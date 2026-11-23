In Düren sind drei junge Männer nach einer Privatparty mit dem Verdacht auf sogenannte K.-o.-Tropfen ins Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Rettungsdienst die Männer in der Nacht zum Sonntag unabhängig voneinander in Krankenhäuser gebracht. Sie hätten teilweise stark sediert gewirkt und deutliche Erinnerungslücken aufgewiesen. Sie mussten zur stationären Behandlung in der Klinik bleiben.

Alle Männer waren zuvor auf derselben Feier im Wasserschloss Burgau gewesen. Es bestehe der Verdacht, dass ihnen dort K.o.-Tropfen verabreicht worden seien. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa)