An der Maria-Montessori-Gesamtschule in Aachen ist am Dienstagvormittag (24. November) mutmaßlich Pfefferspray versprüht worden. Wie die „Aachener Zeitung“ berichtet, mussten daraufhin Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Großeinsatz an der Schule an der Bergischen Gasse im Frankenberger Viertel ausrücken.

Rettungshubschrauber im Frankenberger Viertel im Einsatz

Gegen 11 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Aachener Feuerwehr ein, wie Einsatzleiter Andreas Bierfert gegenüber der „Aachener Zeitung“ erläuterte. Demnach sei zunächst von mehr als 20 Schülerinnen und Schülern die Rede gewesen, die über Husten und Reizungen der Atemwege klagten. Aufgrund der unklaren Lage alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften, zudem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Als die ersten Einheiten eintrafen, waren die betroffenen zwei Gebäudeteile laut Bierfert bereits geräumt. Die Schülerinnen und Schüler wurden in der angrenzenden Turnhalle betreut. Ein Notarzt untersuchte insgesamt 28 Betroffene. Schwer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. „Niemand musste ärztlich versorgt werden“, sagte Bierfert, da die Reizungen schnell wieder abgeklungen seien.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nachdem die Feuerwehr das gesamte Schulgebäude gründlich gelüftet hatte, konnte der Einsatz gegen 12.30 Uhr beendet werden. „Das Gebäude kann aus unserer Sicht wieder ganz normal genutzt werden“, erklärte Einsatzleiter Bierfert weiter.

Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls und möglichen Tatverdächtigen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie eine Polizeisprecherin laut der „Aachener Zeitung“ auf Anfrage mitteilte, wurden bereits erste Zeugen befragt. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (jag)