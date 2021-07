Verfolgung in Köln: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Streifenwagen

Köln -

Ein junger Autofahrer ist am Dienstagabend in Köln vor der Polizei geflohen und ist dann mit seinem Fahrzeug mit einem Streifenwagen kollidiert. Bei dem Unfall auf der Liebigstraße im Kölner Stadtteil Neuehrenfeld wurden sowohl der flüchtige 18-jährige Fahrer als auch eine Kölner Polizistin leicht verletzt. Die Ecke Liebigstraße / Herkulesstraße war zunächst gesperrt, da die Kölner Polizei den Unfall aufnahm. Inzwischen ist alles wieder frei.

Köln: 18 Jahre alter Autofahrer widersetzt sich Polizeikontrolle

Gegen 17.15 Uhr begann für die Kölner Polizei der Einsatz, bestätigte ein Sprecher am Dienstagabend. Wohl aus Routine sollte der junge Autofahrer kontrolliert werden. Doch er widersetzte sich der Polizei und flüchtete vor den Beamten unter anderem über die Nußbaumerstraße und die Herkulesstraße.

An der Ecke Liebigstraße/Herkulesstraße kam es dann nach der Verfolgungsjagd zur Kollision mit dem Streifenwagen. Zuvor touchierte er zwei weitere Autos, bestätigte der Polizeisprecher. Die Kölner Polizisten nahmen den Fahrer und seinen 17 Jahre alten Beifahrer in Gewahrsam. Warum die beiden vor der Polizei flüchteten, ist bislang unklar. Sie werden laut Sprecher auf der Ehrenfelder Wache vernommen, die Ermittlungen dauern an. Über den Zustand der Polizistin ist nichts Genaueres bekannt. (mab)