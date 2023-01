Hamburg – Vor einer Drogenberatungsstelle in Hamburg-Harburg sind am Donnerstagmittag zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Nach dem Täter werde mit Hochdruck gefahndet, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg.

Mehr als 20 Funkstreifenwagen seien im Einsatz. Zu den Hintergründen des Angriffs hatte die Polizei zunächst noch keine Erkenntnisse. Die beiden Verletzten sind in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. (dpa)