Leni Klum war Teil der aktuellen Staffel „Germany's Next Topmodel“.

Mit ihren Auftritten bei „Germany's Next Topmodel“ hat Leni Klum zuletzt Schlagzeilen gemacht – nun gibt es aber auch Kritik an der Tochter von Heidi Klum. Insbesondere Schauspielerin und Autorin Désirée Nick scheint zu missfallen, wie sich die 18-Jährige mit ihrer Mutter in der Öffentlichkeit präsentiert.

Sie kritisiert den Fokus der aktuellen Staffel „Germany's Next Topmodel“ zum Thema Diversity: „Heidi hat Diversity just entdeckt, als sich gezeigt hat, dass ihre eigene Tochter keine Modelmaße und keinen göttlichen Körper hat“, schrieb die 65-jährige Nick in einem Beitrag auf Instagram.

Leni Klum: Vorwürfe von Désirée Nick gegen Heidi Klum

Die Schauspielerin, bekannt für ihre direkte und scharfe Tonart, wirft Heidi Klum vor, das Thema Diversity für ihren persönlichen Erfolg groß zu machen: „Ohne die Protektion der Mama hätte Leni Klum niemals eine Chance auf dem Laufsteg. Seitdem werden plötzlich all jene umarmt, für die das ebenso gilt“, so Nick weiter.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mutter Heidi filmt Anzeige Leni Klum zeigt stolz ihren Highschool-Abschluss von Peter Stroß

„Ich bin das einfach nicht gewohnt“ Anzeige Das stört Leni Klum an Deutschland

„Würde die Tochter aussehen wie Nadja Auermann, würden natürlich Idealmaße gehyped. Die Öffnung erfolgt im eigenen Interesse“, schießt Nick weiter. „Germany's Next Topmodel“ hatte 2022 erstmals auf Kandidatinnen verzichtet, die in der „klassischen Modebranche“ Erfolg hätten. Stattdessen waren Alter, Hautfarbe, Größe und auch Gewicht egal.

Rezo mit scharfer Kritik an „Germany's Next Topmodel“

Leni Klum ist mit 1,63 Metern Körpergröße eigentlich zu klein für das klassische Mode-Business, hatte in der Vergangenheit aber bereits hochkarätige Jobs bekommen. Mit 16 Jahren war die älteste Tochter von Heidi Klum erstmals in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den Arbeitsbedingungen bei „Germany's Next Topmodel“ gegeben. Unter anderem hatte der Youtuber Rezo vor dem Finale der Sendung schwere Vorwürfe gegen das Format und Moderatorin Heidi Klum erhoben. Sender ProSieben hatte diese vehement dementiert, während der Ausstrahlung der finalen Episode hatte Heidi Klum sich nicht zum Thema geäußert. (red)