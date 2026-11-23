In einer Wohnung im baden-württembergischen Kehl sind mehrere Tote gefunden worden. Zur genauen Zahl der Toten gab das Polizeipräsidium in Offenburg am Montag (23. November) zunächst nichts bekannt. Es laufe ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Gefunden wurden die Leichen demnach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben eines Polizeisprechers war zuvor ein Hinweis eines städtischen Amts gekommen. Daraufhin hätten sich Behördenmitarbeiter und Polizeibeamte gemeinsam Zutritt zu der Wohnung verschafft. (afp)