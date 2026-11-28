Bei einem schweren Verkehrsunfall in Aachen sind am Samstagmorgen (28. November) zwei Männer ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr auf der Trierer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines blauen Tesla stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Königsberger Straße stieß der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Verkehrsinsel und geriet ins Schleudern. Auf Höhe des Polizeipräsidiums prallte das Auto gegen einen Baum und geriet in Brand.

Zwei Tote und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Aachen

Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 29 und 19 Jahren. Die beiden Schwerverletzten sind 20 und 18 Jahre alt. Alle vier stammen aus der Städteregion Aachen.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte Spuren. Die Trierer Straße musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Maßnahmen teilweise gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, denen der blaue Tesla vor dem Unfall aufgefallen ist. Auch Videoaufnahmen können für die Ermittlungen wichtig sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat tagsüber unter 0241 9577-42101 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241 9577-0 entgegen. (jag/dpa)