Stadtlohn – Leoparden-Alarm im Münsterland: Eine streunende Wildkatze hat im Kreis Borken für einige Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam in der Leitstelle ein Notruf an: „Hier ist ein Leopard im Garten.“ Als Beamte an Ort und Stelle eingetroffen seien, habe es im ersten Moment auch tatsächlich danach ausgesehen.

Dann allerdings stellte das Tier den Angaben zufolge seine Ohren auf – und wurde als Serval identifiziert. Dabei handelt es sich um eine wilde Katze, die in Afrika lebt. In der Stadt Stadtlohn tummelte sich ein Exemplar nun fauchend in einem Garten.

Einem Fachmann gelang es schließlich, das exotische Tier in ein Netz zu locken. Es wurde es in eine Auffangstation im Ruhrgebiet gebracht. Woher es kam und wer der Halter ist, war zunächst weiter unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Inzwischen weiß man mehr: Die streunende Raubkatze ist wahrscheinlich in den Niederlanden ausgebüchst. In der etwa 15 Kilometer weit entfernten niederländischen Nachbargemeinde Winterswijk habe man einen Halter identifizieren können, dem vor etwa zwei Wochen ein solcher Serval entlaufen war, sagte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Stadtlohn am Donnerstag. Er sei kontaktiert worden und auf dem Weg zu der Auffangstation. Anhand der Papiere des Tieres und der Chipnummer könne genau geklärt werden, ob es seine Katze sei.

Der Mann hatte demnach bei Facebook einen Suchaufruf gestartet. Als das Tierheim in Stadtlohn am Mittwoch von dem seltenen Fund ebenfalls in den sozialen Medien berichtete, hätten Facebook-Nutzer schließlich die Verbindung gezogen und die Behörden informiert. (dpa)