hilgerskreuz 2, 18.00, Kita-Gelände
- 06.11.2025: Deutsch-franz. Kita „Les Petits Malins“, Gottesweg 72–76, 16.45, Kita-Gelände
- 06.11.2025: GGS Brüder-Grimm-Schule, 17.15, Sürther Hauptstr. 149
- 06.11.2025: KiGa St. Maria Königin, Goethestr. 84, 17.15, Kita-Gelände
- 06.11.2025: St. Georges School Cologne, Husarenstr. 20, 17.00, Schulgelände
- 07.11.2025: Ev. KiGa Mehlemer Str. 27, 17.30, ab Reformationskirche
- 07.11.2025: Ev. KiGa Rodenkirchen – Michaelshoven Kitas, Sürther Str. 34, 17.00, ev. Kirche Rodenkirchen
- 10.11.2025: Diakonie Michaelshoven, Pfarrer-te-Reh-Str. 1, 17.00, Kitagelände
- 10.11.2025: GGS Cäsarstr. 21, 18.00, Schulgelände
- 10.11.2025: GGS Gaedestr. 31, 17.00, Kita-Gelände (Reiterstaffel)
- 10.11.2025: GGS Rosenzweigweg 3, 17.00, Schulgelände
- 10.11.2025: ISS-Mehrsprachige Kindertagesstätten gGmbH, Gaedestr. 33, 17.00, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Kita Sommersprossen, Schützstr. 56, 17.00, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Köln Kitas gGmbH, Adlerstraße 18, 17.15, Adlerstr. 18
- 10.11.2025: Köln Kitas GmbH, Feldhamsterstr. 65, 17.30, Eygelshovener Str.
- 11.11.2025: Köln-Weiß: Albert-Schweitzer-Grundschule, 17, Zum Hedelsberg 13
- 11.11.2025: GGS Zum Hedelsberg 13, 17.00, Schulgelände
- 11.11.2025: KitaMare, Fritz-Hecker-Str. 63, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Ev. Grundschule Emanuel-Schule, Sürther Str. 201, 17.00, Schulgelände
- 12.11.2025: Grüngürtelschule KGS Mainstr. 75, 17.30, Schulgelände
- 12.11.2025: Kath. KiGa St. Maternus, Augustastr. 21, 17.00, Pfarrkirche St. Maternus
- 12.11.2025: Kita Domwichtel, Buchfinkenstr. 16–20, 17.30, Kita-Gelände
- 12.11.2025: St. Kita Koblenzer Str. 58, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: St. Kita Marktstr. 61, 17.00, Kita-Gelände
- 13.11.2025: GGS Adlerstr. 13 Anne-Frank-Schule, 17.15, Schulgelände Adlerstraße
- 13.11.2025: GGS Bernkasteler Str. 9, 17.15, Schulgelände
- 13.11.2025: GGS im Süden – Mer us Meschenisch e.V., Kettelerstr. 14, 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: Kath. Kita St. Georg, Weißer Hauptstr. 17, 17.30, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Ev. Kita, Auferstehungskirchweg 7, 17.30, Kita-Gelände
- 14.11.2025: IG Immendorfer Sankt Martin, 18.00, Alte Schule, Godorfer Str. 2
- 14.11.2025: Kath. Kita Hl. Drei Könige, Am Höfchen 18, 17.30, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Kindertreff Kunterbunt e.V., 17.00, Kita-Gelände Sürther Hauptstr. 149
Martinszüge 2026 im Bezirk Lindenthal
- 02.11.2025: St. Kita Düstemichstr. 1, 17.30, Kita-Gelände
- 03.11.2025: Kath. Kita St. Pankratius, Am Schulberg 8, 17.45, Pfarrhof St. Pankratius
- 03.11.2025: Kita Eichenstr. 15, 17.00, Kita-Gelände
