Drinnen nehmen die grauen Herren des Vorstands ihre Plätze ein, draußen rumort die Volksseele. Wir befinden uns im Mai 2027, und die Deutsche Bank hat, ein halbes Jahr nach der Berichterstattung zum massiven Datenabfluss aus den eigenen Reihen, zur ordentlichen Hauptversammlung geladen. Immer wieder flackert das Licht im Saal, offenbar schlagen die Proteste gegen das öffentlich gewordene Geschäftsgebaren des Geldhauses auf die Stromversorgung durch. Ein Bankensturm liegt in der Luft, vielleicht sogar die Revolution. Oder wie es später auf der Bühne des Kölner Schauspiels heißen wird: Wenigstens im Theater wird man wohl noch träumen dürfen.

Wovon träumen die Akteure? Anscheinend nicht von einer effektiven Bankenaufsicht in Deutschland, denn die Deutsche Bank ist, da ist man sich offenbar einig, als letztes nationales Geldhaus von Weltrang für den Staat längst zu wichtig geworden, um zu scheitern. Eher schon von der Wirksamkeit des aufklärerischen Journalismus. Immerhin haben die Recherchen von „Correctiv“ zum „Geheimtreffen“ von AfD-Politikern mit Remigrations-Experten einen Teil der Volksmasse bewegt und zu Protesten auf die Straßen genötigt. Genutzt hat es bekanntlich nichts. Aber deswegen gibt man nicht auf.

Anne Brorhilker hält ein launiges Kurzreferat über Deutschland als Freizeitpark der Steuerhinterzieher

Seit der vergangenen Spielzeit bringt das Kölner Schauspiel aktuelle journalistische Recherchen auf die Bühne – am Donnerstag die „Inside Deutsche Bank“-Leaks in Kooperation mit Paper Trail Media. Dessen Gründer, Frederik Obermaier, hat, damals noch für die „Süddeutsche Zeitung“, die „Panama Papers“ ausgewertet, interne Bankdokumente zur weltweiten Geldwäsche und Steuerhinterziehung, und die „Ibiza-Affäre“ öffentlich gemacht. Damals stürzte die österreichische Regierung über einen Urlaubsflirt von FPÖ-Chef Strache mit einer fiktiven Oligarchin und der eigenen Korrumpierbarkeit.

In Köln werden die Hoffnungen auf eine „b'soffene G'schicht“ rasch zerstreut. Als Bühnenbild genügen ein Podest für die Bankvorstände, ein Rednerpult und eine Leinwand, auf der zunächst PR-Bilder laufen und später Power-Point-Präsentationen für den schillerschen Frontalunterricht. Andreas Beck spielt den Bankenchef Christian Sewing, Nikolaus Benda führt als Aufsichtsratsvorsitzender durch den Bühnenabend und ruft nacheinander fiktive Aktionäre aus der Mitte des Publikums ans Rednerpult. Das ergibt einen netten Querschnitt durch die Anlagebevölkerung: Vom desillusionierten Kleinsparer über die wütende Klimaaktivistin bis zum Investitionsprofi, den allein die Rendite schert, ist alles dabei. Letztlich sind sie sich aber alle darin gleich, unsere Stellvertreter und Sprechpuppen für „Inside Deutsche Bank“-Rechercheblöcke zu sein.

Nikolaus Benda und Ensemble spielen Aktionärsversammlung Copyright: Anna Sorgalla

Und da gibt es viel zu erzählen: von mutmaßlicher Geldwäsche für die kolumbianischen Drogenkartelle, der Finanzierung eines „schmutzigen“ Bergbaubetriebs, der Kontoführung des Sexualstraftäters Epstein, der Umgehung von Sanktionen gegen russische Oligarchen oder der Steuervermeidung des Verlegers Mathias Döpfner. Manches davon ist schon bekannt, manches wurde sogar zur Strafsache und von der deutschen Bankenaufsicht oder US-Behörden sanktioniert. Rund 20 Milliarden Euro soll die Deutsche Bank seit dem Jahr 2000 an Geldstrafen gezahlt haben. Einen schönen Batzen davon, auch das ergeben die Recherchen, hätte sich die Bank sparen können, hätten ihre Manager auf die interne Aufsicht gehört. Doch deren Warnungen wurden ignoriert und mögliche Sanktionen eingepreist. In der Bilanz des Unternehmens rangieren derlei Risiken unter „Peanuts“.

