Köln – Die Fehlzeiten wegen Arbeitsunfähigkeit in Köln sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Aus einer aktuellen Analyse des Gesundheitsreports der Krankenkasse Barmer geht hervor, dass die Erwerbstätigen in Köln im vergangenen Jahr durchschnittlich an 14,3 Tagen krankheitsbedingt gefehlt haben. 2020 waren es 15,15 Tage, ein Rückgang um 5,6 Prozent.

„Damit ist der Rückgang bei uns höher als das landesweite Minus von 3,4 Prozent“, sagt der Geschäftsführer der Barmer, Ralf Janssen. NRW-weit seien im vergangenen Jahr 17,39 Ausfalltage verzeichnet worden. Im Vergleich der Städte und Kreise hat Köln 2021 mit 14,3 Fehltagen landesweit den drittgeringsten Wert aufzuweisen. Nur Bonn und Düsseldorf stehen mit 12,61 beziehungsweise 14,03 Tagen besser da. Der Gesundheitsreport basiert auf den bundesweiten Daten der Kasse aus rund 3,8 Millionen Erwerbspersonen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Dazu zählen rund 930.000 Erwerbstätige aus NRW beziehungsweise zirka 51.500 aus Köln.

Die Analysten gehen davon aus, dass das Minus bei den Erkrankungen des Atmungssystems für den Rückgang der Fehlzeiten verantwortlich ist. Wegen einer Erkrankung des Atmungssystems waren die Erwerbstätigen in Köln 2021 durchschnittlich an 1,39 Tagen arbeitsunfähig – 2020 hatte der Wert bei 2,12 Tagen gelegen. „Dieser Rückgang um rund 34 Prozent dürfte auf das Ausbleiben der Grippe- und Erkältungswelle im Frühjahr 2021 zurückzuführen sein“, so Janssen. Zudem dürften Coronaschutz-Maßnahmen zu dem positiven Effekt beigetragen haben.

Atemwegserkrangungen gingen zurück

Bei den psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen gab es 2021 mit 4,16 Fehltagen im Vergleich zu 2020 (3,85) einen Anstieg. Köln liegt hier im Bereich des NRW-Schnitts von 4,1 Tagen. „Wenn wir uns einen längeren Zeitraum ansehen, ist es so, dass die Fehlzeiten im Bereich der psychischen Krankheiten landesweit seit mehr als zehn Jahren stetig ansteigen“, sagt Janssen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Einen leichten Rückgang der Fehlzeiten verzeichnet die Barmer im Bereich der Muskel- und Skelett-Erkrankungen. Wegen einer Diagnose aus diesem Bereich waren die Erwerbstätigen in Köln 2021 im Schnitt an 2,63 Tagen krankgeschrieben (2020: 2,79 Tage). Beim Thema Rücken handele es sich womöglich Menschen, die kein Augenmerk auf die richtige Sitzhaltung im Büro beziehungsweise eine ausgleichende Bewegung legen.“ Durch die Pandemie sei das Thema Homeoffice ein bedeutender als in der Vergangenheit geworden.