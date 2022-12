Der Schauspieler Christian Kahrmann, der in den 1980er Jahren als Benny Beimer in der „Lindenstraße“ bekannt wurde, kann seinem Aufwachsen ohne Handy und Internet etwas abgewinnen. „Man kann sich glücklich schätzen, wenn man das noch erlebt hat“, sagte Kahrmann (49) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit 13 wurde er damals für die ARD-Serie entdeckt.



Heute lässt sich mit vielen Bildern im Internet verfolgen, wie sich Kahrmann über die Jahrzehnte verändert hat. „Das ist strange für mich. Aber das zeigt mir, dass ich wahnsinnig früh angefangen habe und nicht erst mit 25 oder 30.“



Lindenstraßen-Star musste Long Covid und Schicksalsschläge verkraften

Kahrmann wird am 19. Juni 50 Jahre alt. Vergangenes Jahr musste er neben einer schweren Corona-Erkrankung und 17 Tagen Koma den Tod seiner Eltern verkraften. Mittlerweile geht es ihm besser, er hat gerade einen Netflix-Film und eine ARD-Serie gedreht. Zurück im Beruf, zurück im Leben zu sein: „Das fühlt sich sehr schön an.“



Bei der Arbeit hat er Lust auf Abwechslung. Und er hätte natürlich auch nichts gegen eine Rolle als „Tatort“-Kommissar, sagt er.



Seinen runden Geburtstag will Kahrmann erstmal „ganz klein und ruhig“ angehen und wahrscheinlich im Spätsommer nachfeiern. „Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist noch nicht nach großer Party-Sause mit vielen Leuten. Immer noch nicht.“ (dpa)