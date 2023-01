US-Schauspielerin Ireland Baldwin hat auf der Kurzvideoplattform TikTok ein Video veröffentlicht, in dem sie erstmals über ihre Vergewaltigung als Teenagerin spricht. „Ich teile das, was ich jetzt sagen werde, weil ich möchte, dass sich andere Frauen unterstützt und geliebt fühlen“, sagte Baldwin in einem Video am Dienstag.



Anschließend verriet die 26-Jährige: „Ich wurde als Teenager vergewaltigt. Ich war bewusstlos, als es passierte. Es hat den Rest meines Lebens für immer verändert“, sagte die Schauspielerin und Tochter von Alec Baldwin.



Ireland Baldwin spricht über Alkohol und Tablettensucht

Baldwin hatte bereits 2019 erklärt, dass sie Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sei, „und die wahre Geschichte eines Tages erzählen werde“. Von der Vergewaltigung hätte abgesehen von der Krankenschwester, die sie behandelt habe, niemand gewusst. „Ich erzählte es weder meinem damaligen Freund noch meinen Eltern“, so Ireland Baldwin weiter.



Anschließend habe sie sich in Alkohol und Drogen gestürzt, um sich abzulenken. „Ich trank danach viel mehr, ich feierte mehr. Ich schluckte Medikamente. Ich führte toxische Freundschaften und Beziehungen. Ich tat im Grunde alles, um mich nur vor dem Geschehenen abzulenken“, erklärt die 26-Jährige.



Ireland Baldwin macht Vergewaltigung öffentlich

Die aktuelle Entscheidung des US-Bundesgerichts, das Recht auf Abtreibung zu kippen, habe sie zu der Entscheidung bewogen. Auch, weil sie selbst bereits eine Abtreibung vornehmen ließ. „Ich hatte zu dieser Zeit einen Freund und wurde von ihm schwanger. Wir waren nicht glücklich und er hat mir sehr deutlich gemacht, dass er weder Kinder noch eine Hochzeit wollte. Er wollte nicht mal eine feste Beziehung.“



Sie habe die Entscheidung zur Abtreibung daher niemals bereut. Ireland Baldwin ist gleichzeitig froh, dass sie von der Vergewaltigung nicht schwanger wurde: „Was wäre, wenn ich ein Baby hätte großziehen müssen, trotz allem, was ich damals durchmachte. Das ist traumatisch und unvorstellbar“, so die 26-Jährige.



Ireland Baldwin ist die Tochter von Alec Baldwin und Schauspielerin Kim Basinger, ihre Cousine Hailey ist mit dem kanadischen Sänger Justin Bieber verheiratet. (shh)