- 04.11.2025: FRÖBEL KiGa Hohenlind, Blandina-Ridder-Str. 4, 17.15, KiGa-Gelände
- 04.11.2025: FRÖBEL KiGa Lövenherz, 17.00, Kita-Gelände Kölner Str. 58
- 04.11.2025: GGS Freiligrathstraße, 17.15, Schulgelände
- 04.11.2025: Kath. Kita St. Marien, Goethestr. 31, 17.30, Kita-Gelände
- 04.11.2025: KGS Lohrbergstr. 46, 17.15, Schulgelände
- 04.11.2025: SKM-Familienzentrum, Geisbergstr. 53b, 17.15, Kita-Gelände
- 05.11.2025: Förderschule Redwitzstraße 80, 17.30, Schulgelände
- 05.11.2025: Kath. Kita St. Albertus Magnus, Suitbert-Heimbach-Platz 5, 17.30, Kita-Gelände Suitbert-Heimbach-Platz
- 05.11.2025: Kath. Kita St. Jakobus, Heckgasse 3, 16.00, Kita-Gelände Heckgasse
- 05.11.2025: Louna Kita, Mörikestr. 14, 17.00, Mörikestr. 14
- 06.11.2025: GGS Ildefons-Herwegen, Kirchweg 138, 17.30, Schulgelände
- 06.11.2025: GGS Johanniter Schule, 17.30, Schulgelände
- 06.11.2025: GGS Pater Delp-Schule, Im Kamp 14, 17.15, Schulgelände
- 06.11.2025: KGS Hans-Christian-Andersen-Schule, Freiligrathstr. 60, 17.15, Schulgelände
- 07.11.2025: 1. FC Köln GmbH, 17.45, Rhein-Energie-Stadion Nordseite
- 07.11.2025: GGS Müngersdorf, 17.15, Schulgelände
- 07.11.2025: Kinderhaus Mimis Pänz e.V., Gleueler Str. 275, 17.00, Kita-Gelände
- 07.11.2025: Kita Mozartkugel e.V., Aachener Str. 239, 16.00, Kita-Gelände
- 07.11.2025: Kita Zauberwald – Netzwerk e.V., Am Lindenweg 1, 17.00, Kita-Gelände
- 10.11.2025: GGS Domsingschule, Clarenbachstr. 5–15, 17.00, Rautenstrauchkanal
- 10.11.2025: GGS Mommsenstr. 5–11, 17.00, Kita Kaisersescher Str.
- 10.11.2025: Integrative Kita Nikolausstr. 103, 17.15, Kita-Gelände Nikolausstr.
- 10.11.2025: KGS Lindenburger Allee 38, 17.30, nach Kirchgang St. Stephan, ab dort
- 10.11.2025: Kita Bistritzer Str. 114, 17.40, Kita-Gelände
- 10.11.2025: St. Kita Düstemichstr. 3, 17.30, Kita-Gelände
- 10.11.2025: St. Kita Eva-Hesse-Str. 31, 16.50, Kita-Gelände
- 10.11.2025: St. Kita Kirchenhof 9, 17.30, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Ev. Kita Emmastr. 6, 17.40, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Ev. Kita Grafenwerthstraße, 17.45, Johanneskirche
- 12.11.2025: GGS Alfons-Nowak-Str., 17.00, Schulgelände
- 12.11.2025: Kath. Kita St. Karl Borromäus, 17.30, Nikolausstr. 52
- 12.11.2025: Kath. Kita St. Pankratius, Brucknerstr. 18, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: KiGa Sülzbande e.V., Münstereifeler Str., 16.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Kita Siegstr. 12, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Kita Sülz e.V., Herderstr. 94, 16.30, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Kita Waldzwerge, Militärring 55, 16.30, Bauwagenplatz neben Schießstand
- 12.11.2025: Kitz e.V., Anton-Antweiler-Str. 2, 17.15, Beethovenpark
