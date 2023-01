26 Jahre nach Originalverfilmung „Twister“-Fortsetzung geplant

Helen Hunt spielte in „Twister“ die Meteorologin Dr. JoAnne Thornton-Harding.

Los Angeles – Vor 26 Jahren wirbelte der Katastrophen-Thriller „Twister“ die Filmwelt auf. Der Blockbuster über zwei Sturm-Experten, die einem gewaltigen Tornado hinterherjagen, spielte 1996 weltweit fast 500 Millionen Dollar ein. Nun will das Hollywood-Studio Universal Pictures eine Fortsetzung drehen. Das Drehbuch für den geplanten Film „Twisters“ stammt von dem „The Revenant“-Autor Mark L. Smith, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Frank Marshall („Jurassic World: Ein neues Zeitalter“) ist laut „People.com“ als Produzent an Bord, der Regieposten müsse noch besetzt werden, berichtete „Deadline.com“.

In dem Original-Film unter der Regie von Jan De Bont („Speed“) nach einem Drehbuch von Michael Crichton („Jurassic Park“) hatten Helen Hunt und Bill Paxton die Hauptrollen. Sie spielen waghalsige Meteorologen, die ihr Leben bei der Erforschung der Tornados riskieren. Die zerstörende Kraft der Wirbelstürme wurde mit spektakulären Spezialeffekten dargestellt.

Helen Hunt steht laut „Deadline.com“ (59) wieder auf der Besetzungs-Wunschliste der Produzenten. Hauptfigur soll diesmal die Tochter des Wissenschaftler-Duos sein, die ebenfalls als Sturmjägerin unterwegs ist. Paxton war 2017 im Alter von 61 Jahren gestorben. (dpa)