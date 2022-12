Provisorischer Regenschutz in der Kölner Südstadt.

Köln – Die Bezirksregierung Köln arbeitet nach eigenen Angaben fortwährend an der Optimierung von Vorwarnzeiten und Meldewegen bei Unwettern. Am vergangenen Freitag hatte sie wegen des drohenden Unwetters im Rheinland um 9.23 Uhr per E-Mail alle Schulen aufgefordert, den Unterricht um 11.30 Uhr zu beenden, um den Kindern einen sicheren Heimweg zu ermöglichen. Das hatte zu Kritik geführt. Zwei Stunden seien für Eltern zu kurzfristig, um das Abholen zu organisieren.



Die Unwetterwarnung sei am Donnerstagabend um 19.21 Uhr im Regierungspräsidium eingegangen, sagte ein Pressesprecher auf Anfrage. Zu diesem Zeitpunkt habe man nicht mehr garantieren können, dass eine Verfügung über Unterrichtsausfall noch wahrgenommen wird.



Das „Krisenteam“ der Schulabteilung habe am Freitagmorgen bereits um sieben Uhr getagt, aktuelle Wettermeldungen gesichtet und angesichts der Warnung, dass die Unwetterfront NRW aus Richtung Westen erreichen sollte und somit die Städteregion Aachen zuerst betroffen wäre, die Entscheidung getroffen, den Unterricht um 11.30 Uhr im ganzen Regierungsbezirk enden zu lassen.



Die Information der Schulen erfolge grundsätzlich durch einen Mailverteiler des Landes NRW, in dem auch die Schulträger, also alle Städte und Gemeinden des Regierungsbezirks verzeichnet sind. Damit sei aus Sicht der Bezirksregierung sichergestellt, dass die Information alle Schulleitungen, Lehrkräfte und Schulämter auch erreicht.



„Wichtig war dabei, dass die Information die Schulen vor der großen Pause erreichte. Grundsätzlich sind unwetterartige Starkregenereignisse lokal und zeitlich nur schwer präzise vorherzusagen“, so der Pressesprecher. „Angesichts der durch die Tornados in anderen Landesteilen verursachten Schäden im weiteren Verlauf des Freitags bewerten wir die Vorsichtsmaßnahme, den Unterricht ausfallen zu lassen als angemessen.“