- 12.11.2025: St. Kita Drachenfelsstr. 20, 17.15, Kita-Gelände
- 13.11.2025: GGS Manderscheider Platz, 17.00, Spielplatz Beethovenpark Neuenhöfer
- 13.11.2025: GGS Olympia-Schule, 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: Kath. KiGa St. Stephan, Herderstr. 13a, 17.30, Kirchplatz St. Stephan Bachemer Str. 106–108
- 13.11.2025: LVR Förderschule Belvedere, Belvederestr. 149, 16.50, Schulgelände
- 13.11.2025: St. Kita Berrenrather Str. 337c, 17.45, Kita-Gelände
- 14.11.2025: BilinGO Bilinguale GS, 17.30, Schulgelände Stolberger Str. 311
- 14.11.2025: GGS Clarenhofschule, Schulstr. 2, 17.15, Schulgelände
- 14.11.2025: GGS Stenzelbergstr. 3–7, 17.00, Schulgelände
- 18.11.2025: Ev. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Kirche & Ev. Kita Matthäuskirche, 17.30, Gleueler Straße in der Nähe der Bushaltestelle Deckstein
Martinszüge 2026 im Bezirk Ehrenfeld
- 04.11.2025: St. Kita Ottostr. 76, 17.30, Kita-Gelände
- 05.11.2025: KGS Mengenicher Str. 28, 18.00, Schulgelände
- 05.11.2025: Rolf-Lappe Kita, Obere Dorfstr. 85, 16.45, ab Kita-Gelände
- 06.11.2025: Kath. Kita St. Dreikönigen, Bodenheimer Str. 1, 17.30, Kita-Gelände
- 06.11.2025: Kita Sternschnuppen e.V., Piusstr. 70–72, 17.15, Kita-Gelände
- 06.11.2025: Montessori-Grundschule, Am Pistorhof 11, 17.45, Schulgelände
- 07.11.2025: Förderschule Geistige Entwicklung, Kolkrabenweg, 17.00, Schulgelände
- 07.11.2025: KGS Baadenberger Str. 111, 17.45, Schulgelände
- 07.11.2025: St. Kita Vogelsanger Str. 129, 17.30, Kita-Gelände
- 10.11.2025: GGS Astrid-Lindgren, Borsigstr. 13, 16.45, Schulgelände
- 10.11.2025: KGS Everhardstr. 60, 18.00, Schulgelände
- 10.11.2025: KGS Platenstr. 7–9 (Michael-Ende-Schule), 18.10, Kirche St. Peter Simarplatz
- 10.11.2025: Kita Brunnenkinder e.V., Venloer Str. 725, 17.00, Bisterfeld (Park in Bickendorf)
- 11.11.2025: Cologne International School, Rudi-Conin-Str. 10, 17.15, Schulgelände
- 11.11.2025: FRÖBEL KiGa An St. Peter, Schönsteinstr. 24, 17.30, Kita-Gelände
- 11.11.2025: Kita „Die wilden Füchse“, Schumacherring 65, 17.00, Schumacherring 65
- 11.11.2025: St. TE für Kinder, Rochusstr. 145, 17.30, KiGa-Gelände
- 12.11.2025: GGS Lindenbornschule (KGS Vincenz-Statz), 17.00, Schulgelände
- 12.11.2025: KGS Kardinal-Frings-Schule, Vogelsanger Str. 453, 17.15, Schulgelände
- 12.11.2025: KGS Wilhelm-Schreiber-Str. 56, 17.00, Schulgelände
- 12.11.2025: Kita Domwichtel, Hadersleberstr., 18.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: KölnKita, Takustr. 27, 17.15, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Paul-Klee-Schule, Ottostr. 76, 17.15, Schulgelände
- 13.11.2025: AWO Kita Rewelinos II, Maarweg 137, 17.00, Lindenthaler Tierpark, Stadtwald
