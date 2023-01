Köln – Die Weihnachtssaison hat mit Dominosteinen, Lebkuchen und Spekulatius begonnen. Auch musikalisch gibt es viele neue Alben zu hören. Die Backstreet Boys, Pentatonix, Joss Stone oder Lindsey Sterling haben ihre Weihnachtsalben bereits vor einigen Wochen veröffentlicht. Nun ziehen Andrea Bocelli, die Kelly Family oder Sarah Connor nach. Wir stellen Ihnen jede Woche alle neuen Weihnachtsalben vor. Zu den neuen Weihnachtssingles haben wir ebenfalls einen Artikel für Sie.

Weihnachsalben 2022: Zwischen Pop, Schlager, Soul und Klassik

Sarah Connor: „Not So Silent Night“

Die Fans von Sarah Connor können sich seit dem 18. November über ihr neues Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ freuen. Es ist der Nachfolger ihres 2005 veröffentlichten Weihnachtalbums „Christmas in My Heart“, dessen Titelsong im Dezember zu den am meisten gespielten Weihnachtsliedern im Pop-Radio gehört. Nach zwei deutschsprachigen Alben singt sie auf „Not So Silent Night“ erstmals wieder in Englisch.

Und der Erfolg stellte sich auf Anhieb ein, denn das Album schaffte den Sprung auf Platz eins der deutschen Alben-Charts und ließ sogar Taylor Swift hinter sich. Zum Album wird es unter dem Titel „The Christmas Concert“ vier exklusive Konzerte in der Berliner Verti Music Hall geben. In 2023 wird Sarah Connor aber auch wieder in Köln auftreten.

Reinhören und bestellen: Sarah Connor – „Not So Silent Night“

Andrea Bocelli: „A Family Christmas“

Andrea Bocelli muss unter Druck stehen. Als kommerziell erfolgreichster Tenor aller Zeiten hat er nicht nur das erfolgreichste Weihnachtsalbum 2009, „My Christmas“, veröffentlicht, sondern weltweit auch fünf Millionen Einheiten davon verkauft. Ob „A Family Christmas“ noch einmal solche Zahlen generiert, bleibt offen, aber sicherheitshalber hat er sich für sein kuscheliges neues Xmas-Album Verstärkung ins Studio geholt: seinen 24-jährigen Sohn Matteo Bocelli und seine 10-jährige Tochter Virginia Bocelli.

„Wir bieten unser kleines, intimes und von Herzen kommendes Geschenk jedem an, der den Soundtrack zu Weihnachten im Hause Bocelli mit uns teilen möchte“, sagte Andrea Bocelli im Vorfeld über die 13-Lieder-starke Sammlung, die vor allen Dingen aus Klassikern besteht. Wir freuen uns aber besonders über neue Lieder wie „Il Giorno Piu Speciale“. Bereits erhältlich ist eine Version von „Have Yourself a Merry Little Christmas“.

Reinhören und bestellen: Andrea Bocelli - „A Family Christmas“

Kelly Family: Christmas Party

Bei der Kelly Family haben Weihnachtsalben eine lange Tradition. Das erste erschien bereits 1980 – damals lebten die Mutter Barbara-Ann und der Vater Daniel noch. Das Neue, „Christmas Party“, ist das erste Weihnachtswerk der Gruppe seit „Christmas for All“ aus dem Jahre 1994. Damals stand die bunte Truppe auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Auf dem neuen Werk erwartet die Fans eine bunte Mischung aus neuen Kompositionen und Coverversionen beliebter Weihnachtsklassiker, darunter „Fairytale of New York“. Für das Lied „Grateful“ holte sich die Kelly Family den irischen Schmusesänger Ronan Keating ins Studio.

„Positive Gedanken, Kraft, Hoffnung und Mut in einer besonderen Zeit“: Schon seit Mitte November ist die Gruppe auf großer Weihnachtstournee. Am 26. Dezember werden die Kellys auch in Köln zu Gast sein und in der Lanxess-Arena auftreten.

Reinhören und bestellen: Die Kelly Family – „Christmas Party“

DJ Ötzi: „Weihnachts-Memories“

Der österreichische Schlagerstar veröffentlicht im November 2022 sein erstes Weihnachtsalbum. Darauf enthalten, ein Duett mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle. Bei dem Lied handelt es sich um „Happy Xmas (War Is Over“, im Original ein Lied von John Lennon und Yoko Ono, das sich seit 1971 zum Klassiker der Weihnachtszeit entwickelt hat. Hierfür hat DJ Ötzi auch ein brandneues Video aufgezeichnet.

