Wann passiert es schon mal, dass es im Theater um einen selbst geht – um das kulturinteressierte Publikum? Das ein Ticket gekauft und sich an einem kalten Sonntagvormittag auf den Weg ins Kölner Schauspielhaus gemacht hat. Und dann auf der Bühne auch noch über alle Maßen wertgeschätzt wird – und nicht beschimpft, wie bei Peter Handke in den 1960ern. Insofern konnte der Auftakt zur Aktion „Buch für die Stadt“ eigentlich nur alle beglücken.

Autor Kristof Magnusson war mit seinem Roman „Ein Mann der Kunst“ nach Köln gekommen, um ihn im Gespräch mit Anne Burgmer, Leiterin der Kulturredaktion dieser Zeitung, vorzustellen. „Für mich ist es ein lustiges Buch und es ist auch ein ernstes Buch, insofern ist es wichtige Themen unserer Zeit verhandelt. Es ist obendrein auch noch ein Buch der Menschenfreundlichkeit“, sagte Bettina Fischer. Die Leiterin des Literaturhauses organisiert die Aktion schon seit 2003 gemeinsam mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Weswegen Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin, das „Buch für die Stadt“ auch als „die Mutter aller Kölner-Stadt-Anzeiger-Veranstaltungen“ bezeichnete. „Es kann keinen besseren Ort, es kann keinen besseren Autor geben“, war sich Anne Burgmer sicher. Unter anderem deswegen, weil die Jury, als sie das Buch auswählte, noch gar nicht wusste, dass das neue Schauspielhaus ausgerechnet mit einem Stück von Kristof Magnusson eröffnen würde.

In seinem Roman, den er am Sonntagvormittag vorstellte, geht es um den Förderverein eines Frankfurter Museums, das einen Anbau plant. Dieser soll einem einzigen Künstler gewidmet sein: KD Pratz. Doch im Förderverein stellen sich noch einige quer – und ohne dessen Zustimmung geht es nicht. Deswegen werden die Mitglieder in einem Reisebus in den Rheingau gefahren, wo KD Pratz abgeschottet in einer Burg lebt. Und ausgerechnet der griesgrämige Eigenbrötler KD Pratz soll dort nun gute Stimmung für den Museums-Anbau machen. „Es ist ein Buch, das das kulturelle Leben in Deutschland feiert“, sagte Magnusson, „natürlich auch mit seinen ulkigen und komischen Nebeneffekten“. Als Satire auf den Kunstbetrieb möchte er es aber nicht verstanden wissen.

„Satire blickt von oben herab. Man erkennt irgendwelche Marotten oder blinden Flecken bei anderen Leuten. Dann überzeichnet man die und erhebt sich, aus einer parodierenden Perspektive. Und das möchte ich gerade nicht!“. Im Gegenteil: Magnusson zeichnet seine Figuren liebevoll und nie abschätzig. „Ein Mann der Kunst“ ist zwar sehr lustig – aber nie auf Kosten seiner Protagonisten aus dem Museums-Förderverein. Menschen, die für den Autor „eine ganz wichtige Säule unseres ganzen kulturellen Lebens sind.“ Er will damit eine Generation würdigen, die von der Kunst in ihren Seh- und Denkgewohnheiten herausgefordert werden will, „die sich immer wahnsinnig leidenschaftlich und ernsthaft auch komplizierte Sachen angeguckt haben.

Diese Menschen sind nie in einem Roman zur Sprache gekommen – weswegen ich dieses Buch schreiben wollte.“ Auf einer tieferen Ebene ist „Ein Mann der Kunst“ aber auch ein flammendes Plädoyer gegen Kulturpessimismus. „Weil ich glaube, dass das den falschen Menschen in die Karten spielt“. Deswegen habe ihn auch die Figur des dauernd schimpfenden Malers, KD Pratz, interessiert. Wobei das ein schwieriger Balanceakt gewesen sei: „Ich hätte ja jetzt kein Buch schreiben können, in dem ich nur schimpfe über Leute, die immer schimpfen“. Im Westdeutschland nach dem Krieg nannte man Schimpfen gerne „kritisches Bewusstsein“. Eine Haltung, die sehr prägend für die kulturelle und auch geistige Welt in der BRD war, wie Kristof Magnusson sagt: „Man hat sich orientiert an einer Gruppe von öffentlichen Intellektuellen, die in erster Linie alles schlecht gefunden, immer noch ein Problem mehr als alle anderen gesehen haben.“

Der Autor, 1976 geboren, wuchs in diesem geistigen Klima auf. „Und deswegen dachte ich lange, wenn man etwas Positives sagt, wirkt das doof - das kann man eigentlich nicht bedienen“. Vielleicht sei das auch eine der Folgen der NS-Diktatur gewesen, „dass man dachte, Kunst muss die Gesellschaft kritisieren, weil das vorher nicht möglich war.“ Absurderweise habe sich das aber mit der Zeit ins Gegenteil verkehrt. Und das schade unserer Gesellschaft: „Weil es ganz viele Leute ausgrenzt, die sich nicht den Abend verderben lassen wollen, wenn sie eine gute Veranstaltung besuchen.“ Vor allen Dingen aber, weil es Verfallsnarrative bediene: „Alles wird schlechter, alles geht den Bach runter. Das hilft den Populisten.“ Seit Ewigkeiten lasse die Menscheit sich von einem Untergangsszenario ins andere treiben: „Doch wir sind alle noch hier und haben eine bessere Lebensrealität als jemals zuvor.“

