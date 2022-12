Nicht jeder Sommerhit entwickelt sich zu einem Gute-Laune-Party-Kracher – viele nerven eher.

Normalerweise entscheiden die Klubs über Sommerhits – die sind aber derzeit wegen der Corona-Pendemie geschlossen.

Daher musste TikTok den Ohrwurm des Jahres küren. Wir stellen die Hits der vergangenen 20 Jahre vor.

Köln – Eine Rückfahrt aus dem Urlaub in Südfrankreich, die Erinnerung und das Gemüt schwer von Sonne und dem Wein aus dem Languedoc. Da lief im Autoradio Katy Perrys „I Kissed a Girl“: Man hörte sofort hin, das Gekicher auf der Rückbank war groß. 2008 war das, und der Sommer hatte seinen Soundtrack.



Ein Urlaub ohne Sommerhit? Undenkbar!

Perrys Song war sicher ein Glücksfall, es gibt auch Sommerhits, die nerven. Cocktailselige Gute-Laune-Party-Kracher wie „The Ketchup Song“ von Las Ketchup; Lied gewordene Eintagsfliegen, die die Jahreszeit hochleben lassen, Stichwort „Ab in den Süden“; überhaupt Sommerhits, die man im Herbst schon wieder vergessen hat. Aber müssen solche Lieder große Kunst sein? Was ist das eigentlich: ein Sommerhit?

Er soll nach Urlaub und Sonne klingen, er soll schmecken wie ein Cocktail und im Magen kribbeln wie ein Sommerflirt. Und wie hört sich das Ganze im Corona-Sommer 2020 an? Zum offiziellen deutschen Sommerhit dieses Jahres wurde gerade „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ des Duos Jawsh 685 & Jason Derulo gekürt, ein schlichter Reggae-Song, bei dem von Covid-19 und Abstandsregeln nicht das kleinste Bisschen zu spüren ist. Ob er allerdings dort gezündet hätte, wo sich in gewöhnlichen Jahren das Schicksal von Sommerhits entscheidet, bleibt eine offene Frage: Die Clubs und Discotheken dieser Welt sind seit Monaten verwaist.



Es sind die Marktforscher des Instituts GfK Entertainment, die das massentauglichstes Lied jedes Sommers benennen. Die GfK ist überhaupt damit betraut, die offiziellen deutschen Charts zu ermitteln. Im Fall von „Savage Love“ fiel die Tanzfläche als Kriterium also aus: Wichtig war stattdessen, dass der Song in den deutschen Singlecharts bis auf Rang zwei geklettert war, und dass er mitbringe „was einen Sommerhit ausmacht“ – eine „eingängige Melodie, ein einfacher Text, ein tanzbarer Rhythmus“. Das Sommerlied verbreite darüber hinaus „gute Laune und Urlaubsstimmung“. Im vergangenen Jahr fiel die Wahl mit ungefähr denselben lobenden Worten auf „Señorita“ von Shawn Mendes und Camila Cabello.

Was in diesem Sommer aber vor allem für „Savage Love“ spricht, ist der Erfolg des Songs in den sozialen Medien – diese kompensierten auch für die Urteilsfindung der Marktforscher den Ausfall der traditionellen Vertriebswege aufgrund der Corona-Regeln.



Von Jawsh 685 (r) und Jason Derulo stammt der Sommerhit 2020, "Savage Love" Copyright: dpa



So seien allein im deutschsprachigen Raum inzwischen mehr als 280000 Tanzvideos auf der Plattform TikTok mit dem Song erstellt worden, hat GfK Entertainment gezählt. Alles begann mit einem Spot von etwa 15 Sekunden, der bei TikTok zum Hit avancierte – dabei handelte es sich allerdings nur um eine Art Melodierohfassung, deren sich der R&B-Musiker Jason Derulo annahm und als Untermalung für sein mit Falsettstimme gesungenes Lied „Savage Love“ benutzte. Das führte zu einem Urheberstreit. Hinter dem Pseudonym Jawsh 685 steckt Joshua Christian Nanai aus dem neuseeländischen Auckland. Nanai veröffentlichte im vergangenen Jahr den Instrumentaltrack „Laxed (Siren Beat)“. Die beiden einigten sich schließlich und dürfen sich nun über einen gemeinsamen Sommerhit freuen.

Textlich ist das Lied übrigens ganz und gar nicht Corona-kompatibel. „Wenn du mich küsst, dann weiß ich, dass es dir scheißegal ist. Aber ich will das trotzdem“, heißt es unter Umgehung jeglichen Social Distancings. Zu einem Sommerhit passen solche Zeilen natürlich trotzdem irgendwie, denn Küssen – siehe Katy Perry – scheint ein unwiderstehliches Motiv für diese Art von Musik zu sein. Wobei Perry 2008 das viel bessere Lied gesungen hat.

Die Sommerhits der letzten 20 Jahre

Als offiziellen Sommerhit 2020 kürten die Experten von GfK Entertainment am Donnerstag das Lied „Savage Love (Laxed– Siren Beat)“ von Jawsh 685 & Jason Derulo. Welche Songs seit dem Jahr 2000 in Deutschland den Titel „Sommerhit“ hatten:

2019 „Señorita“, Shawn Mendes & Camila Cabello

2018 „Bella Ciao (Hugel Remix)“, El Profesor

2017 „Despacito“, Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

2016 „Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)“, Imany

2015 „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

2014 „Prayer In C“, Lilly Wood & The Prick

2013 „Wake Me Up“, Avicii

2012 „I Follow Rivers (Magician Remix)“, Lykke Li

2011 „Mr. Saxobeat“, Alexandra Stan

2010 „We No Speak Americano“, Yolanda Be Cool & Dcup

2009 „Jungle Drum“, Emiliana Torrini

2008 „I Kissed A Girl“, Katy Perry

2007 „Hamma!“, Culcha Candela

2006 „Crazy“, Gnarls Barkley

2005 „Maria“, US5

2004 „Dragostea din tei“, O-Zone

2003 „Ab in den Süden“, Buddy vs. DJ The Wave

2002 „The Ketchup Song“, Las Ketchup

2001 „Miss California“, Dante Thomas feat. Pras

2000 „Around The World (La La La La La)“, ATC