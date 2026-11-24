Frau Klönne, wir haben nach dem Tod des Schauspielers Ralf Richtern mit einigen Künstlern über das Thema Altersarmut gesprochen. Sie haben mehr als 500.000 Bücher verkauft – und können trotzdem vom Schreiben allein nicht leben.

Ja, allerdings war das bei mir eine bewusste Entscheidung. Ich habe nach zehn Jahren einen Schnitt gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich leer brenne. Ich brauche oft zwei, manchmal auch drei oder vier Jahre, um ein Buch zu durchdenken, bevor ich es schreibe. Es mussten aber ein bis zwei Jahre sein, um davon zu leben. Lesereise inklusive. Bei mir litt dadurch die Qualität. Das wollte ich nicht und also habe ich mir die Frage gestellt: Was mache ich dann?

Und, was haben Sie gemacht?

Zunächst einmal war das eine fette Existenzkrise. Ich war ein Kind, das einmal pro Woche mit einem großen Sack voller Bücher aus der Bücherei kam. Literatur hat mich von frühauf begeistert, unbedingt wollte ich selbst Dichterin werden. Und jetzt hatte ich diesen Traum zehn Jahre lang gelebt und wusste nicht, wie es weitergehen und womit ich in Zukunft mein Geld verdienen sollte. Fest stand für mich nur: Zurück in den Journalismus wollte ich nicht, zumal es den Zeitungen und Zeitschriften damals schon schlecht ging. Absurderweise – wie ich damals selbst dachte – habe ich dann einen Teil meiner Ersparnisse in eine Yogalehrerausbildung gesteckt.

Gisa Klönne arbeitet nebenher als Yogalehrerin Copyright: Michael Haus

Wie kam es dazu?

Yoga und Kreativität sind für mich eng verknüpft. Und Yoga hatte mir in der Zeit der Krise sehr geholfen. Meine Kriminalhauptkommissarin Judith hatte ich einst sogar in einem Yoga-Ashram im Westerwald erfunden.

Mit der Serie um diese eher ungewöhnliche Kommissarin sind Sie bekannt geworden.

Aber das war 2005. Da gab es auf dem deutschsprachigen Buchmarkt noch nicht so viele Kommissarinnen. Eine zweifelnde, feministische Kommissarin wollte ich zur Hauptfigur machen. Gewalt sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern das, was Gewalt mit Menschen macht. Tatsächlich haben um das Skript von „Der Wald ist Schweigen“ dann zwei Verlage geboten. Ullstein, wo die Judith-Krieger-Serie erschien, sagte: Das ist neu, sowas hatten wir in Deutschland noch nicht. Plötzlich stand ich an der Spitze einer Gruppe von Schriftstellerinnen, die das männliche Klischee des Kriminalromans aufgebrochen haben. Die Leserinnen und Leser haben es geliebt. Und ich konnte mein Glück kaum fassen.

Und Sie konnten sofort vom Schreiben leben?

Ab dem zweiten Buch. 2005 war das Krimidebut einer deutschen Autorin im Hardcover noch eine Sensation und es galt die Regel: Was als Hardcover 10.000 Mal verkauft wird, verkauft sich im Taschenbuch mindestens viermal so viel. Hinzu kamen Honorare von Lesereisen, Hörbuch- und Buchclublizenzen, meine Romane wurden übersetzt. Heute ist der Markt viel umkämpfter geworden – für Debüts ist es ungleich schwerer, überhaupt wahrgenommen zu werden, weil die Konzentration auf die bereits gesetzten Bestellertitel so extrem ist. Aus vielen Hardcovern wird heute kein Taschenbuch mehr. Ein Buch, das sich nicht in den ersten Wochen durchsetzt, verschwindet oft ruckzuck wieder in der Versenkung.

Haben Sie Romanschreiben eigentlich gelernt?

Letztlich ist das literarische Schreiben eine Mischung aus Begabung und Handwerk. Ich selbst habe Literaturwissenschaften, Theaterwissenschaften, Politik und Anglistik studiert. Das war gut, nur leider wusste ich nach dem Studium immer noch nicht, wie man ein Buch schreibt. Ich wurde dann erst Redaktionsassistentin bei Alice Schwarzers Emma, habe ein Volontariat bei einer Zeitschrift gemacht und als Redakteurin und freie Journalistin gearbeitet und nebenbei journalistisches Schreiben unterrichtet. Nur bei dem Roman, den ich selbst schreiben wollte, bin ich etwa auf Seite 100 gescheitert. Also habe ich mir geschworen: Wenn ich es doch schaffe, gebe ich mein Handwerk an andere weiter.