Ansonsten bietet das Album „Weihnachts-Memories“ einen Mix aus englischen und deutschen Klassikern, ganz neu interpretiert und abgerundet mit persönlichen gesprochenen Botschaften von Gerry an seine Fans.

Reinhören und bestellen: DJ Ötzi – „Weihnachts-Memories“

Alicia Keys: „Santa Baby“

Das neue Weihnachtsalbum von Alicia Keys ist exklusiv nur bei Apple Music erschienen. Lediglich die Single „December Back 2 June“ wurde unter anderem bei Spotify veröffentlicht. „Santa Baby“ besteht aus elf Titeln, darunter vier Originalsongs und sieben Coverversionen von Weihnachtsstandards wie dem Titelsong, der im Original von Eartha Kitt stammt und schon von Madonna, Kylie Minogue oder Britney Spears aufgenommen wurde.

Reinhören und bestellen: Alicia Keys – „Santa Baby“

Cliff Richard: „Christmas with Cliff“

In Amerika heißt der „König der Weihnacht“ Johnny Mathis (87), in Großbritannien dürfte Cliff Richard mit 82 Jahren diesen Titel mehr als verdient haben. Seine Klassiker wie „Mistletoe and Wine“ oder „Saviour's Day“ laufen dort und zum Teil auch hier jedes Jahr rauf und runter. Und ans Aufhören denkt der Sänger trotz des hohen Alters noch lange nicht.

Das erste Weihnachtsalbum von Cliff Richard in 20 Jahren entstand ausgerechnet im sonnigen Miami. Besonders schön sind die neuen Lieder geraten, darunter das stimmungsvolle „Heart of Christmas“ oder der Abschluss „Six Days After Christmas (Happy New Year)“. Und mit 82 ist Cliff Richard immer noch erstaunlich gut bei Stimme. Der Sir geht 2023 wieder auf Tournee, bisher sind allerdings nur Termine in Großbritannien geplant.

Reinhören und bestellen: Cliff Richard – „Christmas with Cliff“

Pentatonix: „Holidays Around the World“

Die US-amerikanische A-cappella-Gruppe besteht zwar erst seit 2011, aber dennoch präsentiert das Quintett bereits sein sechstes Weihnachtsalbum. Den übersetzten Titel „Feiertage rund um die Welt“ kann man wörtlich nehmen, denn die Gaststars sind international: Von Meghan Trainor mit einer Neukomposition, „Kid on Christmas“, über den chinesischen Weltstar-Pianist Lang Lang, die indische TV-Persönlichkeit Shreya Ghoshal, den aus Kongo stammenden Sänger Grace Lokwa bis hin zum britischen A-cappella-Ensemble The King’s Singers ist eine bunte Schar vertreten. Ganz neu ist folgendes Video:



Das gleichnamige Weihnachtsspecial soll noch in diesem Herbst auf Disney+ ausgestrahlt werden. Ein Termin steht noch nicht fest. Dafür steht aber bereits der Termin für ein Pentatonix Konzert in Köln: Die Gruppe kommt am 28. Mai 2023 ins Palladium (20 Uhr, Tickets ab 45,40 Euro).

Reinhören und bestellen: Pentatonix – „Holidays Around the World“

Backstreet Boys: „A Very Backstreet Christmas“

Das zehnte Studioalbum der Backstreet Boys, „A Very Backstreet Christmas“, erscheint kurz vor dem zweiten Konzerttermin am 31. Oktober in Köln, und beinhaltet zehn Cover von Weihnachtsklassikern wie „White Christmas“, „Winter Wonderland“ und „O Holy Night“ sowie drei neue Eigenkompositionen der Jungs. Ursprünglich sollte das Album bereits 2021 erscheinen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Bereits seit Anfang September ist das Remake des Wham-Klassikers „Last Christmas“, im typischen 90s-Boy-Group-Sound, erhältlich. Wahrscheinlich singen die Backstreet Boys auch bei den folgenden Konzerten ein paar Kostproben aus ihrem aktuellen Album. Nicht enthalten sind übrigens „Christmas Time“ von 1996, ein Bonus-Track ihres Albums „Backstreet’s Back“ und „It’s Christmas Time Again“ von 2012, das nur US-Fans exklusiv in der Target-Version des Weihnachtsalbums erhalten.

