„Alte Pfade“ heißt der Roman von Alexa Hennig von Lange, der Mitte September erschienen ist. Im Mittelpunkt steht Liliane, die erfährt, dass ihr 89-jähriger Vater allein in die Highlands gereist ist und in der Wildnis einen Herzinfarkt erlitten hat. Sie fährt ihm nach, um ihn nach Hause zu holen. Doch ihr geschwächter Vater will nur eines: bis zur nördlichsten Spitze Schottlands laufen, wie damals als junger Student. Gemeinsam brechen Vater und Tochter auf und sprechen während der beschwerlichen Wanderung zum ersten Mal über ihre dramatische Familiengeschichte.Ein atmosphärisch dichter und einfühlsamer Roman über die Neubegegnung zweier Menschen, die sich lange fern waren.

Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, wurde mit ihrem Debütroman „Relax“, der 1997 erschien, bekannt. Seitdem hat sie mehr als 25 Romane veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Bei DuMont erschien zuletzt die „Heimkehr“-Trilogie: „Die karierten Mädchen“, „Zwischen den Sommern“ und „Vielleicht können wir glücklich sein“. Hennig von Lange lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Berlin.

Bücher-Verlosung

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