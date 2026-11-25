Die Ämter und Dienststellen der Stadt Köln schließen in diesem Jahr von Donnerstag, 24. Dezember 2026, bis Sonntag, 3. Januar 2027, durchgehend. Ausgenommen sind nur einige Dienststellen und Freizeiteinrichtungen. Wichtige Dienstleistungen können durch Notdienste und Rufbereitschaften wahrgenommen werden. Die Online-Services stehen auch während der Betriebsferien zur Verfügung.

Das Bürgertelefon ist von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, zwischen 7 und 18 Uhr unter den Nummern 115 oder 0221/221-0 erreichbar. Für Schriftstücke, bei denen gesetzliche oder formelle Fristen eingehalten werden müssen, ist die Leerung der „fristwahrenden Briefkästen“ der Stadt im Kalk-Karree, Ottmar-Pohl-Platz 1, am Deutzer Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, und am Rathaus, Spanischer Bau, Rathausplatz, sichergestellt.

Kundenzentren schließen

Die Kundenzentren bleiben durchgehend geschlossen. Am 28. und 29. Dezember gibt es zwischen 8 und 13 Uhr einen Notdienst, der in dringenden Fällen und Ausnahmesituationen vorläufige Personalausweise und Reisepässe ausstellt. Erreichbar ist dieser durch das Bürgertelefon.

Der Ordnungsdienst und der Verkehrsdienst sind im Einsatz. Das Servicetelefon ist unter 0221/221-32000 an folgenden Tagen erreichbar: 24. Dezember (8.30 bis 14 Uhr), 28. bis 30. Dezember (jeweils 7 bis 24 Uhr), 31. Dezember (9 bis 1.30 Uhr), 2. Januar (8.30 bis 1.30 Uhr), 3. Januar (9.30 bis 0.30 Uhr). Die Notruf- und Serviceleitstelle der Gebäudewirtschaft ist während der gesamten Betriebsferien 24-stündig unter den Rufnummern 0221/221‑20720 und 0221/221‑20721 erreichbar.

Ämter teilweise erreichbar

Das Ausländeramt und die Kfz-Zulassungsstelle bieten keine Notdienste und Rufbereitschaften an. Das Jugendamt ist in Fällen von Kindeswohlgefährdung telefonisch unter 0221/221-90999 zu erreichen. Für die Beurkundung von Sterbefällen hat das Standesamt im Haus Neuerburg, Gülichplatz 1–3, am 28. und 29. Dezember von 9 bis 12 Uhr einen Notdienst eingerichtet. Anmeldungen zur Eheschließung und die Ausstellung von Geburtsurkunden sind nicht möglich.

Die Friedhofsverwaltung ist zur Anmeldung von Bestattungen während der städtischen Betriebsferien vom 28. bis 30. Dezember 2026 zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Ebenfalls werden Beisetzungen an diesen Tagen vorgenommen.

Alle Bibliotheken der Stadt Köln schließen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar. Die Stadtteilbibliothek Bocklemünd bleibt zwischen 23. Dezember und 5. Januar geschlossen. Die städtischen Museen bleiben am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. (jpr)