Reinhören und bestellen: Backstreet Boys – „A Very Backstreet Christmas“

Joss Stone: „Merry Christmas, Love“

Das erste Weihnachtsalbum von Soul-Pop-Sängerin Joss Stone ist bereits Ende September digital erschienen, physische Tonträger folgten im Oktober. 16 Lieder sind enthalten, hauptsächlich Klassiker wie „Winter Wonderland“ oder „Jingle Bells“, aber auch Neukompositionen wie „If You Believe“ und „Bring On Christmas Day“.

Aufgenommen in Nashville, wo Stone derzeit lebt, erschien „Merry Christmas, Love“ nur wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Mit Liedern, die Familien zum gemeinsamen Singen ermutigen sollen, wird das Album sicher auch in ihrem wachsenden Haushalt ein fester Bestandteil sein. „Merry Christmas, Love“ ist bereits das zweite Album von Stone in diesem Jahr. Im Februar erschien „Never Forget My Love“, produziert von Dave Stewart (Eurythmics).

Reinhören und bestellen: Joss Stone - „Merry Christmas, Love“

Dolly Parton: „Holly Dolly Christmas“ (Ultimate Deluxe Edition)



Dolly Parton war schon immer geschäftstüchtig. Nach der „Deluxe Edition“ 2021 gibt es in diesem Jahr die „Ultimate“-Variante. Damit feiert Dolly Partons Weihnachtsalbum von 2020 zweijährigen Geburtstag und die Country-Legende hat wieder einige Bonustitel am Start, um den Fans die Neuauflage schmackhaft zu machen. Bereits im August, also im Hochsommer, gab es „A Smoky Mountain Christmas“.

Dabei handelt es sich um einen Titel, der 1986 für den Fernsehfilm mit selben Titel aufgenommen wurde und seitdem nicht mehr erhältlich war. Mit „Three Candles“ und „The Wish Book“ gibt es außerdem zwei Lieder, die bislang nur auf der Amazon-Edition des Albums veröffentlicht wurden. „(I‘d Like To Spend) Christmas With Santa“, „Wrapped up in You“ und eine neue Version von „Silent Night“ waren bislang ebenfalls unveröffentlicht. Am Gefühl hat sich sonst nichts geändert: „Holly Dolly Christmas“ ist und bleibt ein Kitschfeuerwerk zwischen Country und Pop vom Feinsten!

Reinhören und bestellen: Dolly Parton - „Holly Dolly Christmas“ (Ultimate Deluxe Edition)

Debbie Gibson: „Winterlicious“

Die Teenie-Ikone der 1980er Jahre erlebt seit ein paar Jahren zumindest in den USA ein Comeback, nicht zuletzt, weil Debbie Gibson 2021 endlich wieder ein neues Album, „The Body Remembers“, veröffentlichte. Auf ihrem ersten Weihnachtsalbum, ihr elftes Studiowerk, gibt es unter anderem ein Duett mit Joey McIntyre von den New Kids on the Block. „Heartbreak Holiday“ ist eine neue Komposition. Diese reiht sich an Klassiker wie „Let It Snow“ und „Sleigh Ride“. Da aber Gibson auch Komponistin ist, hat sie lobenswerterweise einige Originale beigesteuert. Darunter „Christmas Star“, die 60s-inspirierte Single, die bereits im November 2021 für festliche Stimmung à la Mariah Carey sorgte. Außerdem neu, „Cheers!“, der Abschluss des Albums, ein Tribut an Gibsons im Januar 2022 verstorbene Mutter Diane, die in den 1980er Jahre die Karriere ihrer Tochter maßgeblich vorantrieb.

In jenen Jahren gelang Debbie Gibson mit „Foolish Beat“ (1988) und „Lost in Your Eyes“ (1989) zwei Nummer-eins-Hits in den USA. Mit „Electric Youth“ hatte sie 1989 auch einen Top-20-Hit in Deutschland. Sie ist nach wie vor die jüngste Künstlerin, die eine Nummer-eins-Single in den US-Charts geschrieben, produziert und selbst gesungen hat – sie war damals 17. Wer Debbie Gibson live erleben möchte, muss dafür in die USA fliegen, denn ab dem 25. November geht Gibson auf große Weihnachtstour.