- 13.11.2025: Diakonie Kitas Köln und Region gGmbH, 16.45, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Kath. Kita St. Ansgar/St. Barbara, 17.00, Kita-Gelände
- 17.11.2025: St. Kita Gutenbergstr. 59b, 17.30, Kita-Gelände
- 20.11.2025: Ev. Kita Fröbelstr., 17.30, Kita-Gelände
Martinszüge 2026 im Bezirk Nippes
- 04.11.2025: Kath. Kita St. Christopherus, Allensteiner Str. 5, 17.30, St. Clemens Kirche
- 04.11.2025: KGS Bülowstr. 90, 18.00, Kirche St. Bonifatius
- 04.11.2025: KGS Osterather Str. 13, 18.00, Schulhof
- 04.11.2025: St. Kita Ginsterpfad 29, 17.30, Kita-Gelände
- 05.11.2025: Stepke Kitas – Kita Niehler Pänz, 16.30, Kita-Gelände
- 05.11.2025: Diakonische Kitas, Familienzentrum Bilderstöckchen, Am Bilderstöckchen 60c, 17.00, Kita-Gelände
- 06.11.2025: Kath. Kita Hl. Kreuz, Kapuziner Str. 5, 17.00, Kirchengelände Heilig Kreuz
- 06.11.2025: Kita NEV e.V., Hamborner Str. 9, 18.00, Kita-Gelände
- 07.11.2025: Gesellschaftskreis St. Quirinus, 17.00, Bergstr. 91, vor Kirche
- 07.11.2025: Kita Grethenwichtel – Wichtel am Ring gGmbH, Grethenstr. 42, 17.30, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Förderschule Auguststr. 1, 17.00, Schulgelände
- 10.11.2025: GGS Steinbergerstr. 40, 18.00, Schulgelände
- 10.11.2025: Kath. Kita St. Franziskus, Wilensteinweg 15, 17.00, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Kita SandkastenFeger, Stuttgarter Str. 62, 17.00, Blücherpark
- 10.11.2025: Pfarrei St. Dionysius Köln, 16.45, Bielefelder Str.
- 10.11.2025: Städt. Kita Escher Str. 152, 17.00, Kita-Gelände
- 11.11.2025: Kath. Kita St. Engelbert, Ph.-Wirtgen-Str., 17.00, Innenhof Kita
- 12.11.2025: KölnKitas gGmbH, Mönchsgasse 45, 16.45, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Fröbel Kindergarten Die Spürnasen, 17.30, KiGa-Gelände
- 12.11.2025: Fröbel Kindergarten An St. Bonifatius, Gneisenaustr. 1–3, 17.15, Kita-Gelände
- 12.11.2025: GGS Alzeyer Str. 12, 17.15, Schulgelände
- 12.11.2025: GGS Mathilde-von-Mevissen, 18.00, Schulgelände
- 12.11.2025: KGS Longericher Hauptstr. 83–85, 18.15, Schulgelände
- 13.11.2025: GGS Gartenstadt, Altonaer Str. 32, 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: GGS Neusser Str. 605 (Florianschule), 18.00, Schulhof Eingang Floriansgasse
- 13.11.2025: KGS Alzeyer Str. 12 (Lukasschule), 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: Kita Wichtelstadt, Niehler Kirchweg 75, 17.30, Toni-Steingasse-Park
- 13.11.2025: Montessorischule FKS, Friedrich-Karl-Str., 17.30, Park
- 18.11.2025: GGS Nesselrodestr. 15, 18.15, Schulgelände
- 18.11.2025: Kath. Kita St. Joseph, 17.00, Josephkirchplatz
Martinszüge 2026 im Bezirk Chorweiler
- 05.11.2025: DG Greesberger Esch, 17.00, Konrad-Adenauer-Schule / Martinusstr.
