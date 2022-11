Mainz – Eigentlich hätte Schlagersängerin Nicole der große Star des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag werden sollen. Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 1982 sollte 40 Jahre nach ihrem Sieg in der beliebten ZDF-Sendung auftreten und gleichzeitig ein paar Worte zum Wettbewerb am Samstagabend verlieren.

Via Facebook teilte die Redaktion des Fersehgartens aber nun mit, dass Nicole ihren Auftritt in der zweiten Folge der diesjährigen Staffel krankheitsbedingt absagen musste. „Mit großem Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass das geplante Wiedersehen mit Nicole im ZDF-Fernsehgarten nicht stattfinden kann“, so ein offizielles Statement.

„Das positive Ergebnis eines Corona-Schnelltests ist leider durch einen PCR-Test bestätigt worden, sodass wir unter den derzeit geltenden Bestimmungen gezwungen sind, den Auftritt von Nicole abzusagen bzw. zu verschieben“, heißt es weiter.

Der ZDF-Fernsehgarten war am vergangenen Wochenende mit Auftritten von Maite Kelly und Beatrice Egli ins Hauptprogramm des Senders zurückgekehrt, passend zum Eurovision Song Contest wollte Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag eigentlich Nicole begrüßen. Mit dem österreichischen Schlagersänger Andreas Gabalier und Geiger David Garrett ist die zweite Folge der Staffel aber weiterhin hochkarätig besetzt.

Nicole gewinnt als erste Deutsche Eurovision Song Contest

Nicole hatte als erste Deutsche 1982 den Eurovision Song Contest gewonnen und war lange die einzige Gewinnerin aus der Bundesrepublik, bevor Lena Meyer-Landrut 2010 in Oslo erneut gewinnen konnte. Die Schlagersängerin hatte sich nach ihrem Sieg mit „Ein bisschen Frieden“ Anfang der 2000er-Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seit 2008 geht sie wieder auf Tour.

Zuletzt war die heute 57-Jährige in die Schlagzeilen geraten, nachdem bei ihr Ende 2020 Brustkrebs diagnostiziert worden war. Die Schlagersängerin konnte erfolgreich gegen die Krankheit kämpfen, verlor dabei aber ein Großteil ihrer Haare. Im April 2022 machte sie die Erkrankung öffentlich. (shh)