Reinhören und bestellen: Debbie Gibson - „Winterlicious“

Gloria Estefan: „Estefan Family Christmas“

Nicht nur bei Andrea Bocelli ist das Weihnachtsalbum eine Familienproduktion, auch Latin-Ikone Gloria Estefan hat die liebe Familie ins Studio gebeten. So nehmen unter anderem Emily Estefan, die Tochter von Gloria und Emilio Estefan, sowie Enkelsohn Sasha Estefan-Coppola unterm Weihnachtsbaum Platz. 17 Lieder hat Gloria mit den Lieben aufgenommen, darunter zwei Originale und drei spanische Coverversionen bekannter Weihnachtsevergreens. Bei den übrigen Liedern, allesamt Klassiker, fällt auf, dass die Estefans hauptsächlich Pop- und Rock-Titel wählten, so „Wonderful Christmastime“ von Paul McCartney, „Happy Xmas (War Is Over)“ von John Lennon, der „Chipmunk Song“ oder „Please Come Home for Christmas“ von den Eagles.

Was noch auffällt? Immer, wenn Sasha singt, kippt die Stimmung. So schief wie er jammert, wächst kein Tannenbaum. Zum Glück bügeln das die immer noch wunderbare Gloria und die restliche Familie mit passablen Stimmen, jeder Menge musikalischem Zuckerguss und einem Hauch von Latin-Feeling wieder aus.

Für Gloria Estefan ist es das zweite Weihnachtsalbum. Ihr „Christmas Through Your Eyes“ erschien 1993 und erhielt eine Platin-Auszeichnung in den USA. Der Titelsong hat sich zu einem kleinen Klassiker der Weihnachtszeit gemausert.

Reinhören: Gloria Estefan - „Estefan Family Christmas“

Lindsey Stirling: „Snow Waltz“

Mit Erfolgsalben wie ihrem vergoldeten Debüt „Lindsey Sterling“, dem Platin-Nachfolger „Shatter Me“ und der weltweiten Top-5-CD „Brave Enough“ ist die Violinistin Lindsey Stirling seit zehn Jahren auch in Deutschland keine Unbekannte mehr. „Snow Waltz“ ist bereits das zweite Weihnachtsalbum von Stirling (nach „Warmer in the Winter 2017). Erneut handelt es sich dabei um einen Mix aus Klassikern und Originalen.



Vorab wurde bereits der Titelsong „Snow Waltz“ mit einem aufwendig produzierten Video-Clip à la „Nightmare Before Christmas“ veröffentlicht. Als Stargäste sind unter anderem die Sängerin und Songschreiberin Bonnie McKee und der Idol-Zweite von 2008, David Archuleta, zu hören. Ansonsten fiedelt sich Stirling instrumental durch ihren opulenten Crossover-Mix.

Reinhören und bestellen: Lindsey Stirling - „Snow Waltz“

Regina Belle: „My Colorful Christmas“

Die Soul- und Gospelsängerin Regina Belle war in den 1980er und 1990er Jahren sehr erfolgreich. In Deutschland kennt man sie vor allen Dingen durch den Disney-Schmachtfetzen „A Whole New World“, ein Duett mit Peabo Bryson, der im Zeichentrickepos „Aladdin“ zu hören ist. Für den US-Nummer-eins-Hit von 1993 erhielt sie den Grammy. Davon, dass ihre grandiose Stimme nicht an Strahlkraft verloren hat, kann man sich auf ihrem ersten Weihnachtsalbum „My Colorful Christmas“ überzeugen.

Zehn Lieder hat die große Sängerin für dieses Album aufgenommen, hauptsächlich Klassiker mit Gospel-Note, aber auch neue Stücke wie der bewegende Abschluss „I Had to Leave (A Song from Bernie)“, ein Tribut an ihren Bruder, der während der Produktion starb. Ebenfalls noch nicht alt ist „A Baby Changes Everything“, im Original von der Country-Sängerin Faith Hill aus dem Jahr 2008, das seitdem von einigen Interpreten aufgenommen wurde. Das Album ist auf Belles eigenem Label erschienen.

Reinhören und bestellen: Regina Belle - „My Colorful Christmas“

Chris Issak: „Everybody Knows It's Christmas“

Der „Wicked Game“-Sänger veröffentlichte bereits 2004 ein schlicht „Christmas“ betiteltes Weihnachtsalbum. Für den Nachfolger 2022 setzt Chris Isaak auf einen nostalgischen Rock'n'Roll-Sound, der an die Glanzzeiten des legendären Sun-Labels erinnert (Album-Cover inklusive). Hier starteten einst Elvis Presley, mit dem Isaak früher oft verglichen wurde, aber auch Johnny Cash oder Jerry Lee Lewis ihre großen Karrieren.