Die Matinee war nur der Auftakt für eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Copyright: Uwe Weiser

Das alles klingt im Gespräch viel ernster, als der Roman sich liest. Und das ist die Kunst von Kristof Magnusson: Unterhaltsam schreiben - und den Tiefsinn wie nebenbei mit zu liefern. „Ein Mann der Kunst“ steckt voll Situationskomik und Fabulierkunst. So beschreibt er sehr bildhaft die Trutzburg im Rheingau, in die sich der grantelnde Künstler zurückgezogen hat. Ob es dafür ein reales Vorbild gebe, wollte Anne Burgmer wissen. Nicht direkt, sagte Magnusson: „Das ist ja das Tolle am Schreiben, dass man Burgruinen sieht und sie im Buch einfach wieder aufbauen kann.“ Dabei könne übrigens auch viel weniger schief gehen als bei realen Bauprojekten, fügte er mit einem Blick in den Schauspiel-Saal hinzu: „Ich hätte so ein schönes Theater einfach beschreiben können - und das hätte auch viel weniger Geld gekostet.“

Das Buch für die Stadt

Das „Buch für die Stadt“ ist eine Aktion von Literaturhaus Köln, „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“. Unterstützt wird die Initiative vom Unternehmen JTI. Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“ war 2003 der erste Roman, um den sich in Köln und der Region zahlreiche Veranstaltungen drehten. Kristof Magnusson tritt während der Aktionswoche, die bis zum 29.11. dauert, noch im Interim der Zentralbibliothek Köln am 25.11., 19 Uhr, und am 24. 11. um 19 Uhr in der Stadtbücherei Bergisch Gladbach auf.

Weitere Termine im Überblick:

Lesung, Talk, Wein und Pfirsich-Likörchen: Regine Neuleuf und Wolfgang Bastian lesen aus dem Buch. Die Experten des anschließenden Talks kennen sich mit Kunst, Kunstvermittlung und ihrem Publikum bestens aus: Mohammad-Ali Behboudi (Schauspieler), Brigitta von Bühlow (Kölner Bürgermeisterin, Kulturpolitikerin), Michael Schütz (Kulturpsychologe und Konzeptkünstler). Das Gespräch moderiert Ina Philippsen-Schmidt.23.11., 17 –19 Uhr, Bürgerzentrum Finkenberg, Stresemannstr. 6a, 51149 Köln, Eintritt frei

Persiflage auf den Kunstbetrieb: Heiter, komisch und entlarvend wahr: Wir kommen ins Gespräch über das Buch und den Kunstbetrieb.24.11., 19.30–21 Uhr, Bücherstube Brauweiler, Mathildenstraße 66, 50259 Pulheim-Brauweiler, Eintritt 5 Euro.

Buch für die Stadt – „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson: Mit Judith Meurer-Bongardt, Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft, Skandinavische Sprachen und Literaturen, Universität Bonn24.11., 19–20.30 Uhr, Karl Rahner Akademie, Jabachstr. 4–8, 50676 Köln, oder online, Anmeldeschluss: 24.11.2026, 15 Uhr, 14, erm. 7 Euro.

Lesung: „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson. Oder „Wie schwierig es ist, unterschiedliche Erwartungen zu einem gemeinsamen Ergebnis zu bringen“: Beate Ahrends und Mechtild Nolteernsting lesen aus dem Buch für die Stadt „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnuson. 26.11., 18.30–20 Uhr, Stadtbücherei Pulheim, Steinstraße 13, Pulheim, 50259, Spenden willkommen.

Ein Abend zum Buch der Stadt „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson 26. 11., 18.30 Uhr – 20 Uhr, Stadtbücherei Hürth, Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Lesefreunde freuen sich jedoch über Spenden für den Verein und bitten um Anmeldung per Mail an info@lesefreunde-huerth.de

Ein Buch für die Stadt Köln 2026 – der Autor im Gespräch mit Claudia Dichter: Dichter ist Autorin und Kunstkritikerin beim WDR und moderiert seit 2002 das Kulturmagazin „Scala“ bei WDR5. Im Interim der Stadtbibliothek spricht sie mit Kristof Magnusson. 25.11., 19 Uhr, Interim Zentralbibliothek, Hohe Straße 68-82, 50667 Köln, der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, mit Schwerbehindertenausweis 4 Euro. Karten erhalten Sie im Vorverkauf über das Portal kölnticket.de, Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse.

Kunst – überflüssig, umstritten, unverzichtbar? Lesung, Musik, Gespräch: Wir lesen aufschlussreiche Szenen aus dem Roman vor. Anschließend befragen wir Patrick Görtsgen (Kunsthistoriker) und Tim Ossege (Street Art-Künstler): Ist Kunst wichtig? Wer entscheidet, was Kunst ist? Braucht Kunst Werbung? Wen erreicht Kunst? Für die musikalische Begleitung sorgt Irina Funk am Piano. 27.11., 19.30 – 21 Uhr, Baptisten Köln-Mülheim, Salzstr. 6, 51063 Köln, Saal im 1. OG (nicht barrierefrei), Eintritt frei