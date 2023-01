Köln – Am 31. Oktober 2022 werden die Backstreet Boys im Rahmen ihrer DNA-World-Tour erneut in der Lanxess-Arena auftreten. Wir verlosen Backstreet Boys Karten für dieses Event.

Backstreet Boys in der Lanxess-Arena: Was erwartet uns?

Seit gut 30 Jahren sind die Backstreet Boys ein Garant für eingängige Popmusik. Sie gehören mit über 100 Millionen verkaufter Alben zu den erfolgreichsten Bands der Popgeschichte. Spektakuläres Bühnenbild mit Riesen-Leuchtstäben, XXL-Leinwände, Hebebühnen bis in schwindelerregende Höhe und regelmäßige Outfit-Wechsel: Bereits am 10. Oktober waren die Jungs für ein sehr erfolgreiches Konzert in der Stadt. Wie genau die Backstreet Boys die Arena zum Kochen brachten, können Sie in unserem Konzertbericht „Backstreet Boys in der Kölner Arena – Es fliegt wieder Unterwäsche“ nachlesen. Eindrücke vom Konzert gibt es auch bei Instagram:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Inhalte von Instagram gestatten Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Backstreet Boys: Hits und Evergreens in der Lanxess-Arena

Beim Konzert wird es vor allen Dingen Evergreens und Hits der Gruppe wie „Everybody“, „I Want it That Way“ oder „Quit Playing Games (With My Heart)“ geben. Damit es nicht langweilig wird, dürfen sich Fans auch auf neue Lieder aus dem letzten Album „DNA“ freuen, das 2019 erschien und mit „Don‘t Go Breaking My Heart“ wieder einen weltweiten Hit enthielt. Das Album erreichte darüber hinaus Platz eins der US-Charts. Auch die Nachfolge-Singles „Chances“ und „No Place“ sind Teil des fast 30 Lieder starken Programms.

Backstreet Boys Live: Was kosten die Tickets?

Backstreet Boys Tickets kosten ab 73,50 Euro. In der Lanxess-Arena können Sie zwischen den Standardtickets für den Innenraum, Unterrang und Oberrang, sowie Premium Seats, Premium Paketen und Logentickets wählen.

Backstreet Boys Konzert: Wo bekomme ich Tickets?

Backstreet Boys Tickets gibt es über die Website koelnticket.de oder „Last Minute“ an der Abendkasse. Hier lohnt es sich, am Tag des Konzertes noch einmal bei der Arena nachzufragen, ob es noch Tickets gibt. Das Callcenter ist unter 0221 / 8020 erreichbar.

Backstreet Boys Köln 2022: Wie komme ich zur Lanxess-Arena mit dem Auto, dem ÖPNV oder zu Fuß?

Um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, verstärkt die KVB den Betrieb am Montag. Es werden zusätzliche Stadtbahnen eingesetzt. Die KVB-Linien 3 und 4 stoppen wie gewohnt an der Haltestelle „Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena“.

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Folgen Sie den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Sie finden die Lanxess-Arena in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs, der eine hervorragende Bahnanbindung hat. Ausreichende Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess-Arena sind ausgeschildert. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Anfahrten finden Sie auf der Website der Lanxess-Arena.

Achtung: Die erworbenen Eintrittskarten gelten nur dann als Fahrscheine im Streckennetz des VRS, wenn dies auf den Tickets vermerkt ist.

Adresse für Navi: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Treten die Backstreet Boys live noch in anderen Städten auf?

Die Backstreet Boys treten im Oktober 2022 vor ihrem Konzert in Köln auch in Berlin, Hannover oder München auf. Wer am 31. Oktober keine Zeit hat, kann ansonsten auch das Konzert am 4. November in der Dortmunder Westfalenhalle besuchen.

Mehr zu den Daten und weitere Informationen zu den Tickets finden Sie auf der Website von Eventim.

Backstreet Boys in Köln: Wo kann ich nach dem Mega-Event noch ausgehen?

Wer nach dem Backstreet Boys-Konzert ausgehen möchte, kann aus einer großen Auswahl an Bars und Kneipen wählen. Wir haben die 10 besten Kölsch-Kneipen für Sie zusammengestellt. Wer noch einen Happen essen möchte, darf sich unsere „11 Lieblings-Cafés und Restaurants auf der „Schäl Sick“ in Köln“ nicht entgehen lassen. Oder lieber ein Bierchen am Büdchen? Wir haben auch den besten Club Deutschlands in Köln-Deutz im Angebot.

Backstreet Boys – DNA World Tour – am Montag, den 31. Oktober 2022 in der Lanxess-Arena; Beginn 20.00 Uhr, Einlass 18.00 Uhr