Jürgen Drews hat von einem dramatischen Autounfall berichtet, den er vor offenbar nur knapp überlebte. Der selbsternannte „König von Mallorca“ war vor knapp 40 Jahren in den gefährlichen Autounfall in Darmstadt verwickelt. Der 77 Jahre alte Schlagersänger berichtete davon in seinem Podcast, unter anderem der „MDR“ berichtete.

Jürgen Drews berichtet von Unfall in Podcast

Drews berichtet, dass ihm bei dem Unfall vor 40 Jahren eine Autofahrerin in die Seite seines roten VW Käfer-Cabrios gefahren sei. „Sie ist mir voll rein, von der Seite“, so Drews, „Ich konnte nichts mehr sehen, weil sich die ganze Motorhaube aufgestellt hatte. Ich selbst bin mit meiner linken Kopfseite auf den linken Holm des Fenster geprallt und habe wie ein Schwein geblutet.“ Drews ergänzte: „Ich hätte querschnittsgelähmt sein können“. Wie und wann sich der Unfall zugetragen haben soll, ist allerdings unklar, weil er auch soweit in der Vergangenheit liegt.

Drews seit dann in ein Krankenhaus gebracht und weiter versorgt worden. Der Schlagersänger sagte, dass er zwar geblutet habe, aber keine Gehirnerschütterung oder Schädelbasisbruch erlitten hätte.

Jürgen Drews, der eigentlich Jürgen Ludwig Buttlar heißt, wurde vor allem für seine Schlagermusik bekannt. Er hat diverse „Party-Hits“ geschrieben und ist in Filmen und Fernsehsendungen aufgetaucht. Berühmt wurde er für seine Auftritte am „Ballermann 6“, dem Party-Strand auf Mallorca. (mab)