Ein weiteres Urlaubsparadies in Europa ist von schweren Unwettern heimgesucht worden. Diesmal hat ein heftiger Tornado am Freitagmorgen (9. Oktober) Italien erfasst. Ersten Angaben zufolge zog der Wirbelsturm durch bewohnte Gebiete der Stadt Marsala in der Provinz Trapani auf Sizilien und richtete erhebliche Schäden an.

Verschiedene Videos zeigen den Tornado in Aktion, dabei wird das Chaos auch sichtbar. Schwere Fahrzeuge werden durch die Luft geschleudert. Laut Augenzeugenberichten gab es in der betroffenen Region schwere Schäden.

Heftiger Tornado wütet auf Sizilien

Der italienische Wetterexperte Federico Pavan schrieb, dies könne der intensivste Tornado in Sizilien seit mehreren Jahrzehnten sein. Diese Einschätzung basiert auf den sichtbaren Schäden, insbesondere den umhergeschleuderten Autos und großen Gegenständen.

Die spektakulären Aufnahmen verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken und zeigen die Gewalt des Phänomens. Rettungskräfte und Behörden waren vor Ort im Einsatz. Genauere Informationen zu Verletzten oder dem vollen Ausmaß der Zerstörungen lagen zunächst nicht vor.

Das Ereignis reiht sich in eine Phase unbeständigen Wetters ein. Die genauen meteorologischen Ursachen sowie die endgültige Einordnung der Stärke des Tornados bedürfen jedoch noch einer fachlichen Auswertung.

Gewaltige Windrose sorgt in Italien für Chaos

Marsala liegt an der Westküste Siziliens. Während die Sommer meist heiß, sonnig und trocken verlaufen, bringen die Winter mildere Temperaturen und gelegentliche Regenfälle. An der Küste sorgt eine leichte Seebrise häufig für Abkühlung, bei wechselnder Windrichtung kann sie aber auch wärmere oder kühlere Luftmassen heranführen.

Ein Tornado ist nicht dasselbe wie ein Hurrikan. Ein Hurrikan ist ein großräumiger tropischer Wirbelsturm, während ein Tornado wesentlich kleiner ist, aber lokal deutlich höhere Windgeschwindigkeiten erreichen kann. (mbr)