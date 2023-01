Löhne – Ein Unbekannter hat einem 99 Jahre alten Mann im ostwestfälischen Löhne auf dem Gehweg die Geldbörse gestohlen. Der betagte Herr war mit seinem Rollator auf dem Weg nach Hause, als ihn plötzlich ein Mann am Weitergehen hinderte, wie die Polizei in Herford am Montag mitteilte.



Der Täter zog dem Senior das Portemonnaie mit einem dreistelligen Geldbetrag aus der Hosentasche und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls vom Samstagnachmittag. (dpa)