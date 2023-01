„Mitternachtsspitzen“ im WDR Jürgen Becker gibt seine Sendung ab

Im Januar 2021 wird Christoph Sieber Nachfolger von Jürgen Becker als Gastgeber der WDR-„Mitternachtsspitzen“. Das gab der Kölner Sender am Donnerstag bekannt. Christoph Sieber, an der Folkwang-Hochschule in Essen zum Pantomimen ausgebildet und als Wahl-Kölner mit der rheinischen Lebensart vertraut, wurde als langjähriger Präsentator der SWR-Kabarettsendung „Spätschicht“ bekannt und war fast fünf Jahre in „Mann, Sieber!“ im ZDF zu sehen.

Er übernimmt die laut WDR am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen von Jürgen Becker. Dieser wird noch bis Dezember 2020 mit dem Satz „Machen Sie sich einen Knoten in die Fernbedienung“ die „Mitternachtsspitzen“ im WDR-Fernsehen beschließen.

Über seinen Nachfolger sagt Becker: „Als Sohn eines langjährigen Bürgermeisters hat er Politik schon im Kinderwagen miterlebt. Und später hinterfragt: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Und wie kann es sein, dass sich ein Mensch aus Fleisch und Blut auf den Begriff »User« oder »Konsument« reduzieren lässt? Die richtigen Fragen stellen, genau das brauchen die »Mitternachtsspitzen« auch in den nächsten 28 Jahren. Mit Sieber wird das was!“

Als Wilfried Schmickler und Uwe Lyko ankündigten, sich im Dezember 2020 aus dem Ensemble der „Mitternachtsspitzen“ zu verabschieden, war das laut der Mitteilung des WDR auch für Becker Anlass, nach 28 Jahren als Gastgeber der „Mitternachtsspitzen“ über seine Zukunft nachzudenken. Einvernehmlich mit der WDR-Redaktion habe er sich dann entschieden, den Staffelstab an Christoph Sieber weiterzugeben. WDR-Intendant Tom Buhrow lobte Becker. Er habe mit seinem rheinischen und unnachahmlichen Humor bei vielen Geschehnissen in Politik und Gesellschaft den Finger scharfsinnig, entlarvend und unterhaltsam in die Wunde gelegt.