- 05.11.2025: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Hartenfelsweg 12, 17.00, Kita-Gelände
- 06.11.2025: FFW Roggendorf / Thenhoven, 17.30, Schulgelände Gutnickstraße
- 06.11.2025: GGS Ernstbergstraße, 18.00, GGS Ernstberrgstraße
- 10.11.2025: GGS Riphahnstraße, Riphahnstra. 40A, 17.00 (St. Martinsfest)
- 10.11.2025: BV Rheinkassel-Langel-Kasselberg, 17.30, Mennweg 40
- 10.11.2025: Kath. Kita St. Martinus, Martinusstr. 26a, 17.30, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Kita Matschpiraten, Elvira-Tuszik-Str. 1, 17.30, Kita-Gelände
- 12.11.2025: KGS St. Martin-Schule, Balsamienweg, 18.00, Schulgelände
- 13.11.2025: Anna-Langohr-Schule, Fühlinger Weg 7, 17.30, Schulgelände
- 13.11.2025: GGS Merianstraße, 18.00, Merianstraße
- 13.11.2025: KGS An den Kaulen, 17.00, An den Kaulen
Martinszüge 2026 im Bezirk Porz
- 03.11.2025: Kita Domwichtel, Josefstraße, 18.00, Kita-Gelände
- 03.11.2025: St. Kita Oberstr. 119, 18.00, Kita-Gelände
- 04.11.2025: Sozialdienst Katholische Männer e.V., 16.30, Spielplatz Am Rolshover Hof
- 05.11.2025: Kita St. Josef, Josefstr. 38, 18.00, Kirche St. Josef, Fr.-Ebert-Platz
- 05.11.2025: Kath. Kita St. Joseph, Poller Haupt 26b, 17.30, Kita-Gelände Am Kielshof
- 05.11.2025: Kita Drachenflieger, Johannesstr. 12, 17.00, Kita-Gelände
- 05.11.2025: St. Kita Urbacher Weg 33, 17.00, Krankenhausgelände Urbacher Weg
- 05.11.2025: St. Kita Wiesenweg 29, 17.00, Kita-Gelände
- 06.11.2025: GGS Friedrich-List, Breitenbachstr., 17.15, Schulgelände
- 06.11.2025: GGS Hauptstraße, 18.00, Schulgelände
- 06.11.2025: GGS Hohe Straße 77–79, 18.00, Schulgelände
- 06.11.2025: GGS Humboldtstr. 81 (Don Bosco), 17.45, Schulgelände
- 06.11.2025: GGS Poller Hauptstr. 61–65, 18.00, Schulgelände
- 06.11.2025: Kita St. Josef, Josefstr. 83, 18.45, Kita-Gelände
- 06.11.2025: Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt, Grengel, 17.30, Friedenstr. 37
- 06.11.2025: TV Rheingold Zündorf 1914 e.V., In der Bohnenbitze 232, 17.30, In der Bohnenbitze
- 07.11.2025: Diakonie Michaelshoven, Helmholtzstr., 17.00, Helmholtzstr. 11
- 07.11.2025: FFW Porz-Eil, Schule Schulstraße, 18.00, Schulgelände
- 07.11.2025: Kita ZwergenReich Zündorf, Hauptstr. 136, 17.00, Parkplatz Unterm Berg
- 07.11.2025: AWO Familienzentrum Doppeltes Lottchen, Houdainerstr. 28, 17.00, Kita-Gelände
- 08.11.2025: FFW Porz-Langel, 16.30, Schulgelände Hinter der Kirche
- 08.11.2025: FFW Porz-Libur, 18.00, Freiheit / Pastor-Huthmacher-Str.
- 08.11.2025: FFW Urbach-Elsdorf-Grengel, 17.30, GGS Kupfergasse / Elsdorfer Str.
- 09.11.2025: RV „Diamant Lind“, 17.30, Linder Mauspfad / Ecke Viehtrift
- 10.11.2025: Städt. Kita Dülenstr., 17.00, Kita-Gelände
- 10.11.2025: FFW Porz-Zündorf, 18.00, Schulgelände Schmittgasse
- 10.11.2025: Kath. Kita St. Laurentius, 16.30, Kita-Gelände Engelstr. 7
- 10.11.2025: Kita Feldstr. 13, 17.00, Feldstr.
