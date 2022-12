Mönchengladbach – Nach dem Tod eines fünfjährigen Jungen in Mönchengladbach ermittelt eine Mordkommission der Polizei. Die Beamten nahmen die 23-jährige Mutter und den gleichaltrigen Lebensgefährten vorläufig fest, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Die Mutter hatte den Angaben nach am Dienstagabend den Rettungsdienst angerufen, weil ihr Junge nicht mehr atmete. Der Notarzt stellte den Tod des Jungen fest.

Da die sichtbaren Verletzungen des Jungen aber nicht mit einem geschilderten Sturz zusammenpassten, schaltete der Notarzt die Polizei ein. Bei ihren weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht eines möglichen Tötungsdelikts. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen am Donnerstag (10 Uhr) bei einer Pressekonferenz weitere Informationen mitteilen. (dpa)