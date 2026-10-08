Abo

Frankfurter BuchmesseIm Weltmeer der Literatur

Von
4 min
Eine Frau schaut sich beim Penguin Verlag ein Buch an.

Gerade an den Besuchertagen wird es wieder voll werden auf der Buchmesse.

Copyright: Jennifer Brückner/dpa

Pisa-Schock und KI-Angst - Die Branche ringt bei der Buchmesse um Perspektiven

Muss man Angst vor der KI haben, wenn man ohnehin nicht richtig lesen kann, könnte man etwas ketzerisch fragen, wenn man auf die beiden Themen blickt, die die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr besonders intensiv umtreiben. Jedem dritten 15-Jährigen in Deutschland fehlt laut der jüngst veröffentlichten neuen Pisa-Studie die grundlegende Kompetenz beim Lesen. Rund ein Drittel der Jugendlichen hat demnach erhebliche Schwierigkeiten, Texte zu verstehen und Informationen zu verknüpfen oder einzuordnen.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!