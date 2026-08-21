„Fünf, sechs, sieben, acht“ heißt der neue Roman von Ewald Arenz, der seit Wochen auf der Bestseller-Liste steht. Im Mittelpunkt steht Anton, 60 Jahre alt, Stepptänzer, Choreograf – und plötzlich nicht mehr ganz so unersetzlich, wie er dachte. Als ausgerechnet seine Tochter Emma beruflich an ihm vorbeizieht, gerät sein Leben aus dem Takt. Zwischen verletztem Stolz, alter Liebe und einer Reise nach Irland stellt Arenz die große Frage: War’s das schon – oder kommt da noch ein Auftritt?

Der Autor weiß, wie man leise Gefühle groß erzählt: Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, studierte englische und amerikanische Literatur und Geschichte, arbeitet als Gymnasiallehrer und wurde für seine Romane und Theaterstücke vielfach ausgezeichnet. Bekannt wurde er unter anderem mit „Alte Sorten“, „Der große Sommer“ und „Die Liebe an miesen Tagen“.

Bücher-Verlosung

Wir verlosen fünf Exemplare des neuen Romans „Fünf, sechs, sieben, acht“ von Ewald Arenz. Was Sie dafür tun müssen?

Die Verlosung findet statt am 4. September im neuen Literatur-Newsletter „Lesestoff“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Darin stellt Kulturchefin Anne Burgmer alle 14 Tage Buchrezensionen aus der Kulturredaktion vor – ergänzt durch Empfehlungen von Bestseller-Autorin Elke Heidenreich. Hier können Sie sich kostenlos anmelden für den Newsletter, der am 4. September auch zum allerersten Mal erscheint.