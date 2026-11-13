Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 35-jährige Mutter von fünf Kindern in Düren steht die Frage im Raum, warum sich der mutmaßliche Täter in Deutschland aufhalten konnte. Wie unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen erfuhr, sollte Ferhat A., der Ehemann und mutmaßliche Täter, längst abgeschoben werden.

Die Frau war am vergangenen Montag am späten Nachmittag vor dem Jobcenter in Düren unterwegs, als ihr Mann sie abgepasst haben soll. Nach einem heftigen Streit soll er laut bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben.

Die Frau brach zusammen, der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß. Über eine Handyortung führte die Spur bald zu ihm. Auf Zureden eines Verwandten stellte er sich schließlich. Die Spurensicherung sicherte am Tatort die mutmaßliche Tatwaffe. Der Mann sitzt inzwischen unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Die Vorgeschichte reicht Monate zurück. Im März 2026 hatte die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Köln den Mann nach dem Dublin-Abkommen in das EU-Erstaufnahmeland Kroatien überstellt. Zwei Monate später war er jedoch wieder in Nordrhein-Westfalen und suchte seine Frau auf. Schon in der Vergangenheit soll er sie bedroht und misshandelt haben. Bereits im Dezember 2025 war ein Verfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet worden.

Frau bittet um Hilfe

Die Frau bat Polizei und Kommunalbehörden um Hilfe, weil sie um ihr Leben fürchtete. Sie und die Kinder zogen in eine Unterkunft in Euskirchen, weit entfernt von ihrem Mann. Die Polizei richtete daraufhin Schutzmaßnahmen ein. Der Mann war zunächst in einer Unterkunft in Bochum untergebracht, zuständig wurde die ZAB Unna. Obwohl er sich seiner Frau nicht nähern durfte, tauchte er häufiger bei ihr auf. Inzwischen war sie nach Nörvenich gezogen.

Im Juni schien sich das Paar zu versöhnen, lebte aber weiter getrennt. Die Frau bat die Polizei, die Überwachung zu beenden. Danach soll es erneut zu Drohungen des Ehemanns gekommen sein.

Parallel dazu bereitete die ZAB Unna die erneute Abschiebung nach Kroatien vor. Ende September erhielt der Mann die Nachricht der Ausreisepflicht, am 15. Oktober die Abschiebungsanordnung. Dagegen klagte er. Die Klage hatte jedoch keine aufschiebende Wirkung. Seit dem 5. November suchte die Behörde nach einem Flug nach Zagreb. Ein Experte aus einem Ausländeramt sagte dieser Zeitung, das sei ein schwieriges Unterfangen, das Wochen dauern könne, da die kroatischen Behörden wenig kooperativ seien. Vier Tage später starb die Frau. „Da wollte jemand auf brutale Weise seine Macht ausüben, um zu beweisen, wer der Herr in der Familie ist“, meinte ein Insider, der mit dem Fall vertraut ist.

Viele offene Fragen

Unklar ist, wie der Mann trotz eines Wiedereinreiseverbots erneut nach Deutschland gelangen konnte. Normalerweise hätte er an der Grenze zurückgewiesen werden müssen. Ebenso ungeklärt ist, warum er nach seiner Rückkehr einen neuen Asylantrag stellen durfte, obwohl gegen ihn eine Fahndung zur Abschiebung vorlag.

Die fünf Kinder stehen unter der Obhut des Jugendamtes. Der Bruder der Getöteten kümmert sich inzwischen um die Kinder im Alter zwischen vier und 16 Jahren.