Stockholm – Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo. Er erhielt die Auszeichnung für die Sequenzierung des Genoms der Neandertaler und die Begründung der Paläogenetik, wie das Nobel-Komitee am Montag in Stockholm mitteilte. Mit der Verkündung der Medizin-Preisträger startete die diesjährige Nobelsaison. (dpa/afp)