„Es regnete im Flur“Kreuzfahrtschiff „Harmony of the Seas“ plötzlich von Wassermassen geflutet

Auf dem Kreuzfahrtschiff „Harmony of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean ist es während einer Fahrt ab Port Canaveral im US-Bundesstaat Florida zu einer massiven Überschwemmung gekommen. Aus der Decke eines Korridors auf Deck 10 traten plötzlich große Mengen Wasser aus, die den Gang sowie angrenzende Passagierkabinen unter Wasser setzten, wie der US-Sender FOX 35 berichtet.

Eine Passagierin filmte den Vorfall und beschrieb die Szene gegenüber dem Sender: „Ich habe 92 Kreuzfahrten mitgemacht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es sah aus wie: Oh mein Gott, geht das Schiff etwa unter? Es hat einfach im Flur geregnet.“ Da das Schiff offenbar leicht geneigt gewesen sei, seien einige Kabinen komplett vollgelaufen.

„Harmony of the Seas“: Wasserfall aus der Decke – Passagierin beschreibt Szenerie

Die Besatzung reagierte zügig auf den Vorfall. Noch am selben Tag entfernten Mitarbeiter die durchnässten Teppichböden und ersetzten sie vollständig durch neue Ware, um Schimmelbildung zu verhindern. Betroffene Gäste wurden in alternativen Kabinen untergebracht.

Die Reederei Royal Caribbean äußerte sich in einer Stellungnahme gegenüber FOX 35: „Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste bleiben unsere oberste Priorität. Unser Team hat rasch gehandelt, um die betroffenen Gäste zu unterstützen, alternative Unterkünfte zu organisieren und eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten bereitzustellen.“

Ursache für Wasseraustritt unklar

Die genaue Ursache für den plötzlichen Wasseraustritt sowie die exakte Anzahl der beschädigten Kabinen blieben zunächst unklar. Der Vorfall hatte nach Angaben der Reederei keine Auswirkungen auf den weiteren Reiseverlauf: Das Schiff setzte seine Fahrt planmäßig fort und kehrte am Donnerstagmorgen nach Port Canaveral zurück.

Die „Harmony of the Seas“ gehört zur Oasis-Klasse der US-Reederei Royal Caribbean International. Das Kreuzfahrtschiff wurde 2016 in Dienst gestellt und bietet Platz für mehrere Tausend Passagiere. Mit rund 362 Metern Länge zählt es zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt.

An Bord gibt es unter anderem zahlreiche Restaurants, Bars, Pools, Theater und verschiedene Freizeitangebote. Das Schiff fährt auf unterschiedlichen Routen in der Karibik und läuft dabei unter anderem den Hafen Port Canaveral in Florida an. (jag)