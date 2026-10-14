Das Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS) der Technischen Hochschule Köln lädt am Sonntag, 18. Oktober, zu Führungen durch seine Ateliers am Ubierring 40 ein. Passend zum Europäischen Tag der Restaurierung geben Lehrende und Studierende Einblicke in ihre Arbeit und das Studium der Konservierungswissenschaft und stellen aktuelle Projekte vor.

Die Führungen finden stündlich von 11 bis 16 Uhr statt und stellen verschiedene Fachbereiche in den Fokus. Das Programm startet um 11 Uhr mit einer Führung zu Schriftgut, Grafik, Buchmalerei und Fotografie; anschließend folgen Führungen zu Textilien (12 Uhr), dem Naturwissenschaftlichen Labor (13 Uhr), Objekten aus Holz und Werkstoffen der Moderne (14 Uhr), Gemälden, Skulpturen und Moderner Kunst (15 Uhr) und Wandmalerei, Kulturgut aus Stein und Glasmalerei (16 Uhr).

Die Führungen sind kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, bittet das Atelier um eine verbindliche Anmeldung unter cics-kontakt@f02.th-koeln.de unter Angabe der gewünschten Führungen. (red)