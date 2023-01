E-Scooter in der Kölner Innenstadt

Ein E-Scooter-Fahrer (17) ist am Donnerstagmorgen (16. September) an der Kreuzung Mindener Straße/Siegburger Straße in Deutz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.



Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 7.45 Uhr mit einem Mietroller bei Rot über die Ampel gefahren sein. Seine 15 Jahre alte Begleiterin, welche hinter ihm auf dem Scooter stand, blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in eine Klinik. (red)