Unterbrochen wird das Lamento der Aktionäre lediglich von Ermahnungen des Aufsichtsratsvorsitzenden und zwei Gastauftritten: Maria Christoph von Paper Trail Media berichtet von den Recherchen und die ehemalige Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, bekannt geworden durch ihre Ermittlungen gegen die Cum-Ex-Betrugsmasche, hält als Lobbyistin der Bürgerbewegung Finanzwende ein launiges Kurzreferat darüber, warum Deutschland als Freizeitpark der Geldwäscher und Steuerhinterzieher gilt. Mitunter scheitern die Ermittlungen laut Brorhilker schon am Datenschutzwirrwarr der Behörden: „Die eine darf nur skypen, die zweite darf nicht skypen und die dritte kann es technisch nicht.“

Bei diesen Gelegenheiten fällt Benda jeweils freudig aus der Rolle, um sich als Bürger bei den Betrugsbekämpferinnen zu bedanken. Maria Christoph erhält so den verdienten Applaus für ihre Arbeit, Brorhilker wird schon bejubelt, als sie die Bühne betritt, und strahlt beim Schlussbeifall wie ein Honigkuchenpferd. Allein für solche Abende dürfte es sich gelohnt haben, den drögen Staatsdienst zu quittieren.

Fand sich in den Datenmassen nichts, was sich auf einer Bühne weidlich ausschlachten ließe?

Immerhin reiht Brorhilker nicht nur Fehlleistungen aneinander, sondern fragt auch nach Fehlern im System, wie etwa der „Privatisierung“ der Geldwäschefahndung. Diese wurde vom Staat teilweise an die Banken delegiert, was dort unweigerlich zu Zielkonflikten führe. Wer verdirbt sich schon gerne das eigene Geschäft? Leider erfährt man nicht, ob die Deutsche Bank ein besonderes Kaliber im Graubereich des Bankenwesens ist, oder ob sie sich im Konkurrenzkampf nur nach der Decke streckt. Wie man überhaupt sagen muss, dass hier vor allem theatralische Häppchen für die Lesefaulen gereicht werden.

Es kann für die Journalisten kein Vergnügen gewesen sein, sich durch Millionen Datensätze zu wühlen. Aber es ist vermutlich auch kein reiner Spaß, all das zu lesen, was die Recherchen an Neuem und Altem, moralisch Skandalösem und juristisch Verwertbarem ergeben haben. In diesem Sinne nimmt uns „Inside Deutsche Bank“ eine Bürde ab, inklusive einer Schlussbetrachtung, in der Obermaier die eigene und staatliche Hilflosigkeit bestaunt, aber dann wenigstens die Bankerboni an moralisches Wohlverhalten gebunden sehen will.

Auch sonst stellt sich das Theater an diesem Abend ganz in den Dienst der journalistischen Sache. Den Recherchierenden nicht die Schau zu stehlen, scheint das oberste Gebot gewesen zu sein. Die vierte Wand zu den Besucherrängen wird eher routiniert als lustvoll durchbrochen, und wenn sich einer der Aktionäre am Rednerpult die Augen durch das fehlende Brillenglas reibt, ist dies schon für die Galerie gespielt. Weder Traudl Bünger (als Autorin) noch Calle Fuhr (als Regisseur) waren offenbar gewillt, dem Theateraffen Zucker zu geben. So wird auch das Publikum auf Diät gesetzt.

Anders als Schauspielabende sind Aktionärsversammlungen öffentliche Inszenierungen, deren Erfolg sich an der Ödnis der Abläufe bemisst. In dieser Hinsicht klappt die Illusion im Schauspiel besser als nötig, zumal man von der mehrheitlich schweigenden Männerriege auf dem Podium selbstredend nichts über das Innenleben der Deutschen Bank oder deren Unternehmenskultur erfährt. Sollte sich in den unendlichen Datenmassen tatsächlich kein interner Dialog gefunden haben, der sich auf einer Bühne weidlich ausschlachten ließe? Kein Berufszynismus, nirgends? Ein Sketch aus dem Bankerleben wäre zwar nur anekdotisch. Aber er hätte den Darstellern zur Abwechslung etwas zu spielen gegeben und dem Publikum möglicherweise etwas zu lachen. Auch als Theaterbesucher wird man wohl noch träumen dürfen.