Es macht sich niemand Illusionen, mit einem Roman die Existenz zu sichern. Klar, gibt es diese Megaerfolge, aber die allermeisten Autorinnen und Autoren schreiben nicht hauptberuflich Gisa Klönne

Sie arbeiten seit langem auch als Coach für Autorinnen und Autoren. Können Sie Ihren Schreibschülern noch raten, Schriftsteller zu werden?

Es macht sich niemand Illusionen, mit einem Roman die Existenz zu sichern. Klar, gibt es diese Megaerfolge, aber die allermeisten Autorinnen und Autoren schreiben nicht hauptberuflich. Sie haben den Traum, eine Geschichte zu erzählen, mit ihrer Fantasie umzugehen, Lebensbrüche oder historische Ereignisse kreativ zu verarbeiten. Und das unterstütze ich sehr. Ich glaube zutiefst daran, dass wir Menschen gerade heute Geschichten brauchen – und zwar gut erzählte. Uns Zeit zu nehmen und den Blick auf vermeintliche Kleinigkeiten oder fremde Welten zu richten, das kann für die Schreibenden genauso magisch sein wie für die Lesenden. Man muss beim Schreiben – wie bei jeder anderen künstlerischen Ausdrucksform – akzeptieren, dass man nicht vorhersehen kann, wie erfolgreich ein Werk wird, ob es gemocht, gehasst oder ignoriert wird.

Es wird weniger gelesen, das ist nicht ermutigend, oder?

Die Menschen haben wegen ihres Social-Media-Konsums weniger Zeit zum Lesen. Und über 20 Euro für ein Hardcover auszugeben, ist eine Hausnummer. Das größte Problem ist, dass auf dem Buchmarkt das Mittelfeld wegbricht. Die großen Verlage konzentrieren sich qua wirtschaftlicher Notwendigkeit auf ihre Bestseller, die Buchhandelsketten sind so mächtig, dass sie bei der Programmplanung mitsprechen können und den Verkauf auf die Bestseller ausrichten. Es sind die kleinen, unabhängigen Buchläden, die eine Vielfalt jenseits des Mainstreams vorrätig halten. Dafür bekommen sie oft schlechtere Gewinnmargen und kämpfen mit hohen Mieten.

. Literatur zu schreiben darf nicht dauerhaft von der Überlegung belastet sein, wie ich meine nächste Miete zahlen kann. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn der Buchmarkt sich gesundschrumpft Gisa Klönne

Wir haben vergangenes Jahr mit Christoph Poschenrieder gesprochen, einem bekannten Diogenes-Autor, der sich entschieden hat, mit dem Schreiben aufzuhören und stattdessen Straßenbahn zu fahren. Kennen Sie auch solche Biografien?

Ich kenne etablierte Kolleginnen und Kollegen, die aktuell keinen Buchvertrag bekommen, weil sich ihr letztes Werk nicht gut verkauft hat. Wer früher 100.000 Bücher verkauft hat, verkauft heute 50.000, wer 25.000 hatte, vielleicht noch 12.000. Und einige fallen ganz durchs Raster. Ich selbst bin sehr dankbar, dass ich mit Rowohlt einen Verlag habe, der weiterhin auf mich setzt und ich auf eine gewachsene Leserschaft zählen kann. Manchmal ist es aber gut, einen Cut zu machen. Literatur zu schreiben darf nicht dauerhaft von der Überlegung belastet sein, wie ich meine nächste Miete zahlen kann. Ich glaube außerdem, dass es gut wäre, wenn der Buchmarkt sich gesundschrumpft.

Der etablierte Diogenes-Autor Christoph Poschenrieder fährt inzwischen Straßenbahn. Das Schreiben hat er aufgegeben. Copyright: Uli Kreikebaum

Was hieße das – weniger Bücher, mehr Taxi- und Straßenbahnfahrer?

Es hieße zumindest: Weniger Befindlichkeitsliteratur und KI-generierte Ratgeber und stattdessen komplexere Bücher.