- 11.11.2025: Kita Goldfisch, Rosenhügel 25, 16.45, Kita-Gelände
- 12.11.2025: GGS Heideschule, Neue Heide 25–27, 17.15, Bieselweg
- 13.11.2025: GGS Irisweg 2, 18.00, Schulgelände
- 13.11.2025: Kita Zwergenreich Elsdorf, Gilsonstr. 45–47, 17.45, Kita-Gelände
Martinszüge 2026 im Bezirk Kalk
- 05.11.2025: GGS Heßhofstraße mit KGS Heßhofstraße, 17.30, Schulgelände
- 05.11.2025: Grundschule am Bildungscampus Köln-Kalk, 18.00, Kirche Kapellenstr.
- 05.11.2025: James-Krüss-Grundschule, Zehnthofstr. 22–24, 17.30, Schulgelände
- 06.11.2025: Janusz-Korczak-Schule, Altenberger Kreuz 14, 17.00, vor der Schule
- 06.11.2025: GGS Diesterwegstraße, 17.15, Schulgelände Diesterwegstr.
- 06.11.2025: Kath. Kita St. Cornelius, Moosweg 3, 18.00, Kita-Gelände
- 07.11.2025: GGS Volberger Weg 17, 17.15, Schulgelände
- 07.11.2025: Kita Kleine Riesen, 17.00, Kita-Gelände
- 08.11.2025: FFW Köln, Löschgruppe Heumar, 17.00, Forststr., Marstr., Rather Schulstr., Auf der Bitze, Eiler Str., Veilchenweg, Waldbeerweg, Röttgensweg, Forststr., Schulhof
- 10.11.2025: Ev. Kita „Paul Gerhardt“, Eythstr. 5, 17.00, Kita
- 10.11.2025: Kath. Kita St. Elisabeth, An St. Elisabeth 11, 17.15, Kita-Gelände
- 11.11.2025: Inklusive Kita Maria Hilf, Bertramstr. 12–22, 17.30, Caritas Werkstätten, Parkplatz Manteuffelstr.
- 11.11.2025: Städt. Kita Anisweg, 16.45, Kita-Gelände
- 12.11.2025: FRÖBEL KiGa Familienzentrum, Lustheider Str. 35, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: GGS Lustheider Str. 43, 18.00, Schulhofgelände
- 12.11.2025: KGS Fußfallstr., 18.00, Schulgelände
- 12.11.2025: KGS Zehnthofstr. 22–24, 17.15, Schulgelände
- 12.11.2025: Kita Kalker Riesen, Kalker Hauptstr. 42, 17.25, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Köln Kitas, Lohmarer Str. 13, 17.45, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Köln Kitas, Sieversstr. 19, 17.00, Kita-Gelände
- 12.11.2025: St. Kita Josef-Boschbach-Weg & Kita Waldstr., 17.15, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Kita Buchheimer Pänz, Wuppertaler Str. 32c, 17.00, Kita-Gelände
- 13.11.2025: GGS Weimarer Str., 16.45, Schulgelände
- 13.11.2025: KGS Andreas-Hermes / Europaring, 17.30, Schulgelände
- 13.11.2025: Kita Löwenherz, Wilhelm-Griesinger-Str. 6, 17.30, Kita-Eingang
- 14.11.2025: Kita Kieskaulerweg 55, 17.30, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Kita Walnussweg, 18.00, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Kita Zuckerhut, Ostmerheimer Str. 214a, 17.00, Heinrich-Schäfer-Weg
- 14.11.2025: St. Kita Änne-Schulte-Str. 12, 16.30, Kita-Gelände
- 17.11.2025: Grüneberg-Schule, 17.45, Schulgelände
- 18.11.2025: Familienzentrum St. Marien und St. Joseph, Thumbstr. 26, 17.30, Kirche St. Marien
Martinszüge 2026 im Bezirk Mülheim
- 03.11.2025: Kath. Kita St. Petrus Canisius, 17.30, Kopernikusstr. 160
- 04.11.2025: Kita Dellbrücker Waldkäuzchen e.V., 17.00, Kita-Gelände
- 05.11.2025: GGS Von Bodelschwinghstr., 17.30, Von-Bodelschwinghstr.
