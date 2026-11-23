Sein Schlafsack ist schnell zusammengepackt, Hund Bobby wartet daneben: Der obdachlose Michael muss seinen Stammplatz vor einem Kaufhaus in der Dortmunder Innenstadt räumen, nur wenige Schritte vom riesigen Weihnachtsbaum entfernt. Polizisten haben ihn dazu aufgefordert, mitten im Trubel der City.

„Wo soll ich denn hin? Ich sitze doch immer hier“, sagt Michael dem WDR. Nach den strengen Regeln der Stadt darf er an dieser Stelle jedoch nicht bleiben. Gleich nebenan haben nämlich schon am Vormittag Glühweinbuden und Bratwurststände geöffnet.

Hintergrund ist ein umfassendes Bettelverbot, das seit August in der Dortmunder Innenstadt gilt, zunächst befristet auf ein Jahr. Im Umkreis von fünf Metern um gastronomische Betriebe ist Betteln damit untersagt. Lokale Wirte hatten sich lange für diese Regelung eingesetzt, nachdem es Beschwerden über offensives Betteln an Außentischen gegeben hatte. Wie der WDR berichtet, gilt die Vorgabe nun auch im Umfeld der Stände auf dem Weihnachtsmarkt.

Bettelverbot gilt auch rund um die Weihnachtsmarkt-Buden

Eine Anzeige und ein Bußgeld von bis zu 250 Euro drohen allen, die gegen das Verbot verstoßen und der Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht nachkommen. Um die Regel durchzusetzen, gehen Polizei und Ordnungsamt nach Angaben des WDR regelmäßig gemeinsam auf Streife durch die Gassen.

Konkrete Zahlen nennt die Stadt Dortmund: Seit Einführung der Regelung seien 22 Verwarnungen ausgesprochen und 13 Anzeigen erstattet worden. Hinter den 13 angezeigten Verstößen stehen laut Mitteilung der Verwaltung Wiederholungstaten von insgesamt sechs Personen. Aus Sicht der Stadt bestätigt das die Einschätzung, dass nur ein überschaubarer Personenkreis wiederholt gegen die Vorgabe verstößt.

Wohnungslose weichen ins Klinik-Viertel und zur Rheinischen Straße aus

Zwischen den weihnachtlich geschmückten Buden bleibt Armut wegen der engmaschigen Kontrollen weitgehend unsichtbar. Nach Beobachtungen des WDR verlagert sich das Thema jedoch in angrenzende Stadtteile. Viele Wohnungslose weichen inzwischen auf den Westenhellweg, das nahe Klinik-Viertel oder das Umfeld der Rheinischen Straße aus, wo sich auch die Obdachlosenhilfe Gasthaus befindet. Anwohnerinnen und Anwohner schildern dort bereits zunehmend schwierige Situationen, weil es im öffentlichen Raum vermehrt Schlafplätze gibt.

Auch Michael und sein Hund Bobby müssen sich neu orientieren. Ihren gewohnten Platz in der City werden sie in den kommenden Wochen aufgeben und sich eine neue Bleibe außerhalb der Verbotszone suchen müssen. (jag)