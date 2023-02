Am Sonntag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Flut-Betroffene im Ahrtal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Staatsakt des Landes Rheinland-Pfalz zum Gedenken an die Flutopfer am 1. September am Nürburgring.

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Rund drei Monate nach der Flutkatastrophe besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Sonntag das Ahrtal. In Gesprächen mit Bewohnern und Helfern will er sich nach Angaben der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz «ein aktuelles Bild vom Stand des Wiederaufbaus» machen. Begleitet wird er von Mitgliedern der rheinland-pfälzischen Landesregierung.

Bundespräsident Steinmeier beginnt Besuch in der Ahrweilers Altstadt

Erste Station ist um 15.00 Uhr die Altstadt von Ahrweiler. Anschließend ist ein Besuch des Bundespräsidenten bei der Winzergenossenschaft Mayschoß geplant. Zum Abschluss wird das Staatsoberhaupt im Helfer-Camp in der Gemeinde Grafschaft erwartet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zulassung im Eilverfahren Anzeige Neues Ahrtalradio im Flutgebiet darf länger senden

Am 1. September hatte Steinmeier am Staatsakt für die Opfer der Hochwasserkatastrophe teilgenommen. Damals sagte er am Nürburgring, es gehe nicht allein um Soforthilfe für den Wiederaufbau. „Sie brauchen unsere Hilfe und unsere Aufmerksamkeit nicht nur jetzt, in der akuten Not, sondern für lange Zeit.“ (dpa)