Klassiker wie „Jingle Bell Rock“, „Rockin' Around the Christmas Tree“ oder „Run Rudolph Run“ passen natürlich hervorragend zu Isaaks Stil, er hat aber lobenswerterweise auch eigene Lieder wie „Almost Christmas“ am Start. „Everybody Knows It's Christmas“ ist das erste Album von Isaak in sieben Jahren.

Reinhören und bestellen: Chris Isaak - „Everybody Knows It's Christmas“

Jane Monheit: „The Merriest“

Jazz-Diva Jane Monheit erhielt in Deutschland für ihre ersten beiden Alben Gold-Auszeichnungen. 20 Jahre später hat die US-Amerikanerin, die auch schon in Köln oder Leverkusen Konzerte gegeben hat, ihr zweites Weihnachtsalbum veröffentlicht. Nach dem hervorragenden „Season“ im Jahre 2005 gibt es nun das herrlich swingende „The Merriest“, benannt nach einem wunderbaren swingenden Weihnachtsklassiker der seligen June Christy.

Nur neun Lieder beinhaltet „The Merriest“. Neben den immergrünen Klassikern wie „Winter Wonderland“ oder „Let It Snow“, hat Monheit auch ein paar in Vergessenheit geratene Titel ausgesucht, darunter das besagte Titellied von June Christy, aber auch Cy Colemans „(Christmas) Stay with Me“ oder That Holiday Feeling von Steve Lawrence & Eydie Gormé.

Reinhören und bestellen: Jane Monheit - „The Merriest“

Weihnachtsalben 2022: Neue Compilations

Louis Armstrong: „Louis Wishes You a Cool Yule“

Das altehrwürdige Jazz-Label Verve wirbt damit, das erste Weihnachtsalbum des unvergessenen Jazz-Giganten Louis Armstrong veröffentlicht zu haben. Ein kleiner Etikettenschwindel, denn bereits 1996 erschien mit „Christmas Through the Years“ eine Sammlung auf dem Budget-Label Laserlight. Allerdings in eher billiger Aufmachung und nicht, wie jetzt, auf Vinyl.

Egal, die Aufnahmen wurden allesamt digital überarbeitet und klingen hervorragend: „Louis Wishes You A Cool Yule“ präsentiert sechs Decca-Singles aus den 1950er Jahren, zwei Duette mit seinen Lieblingspartnerinnen Ella Fitzgerald und Velma Middleton, und den Welthit „What a Wonderful World“. Als Bonus gibt es eine bislang unveröffentlichte Aufnahme von Louis’ Lesung von Samuel Clement Moores Gedicht „A Visit from St. Nicholas“ mit Pianist Sullivan Fortner.

Reinhören und bestellen: Louis Armstrong - „Louis Wishes You a Cool Yule“

Neil Diamond: „A Neil Diamond Christmas“

Immer noch eine der stärksten Stimmen im Pop-Geschäft: Vier Weihnachtsalben hat Neil Diamond in seiner langen Karriere veröffentlicht – zuletzt 2016, „Acoustic Christmas“. Für seine abwechslungsreiche Kompilation „A Neil Diamond Christmas“ wählte der US-Sänger höchstpersönlich Weihnachtslieder aus und ließ diese remastern.

„A Neil Diamond Christmas“ erscheint Ende Oktober nicht nur als CD oder Stream, sondern auch als Doppel-Vinyl. Kürzlich kündigte der Sänger und Songwriter noch ein weiteres Projekt an: „A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical“.

Reinhören und bestellen: Neil Diamond - „A Neil Diamond Christmas“

Reba McEntire: „The Ultimate Christmas Collection“

Die Countrysängerin ist in den USA ein Superstar, füllt dort Arenen und hat bereits drei Weihnachtsalben veröffentlicht. Aus diesen wurde diese Compilation zusammengestellt. Ein (fast) neuer Song verdient besondere Aufmerksamkeit. Bereits im letzten Jahr erschien die schöne Single „I Needed Christmas“, die für den Lifetime-Film „Christmas in Tune“ entstand, in dem Reba die Hauptrolle spielt. Sammler dürfen sich auf eine weiße Vinyl-Ausgabe des Albums freuen. Wer außerdem Disney+ abonniert hat, darf die dritte Staffel von „Big Sky“ nicht verpassen, da hat Reba eine Nebenrolle.

Reinhören bei Spotify: Reba McEntire - „The Ultimate Christmas Collection“

In unserer Spotify-Playlist finden Sie alle Neuheiten und einige neue Weihnachtssingles als Bonus.