Es geht aber in die andere Richtung – mehr KI-unterstützte Bücher, mehr Schrott. Jüngst ist sogar ein Schriftsteller vom Prix Goncourt ausgeschlossen worden, weil er seinen Roman komplett mit KI geschrieben haben soll.

Diese Entwicklung ist bitter. Es gibt Untersuchungen, das KI-generierte Komplettwerke mit selbst geschriebenen Werken gerade im Selfpublishing schon jetzt stark konkurrieren und die geboosteten KI-Werke die selbst geschriebenen an den Rand drängen. Überhaupt die KI: Die mixt ihre Texte aus dem, was bereits geschrieben wurde, das Gegenteil des schöpferischen menschlichen Erfindens. In Autorinenn-Netzwerken kämpfen wir sehr darum, dass die Tech-Konzerne, die ihre KIs unerlaubt mit unseren urheberrechtlich geschützten Gedanken füttern, uns dies zumindest vergüten müssen. Das klappt leider noch gar nicht gut. Wir brauchen vor allem Gesetze, die greifen.

Momentan gibt es eine Renaissance der Lyrik, Gedichtbände verkaufen viel höhere Auflagen.

Das ist eine schöne Gegenbewegung. Und es gibt viele unabhängige kleine Verlage. Zum Glück! Bei der jungen Generation stehen Poetry Slams, kurze Stories, die Verbindung von Poesie und Musik hoch im Trend. Tatsächlich sehnen sich Menschen offenbar gerade nach Individualität. Aber welche Formen von Geschichten gelesen werden, ist letztlich nicht entscheidend. Hauptsache, wir lesen weiter! Was jedoch voraussetzt, dass Menschen weiterhin für Menschen über das Menschsein schreiben und diese Texte auch veröffentlicht werden können.

Nach dem Tod des Kölner Schauspielers Ralf Richter, dessen Familie zu Spenden für dessen Beerdigung aufrief, entwickelte sich eine Debatte über Altersarmut bei Kreativen. Copyright: Henning Kaiser/dpa

Bei Schriftstellerinnen gilt Armut anders als bei Schauspielern eher als normal, oder?

In welcher Kunst ist das anders? Als Schriftstellerin werde ich gern mal gefragt: Und, wie verkauft sich dein Buch? Ziemlich indiskret, aber so ist das nun einmal. Als nächstes kommt dann oft: Ich habe auch eine gute Geschichte aus meinem Leben, da könnte ich auch drüber schreiben …

Sie sind verheiratet. Hat Ihnen das bei Ihrer Entscheidung, als Schriftstellerin zu leben, geholfen?

Wir brauchten immer zwei Einkommen, aber da mein Mann nicht freiberuflich tätig war, war Manches leichter. Ohne seine Festanstellung hätten wir wohl keinen Immobilienkredit bekommen, würden heute also nicht mietfrei leben. Das hilft mir sehr dabei, nicht käuflich zu werden.

Was heißt „käuflich“ für Sie: Das schreiben, was der Markt vermeintlich will?

Ja, denn egal, wie erfolgreich ein Buch auch werden sollte, ich würde auf Dauer nicht immer wieder dasselbe schreiben wollen.

Es gibt ja sogenannte Mehrbuch-Verträge, bei den sich Autorinnen verpflichten, soundsoviele Bücher zu schreiben… Hatten Sie das auch?

Ja, mit meiner Krimiserie. Das war zwar wirtschaftlich attraktiv, hat mich kreativ aber gelähmt. Es ist eine schwierige Rechnung.

Werden die Menschen in 30 oder 40 Jahren noch Bücher lesen?

Das ist eine gute Frage. Sie werden, da bin ich sicher, nach wie vor Geschichten brauchen, um die Welt zu verstehen und neu zu erkunden. Ich hoffe, dass es zu einer Rückbesinnung kommt, so ähnlich wie in der Corona-Zeit, da hat den Leuten das Streaming irgendwann nicht mehr gereicht und die Buchumsätze sind gestiegen. Vielleicht wird den Menschen der ungefilterte Nonsens im Netz irgendwann zu viel und sie steigen aus Social Media aus und lesen wieder komplexe Bücher und Zeitungen. Ich wünsche mir das sehr. Wahrscheinlich ist es aber nicht.