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Martin WarnkeWarum Dürer die Natur nicht überrumpeln wollte

Aus dem Nachlass des Kunsthistorikers Martin Warnke stammt ein angenehm unprätentiöses Buch über Albrecht Dürer.

Von
Eine gemalte Landschaft zeigt einen Weiher und Bäume.

Die Kunst aus der Natur herausreißen: Albrecht Dürers „Der Weiher im Walde“

Copyright: Google Arts & Culture

Auf dem Schutzumschlag von Martin Warnkes Dürer-Buch verliert der Teufel die Drachen-Contenance. Aus einem seiner sieben Köpfe erbricht er sich im Strahl und verdreht dazu die Augen, als habe ihm der Allmächtige persönlich etwas ins Futter gemischt. Bibelfeste Leser werden in dieser Szene einen Ausschnitt aus der Apokalypse des Johannes erkennen, in der sich der Drache erfolglos darin versucht, die in den sicheren Himmel entschwebende Muttergottes mit einem Wasserschwall zu ersäufen.

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