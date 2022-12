Köln – Am frühen Neujahrsmorgen hat ein 50-Jähriger Mietwagenfahrer einen 22-Jährigen Fußgänger in der Nähe vom Heumarkt frontal erfasst. Dabei wurde der 22-Jährige lebensgefährlich verletzt. Der Junge Mann überquerte die Straße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Heumarkt, hieß es laut Zeugenangaben.



Der Fußgänger wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Nach der Spurensicherung wurde die Zufahrt zur Deutzer Brücke nach circa Zehn Uhr in Richtung Deutz wieder geöffnet. (red)