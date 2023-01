Rückkehr zu „DSDS” Warum es ein Fehler ist, dass RTL Dieter Bohlen zurückholt

Köln – Wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, wenn beide Partner sich nur quälen, einander nicht mehr verstehen, die Erwartungen des ehemals Geliebten nicht mehr erfüllen können, ist es besser, sich zu trennen.



Es gibt eigentlich nur eines, was noch schlimmer ist, als an einer toxischen Beziehung festzuhalten: Sie nach einer Trennung wieder aufzuwärmen. Das weiß Dr. Sommer ebenso wie so ziemlich jeder Beziehungsratgeber.



Vor anderthalb Jahren flog Bohlen raus

Nur RTL weiß das anscheinend nicht. Mit einem großen Knall und noch größeren Worten schmiss der Kölner Sender im vergangenen Jahr Dieter Bohlen, den ewigen Chef-Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) raus. Positive Unterhaltung wolle man machen, aus einem positiven Menschenbild heraus.



Da passte Dieter Bohlen nicht mehr ins Konzept. Der frühere Modern-Talking-Star fiel nämlich vor allem durch herabwertende Kommentare auf, je härter und gemeiner, desto besser schien sein Motto. RTL aber wollte weg vom Schmuddel-Image.



Doch knapp anderthalb Jahre später hält sich der Sender an das alte Adenauer-Motto: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wie „Bild“ und das Online-Medienmagazin „DWDL“ übereinstimmend berichten, soll der Musikproduzent zurückkehren in die Jury der Castingshow. Bestätigt hat RTL das bisher noch nicht.



Es fehlten die Aufreger

Alte Liebe rostet nicht? Wohl kaum. Viel mehr steckt dahinter die traurige Erkenntnis, dass Freundlichkeit nichts für die Quote tut. Das Juroren-Team rund um Schlagerstar Florian Silbereisen war nämlich stets fair und motivierend, bloß interessierte sich kaum jemand dafür. Es fehlten die Aufreger, es fehlte die Aufmerksamkeit.



Und die soll Dieter Bohlen nun anscheinend zurückbringen. Dass man dafür ein großes Stück Glaubwürdigkeit opfert, nimmt der Kölner Privatsender offenbar in Kauf. Konsequenter wäre es gewesen, nach knapp 20 Jahren einzugestehen, dass „DSDS“ seine besten Zeiten hinter sich hat. Irgendwann hat sich jedes Show-Konzept überholt.



Langfristig wird alles nur noch schlimmer

Zu glauben, man könne mit Dieter Bohlen „DSDS“ retten, ist ein bisschen so, wie zu denken, neue Kohlekraftwerke seien die Antwort auf die Energiekrise. Kurzfristig scheinen sie die Lage zu verbessern, langfristig machen sie alles nur noch schlimmer.



RTL wäre dem neuen Kurs besser treu geblieben – manche Lieben muss man einfach ziehen lassen.