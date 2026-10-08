Pisa-Schock und KI-Angst - Die Branche ringt bei der Buchmesse um Perspektiven
Frankfurter BuchmesseIm Weltmeer der Literatur
Von Anne Burgmer
4 min
Muss man Angst vor der KI haben, wenn man ohnehin nicht richtig lesen kann, könnte man etwas ketzerisch fragen, wenn man auf die beiden Themen blickt, die die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr besonders intensiv umtreiben. Jedem dritten 15-Jährigen in Deutschland fehlt laut der jüngst veröffentlichten neuen Pisa-Studie die grundlegende Kompetenz beim Lesen. Rund ein Drittel der Jugendlichen hat demnach erhebliche Schwierigkeiten, Texte zu verstehen und Informationen zu verknüpfen oder einzuordnen.
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