- 06.11.2025: Kath. Kita Herz Jesu, Schleiermacherstr. 14, 17.00, Kita-Gelände
- 06.11.2025: GGS Ricarda-Huch-Str. 60, 17.30, Schulgelände, anschließend Martinsfeuer
- 06.11.2025: KGS Langemaß, 17.15, Schulhofgelände
- 06.11.2025: Städt. Kita Berliner Str. 450, 17.15, Wiese am Emberg
- 07.11.2025: Kath. Kita Liebfrauen, Adamsstr., 17.00, Kita-Gelände
- 07.11.2025: KGS Luzerner Weg 72, 17.00, Schulgelände
- 07.11.2025: KGS Neufelder Str. 2–4, 17.45, Schulgelände
- 07.11.2025: SKM-Zentrum Dünnwald, 17.00, Außengelände Auguste-Kowalski-Str.
- 07.11.2025: Vincerola International Montessori Day Nursery, Clevischer Ring 172a, 17.00, Kita-Gelände
- 10.11.2025: GGS Flittard, Am Feldrain / Peter-Grieß-Str., 17.00, Schulgelände
- 10.11.2025: GGS Leuchterstr., Leuchterstr. 25, 17.30, Schulgelände
- 10.11.2025: Kath. Kita St. Johann-Baptist, Honschaftstr. 339, 17.30, Honschaftstr. 339
- 10.11.2025: KiGa Schmetterlinge e.V., Dellbrücker Mauspfad 345, 17.15, Hagedornstr. 7–17
- 10.11.2025: Kita „Märchenwald“, Kopernikusstr. 44, 16.30, Kita-Gelände
- 10.11.2025: Kita St. Joseph, Thurner Str. 8, 18.00, Kita-Gelände
- 11.11.2025: AWO Betriebskindertagesstätte Axa Pänz, Colonia-Allee 26, 17.30, Kita-Gelände
- 12.11.2025: Ev. Familienzentrum „fair-eint“, Buschfeldstr. 30, 17.30, Buschfeldstr.
- 12.11.2025: GGS Alte Wipperfürther Str. 49–51, 17.30, Schulgelände
- 12.11.2025: GGS Dellbrücker Hauptstr. 16–18, 17.30, Schulgelände
- 12.11.2025: GGS Honschaftstr. 312 (Johannesschule), 17.30, Schulgelände
- 12.11.2025: GGS Kopernikusstr. 40–42, 17.30, Schulgelände
- 12.11.2025: KGS Friedlandstr. 5, 18.00, Schulgelände
- 12.11.2025: Montessori-Grundschule, Ferdinandstr., 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: Berthold-Otto-Schule, 18.00, Schulgelände
- 13.11.2025: KGS St. Mauritius, Alte Wipperfürther Str. 49–51, 17.00, Schulgelände
- 13.11.2025: KGS Diependahlstr. 12, 18.00, Diependahlstr.
- 13.11.2025: KGS Dellbrück, Thurner Str. 23 / Urnenstr. 7, 17.00, Urnenstr. 7 (Schulgelände)
- 13.11.2025: SKM-Zentrum Höhenhaus St. Hedwig, Von-Ketteler-Str. 2, 17.20, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Fröbel gGmbH KiGa Tausendfüßler, Ulitzkastr. 34, 17.15, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt, 16.45, Maria-Himmelfahrt-Str. 1
- 14.11.2025: Städt. Kita Im Riephagen 18, 17.15, Kita-Gelände
- 14.11.2025: Waldorf-KiGa, An der Aue, 17.00, Seels Klosterhöfchen 4, Kita-Gelände
- 17.11.2025: Köln Kitas gGmbH, Kopischstr. 14, 17.30, Kita-Gelände
- 17.11.2025: KölnKita, Clevischer Ring 130–134, 17.45, Kita-Gelände
- 18.11.2025: GGS Mülheimer Freiheit, 17.00, Schulhof Mülheimer Freiheit 99
(jag)