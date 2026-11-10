Am Elften im Elften, dem Martinstag, ein Vortrag über die Heiligen Drei Könige. Das ist ein Brückenschlag, wie er wohl nur in Köln möglich ist, dem Epizentrum des Martinsbrauchtums und der Verehrung der Heiligen Drei Könige.

Im Rahmen der Festwoche zu Ehren des Albertus Magnus (um 1200 bis 1280), eines weiteren prominenten Kölner Heiligen, spricht der Astrophysiker Heino Falcke, Professor an der Radboud-Universität Nijmegen (Niederlande), über den Stern von Bethlehem und die naturwissenschaftlichen sowie die historischen Grundlagen der biblischen Überlieferung von den Geschehnissen rund um die Geburt Jesu. „Den Sternenhimmel von damals können wir relativ gut zurückberechnen. Und ich war überrascht, die tatsächlichen Hintergründe dieser Geschichte kennenzulernen“, sagt Falcke in einem Interview, das auf der Webseite des Kölner Dominikaner-Ordens veröffentlicht ist. Die Schilderung der Weisen aus dem Morgenland, die das neugeborene Jesuskind suchen und ihm Geschenke bringen, mache „unfasslich viel Sinn“, so Falcke. „Und sie ist viel größer, als was wir heutzutage daraus machen. Das zeige ich Schritt für Schritt auf.“

Antiker Ost-West-Konflikt

Für die historischen Aspekte bezieht sich Falcke nach eigenen Worten auf den in Cambridge lehrenden niederländischen Theologen Geurt Henk (George) van Kooten. Dieser deute die Geschichte der Weisen und des Sterns von Bethlehem als Reflex eines „Politdramas“, eines „antiken Ost-West-Konflikts“ in der Geburtsstunde zweier Imperien, „die unsere europäische Geschichte geprägt haben: das römische und das christliche“.

In seinem Vortrag spricht Falcke, im Ehrenamt Prädikant (Laienprediger) der Evangelischen Kirche im Rheinland, auch über seinen Glauben und dessen Verhältnis zur Vernunft. Beide passten gut zusammen, sagt Falcke. „Methodisch bringt mich Wissenschaft immer wieder an den Punkt, mich kritisch zu hinterfragen, das ist gut. Und nicht vorschnell Annahmen als glaubhaft abzuhaken, denn das geht gar nicht. Doch als Forscher kann ich auch die Wunder der Schöpfung viel deutlicher sehen. Mein ganzes Leben wird als gläubiger Mensch vielfältiger. Glaube eröffnet mir einen weiteren Horizont im Wahrnehmen, da reichen die Fragen der Wissenschaft nicht hin.“

„Die Heiligen Drei Könige und der Stern von Bethlehem.“ Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, in der Dominikanerkirche Sankt Andreas, Komödienstraße 6-8, 50667 Köln. Der Eintritt ist frei.